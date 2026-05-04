Kela-taksien uudet palveluntuottajat on valittu
8.5.2026 15:51:04 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela on kilpailuttanut korvaamiensa taksimatkojen palveluntuottajat. Jokaiselle kilpailutusalueelle on valittu 2 palveluntuottajaa huolehtimaan Kelan korvaamista taksimatkoista 1.1.2027 alkaen. Palveluntuottajia valittiin yhteensä 9.
1.1.2027 alkaen taksipalveluita järjestää yhteensä 9 palveluntuottajaa 17:llä eri kilpailutusalueella. Jokainen maakunta muodostaa erillisen kilpailutusalueen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat muodostavat kuitenkin yhden kilpailutusalueen. Hankinta ei koskenut Ahvenanmaan maakuntaa.
Kilpailutuksessa saatiin 203 tarjousta. Palvelua tarjosi 26 eri toimijaa. Maakuntien nykyiset palveluntuottajat hoitavat Kelan korvaamat taksimatkat nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden 2026 loppuun asti.
Jotta Kela voi korvata taksimatkan, matka pitää tilata Kelan valitsemalta palveluntuottajalta. Jokaisella kilpailutusalueella on 2 palveluntuottajaa. Asiakkaalla on mahdollisuus valita, kummalta alueen palveluntuottajalta taksi tilataan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki siltä tilatut matkat hoidetaan tilauksen mukaisesti ja tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla. Hankinnan tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenvertainen ja luotettava pääsy terveydenhuoltoon riippumatta asiakkaan asuinpaikasta tai varallisuudesta.
Uudet palveluntuottajat aloittavat 1.1.2027, ja hankinnat toteutetaan kilpailutusalueittain käyttöoikeussopimuksina. Kyseessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn ja välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin. Maksuliikenteessä käytetään Kelan sähköistä suorakorvausmenettelyä.
Uudet palveluntuottajat 1.1.2027 alkaen
- Etelä-Karjala: Taksi Helsinki Oy ja Konnektio Oy
- Etelä-Pohjanmaa: Konnektio Oy ja Tampereen Aluetaksi Oy
- Etelä-Savo: Joensuun Taksi Oy ja Lahden Aluetaksi Oy
- Kainuu: Konnektio Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy
- Kanta-Häme: Taksi Helsinki Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy
- Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa: Pohjois-Suomen Taksi Oy ja Konnektio Oy
- Keski-Suomi: Konnektio Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy
- Kymenlaakso: Kymenlaakson Taksi Oy ja Lahden Aluetaksi Oy
- Lappi: Lahden Aluetaksi Oy ja Taksi Helsinki Oy
- Pirkanmaa: Tampereen Aluetaksi Oy ja Konnektio Oy
- Pohjanmaa: Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy ja Keskustaksi Oy
- Pohjois-Karjala: Joensuun Taksi Oy ja Konnektio Oy
- Pohjois-Savo: Konnektio Oy ja Joensuun Taksi Oy
- Päijät-Häme: Lahden Aluetaksi Oy ja Tampereen Aluetaksi Oy
- Satakunta: Konnektio Oy ja Tampereen Aluetaksi Oy
- Uusimaa: Taksi Helsinki Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy
- Varsinais-Suomi: Konnektio Oy ja Taksi Helsinki Oy
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
