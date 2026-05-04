Kela-taksien uudet palveluntuottajat on valittu

1.1.2027 alkaen taksipalveluita järjestää yhteensä 9 palveluntuottajaa 17:llä eri kilpailutusalueella. Jokainen maakunta muodostaa erillisen kilpailutusalueen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat muodostavat kuitenkin yhden kilpailutusalueen. Hankinta ei koskenut Ahvenanmaan maakuntaa.

Kilpailutuksessa saatiin 203 tarjousta. Palvelua tarjosi 26 eri toimijaa. Maakuntien nykyiset palveluntuottajat hoitavat Kelan korvaamat taksimatkat nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden 2026 loppuun asti.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan, matka pitää tilata Kelan valitsemalta palveluntuottajalta. Jokaisella kilpailutusalueella on 2 palveluntuottajaa. Asiakkaalla on mahdollisuus valita, kummalta alueen palveluntuottajalta taksi tilataan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki siltä tilatut matkat hoidetaan tilauksen mukaisesti ja tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla. Hankinnan tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenvertainen ja luotettava pääsy terveydenhuoltoon riippumatta asiakkaan asuinpaikasta tai varallisuudesta.

Uudet palveluntuottajat aloittavat 1.1.2027, ja hankinnat toteutetaan kilpailutusalueittain käyttöoikeussopimuksina. Kyseessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn ja välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin. Maksuliikenteessä käytetään Kelan sähköistä suorakorvausmenettelyä.

Uudet palveluntuottajat 1.1.2027 alkaen

Etelä-Karjala: Taksi Helsinki Oy ja Konnektio Oy

Etelä-Pohjanmaa: Konnektio Oy ja Tampereen Aluetaksi Oy

Etelä-Savo: Joensuun Taksi Oy ja Lahden Aluetaksi Oy

Kainuu: Konnektio Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy

Kanta-Häme: Taksi Helsinki Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa: Pohjois-Suomen Taksi Oy ja Konnektio Oy

Keski-Suomi: Konnektio Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy

Kymenlaakso: Kymenlaakson Taksi Oy ja Lahden Aluetaksi Oy

Lappi: Lahden Aluetaksi Oy ja Taksi Helsinki Oy

Pirkanmaa: Tampereen Aluetaksi Oy ja Konnektio Oy

Pohjanmaa: Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy ja Keskustaksi Oy

Pohjois-Karjala: Joensuun Taksi Oy ja Konnektio Oy

Pohjois-Savo: Konnektio Oy ja Joensuun Taksi Oy

Päijät-Häme: Lahden Aluetaksi Oy ja Tampereen Aluetaksi Oy

Satakunta: Konnektio Oy ja Tampereen Aluetaksi Oy

Uusimaa: Taksi Helsinki Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy

Varsinais-Suomi: Konnektio Oy ja Taksi Helsinki Oy

