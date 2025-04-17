Arktiset Aromit ry: Marja-alan on varmistettava toiminnan vastuullisuus
28.5.2026 15:55:41 EEST | Arktiset Aromit ry | Tiedote
Luonnontuotealan toimialayhdistys Arktiset Aromit ry:lle Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) näkemys vuosien 2013-2023 kartellitutkinnasta oli yllätys. Alan toiminta on muuttunut vuoden 2023 jälkeen, eikä kartelliepäilyjä ole sen jälkeen tullut. Toiminta ennen vuotta 2024 ei saa vaikuttaa kausityöntekijöiden viisumien myöntämiseen satokaudelle 2026.
Arktiset Aromit ry on ollut tietoinen alan yrityksiin vuosina 2013-2023 kohdistuvasta epäilystä sen jälkeen, kun KKV tiedotti tutkinnan aloittamisesta vuonna 2023.
—Tiedotustilaisuus ja KKV:n näkemys asiasta tulivat yllätyksenä, sillä yrityksillä oli salassapitovelvollisuus tutkinnan ollessa kesken, toteaa toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.
Arktiset Aromit ry korostaa, että se ei hyväksy mitään laitonta, epärehellistä tai epäeettistä toimintaa.
—Yhdistyksen tilaisuuksissa ei ole koskaan käyty hintakeskusteluja. Marjojen hintatieto on yleistä tietoa, joka on helposti saatavilla ostopisteistä, nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta.
Käsittely markkinaoikeudessa
KKV:n tutkinta koskee vuosia 2013–2023, minkä jälkeen alalla ei ole tullut kartelliepäilyksiä. Nykyisin marjanpoimijat saavat korvauksensa palkkana, ja palkka perustuu työehtosopimukseen. Tämän seurauksena ostokartelli ei olisi edes mahdollinen.
Arktiset Aromit muistuttaa, että alan vastuullisuutta on parannettu merkittävästi viime vuosina.
—Alan toiminta on muuttunut vuoden 2023 jälkeen, ja aiempia toimintamalleja on muutettu vastaamaan työsuhteisuuden toimintaperiaatteita, Partanen sanoo.
Markkinaoikeus tulee käsittelemään KKV:n seuraamusmaksuesityksen ja tekemään asiassa ratkaisunsa, josta voi olla seuraamuksia väärästä toiminnasta epäillyille yrityksille.
Partanen sanoo, että alan on varmistettava toiminnan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa.
—Vaikka kartellikäsittely koskee menneitä vuosia, alan elinehto on, että toimintatavat ovat hyväksyttäviä. On tärkeää panostaa kestävään tulevaisuuteen ja varmistaa toimintaedellytykset yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Menneisyys ei saa määrittää kesää 2026
Partanen korostaa, että vuosien 2013-2023 toiminta ei saa vaikuttaa kausityöntekijöiden viisumien myöntämiseen satokaudelle 2026.
—Nyt on tarkasteltava tilannetta vuodesta 2024 eteenpäin ja tulevaisuuteen. Marja-alan ja vastuullisesti toimivien yritysten ei pidä kärsiä alan muutamiin yrityksiin kohdistuvien kartelliepäilysten aiheuttamasta tilanteesta, Partanen sanoo.
Ulkomaalaisia poimijoita palkanneet yhdistyksen jäsenyritykset ovat vuosina 2024–2025 palkanneet poimijat työsuhteeseen sekä parantaneet toimintansa vastuullisuutta. Yritykset ovat järjestäytyneet Maaseudun työnantajaliittoon, josta ne saavat koulutusta työsuhdeasioista kuten palkanmaksusta.
—Yritykset tuntevat vastuunsa ja haluavat toimia oikein.
Arktiset Aromit ry pitää välttämättömänä, että tulevan satokauden marjankerääjien viisumien käsittely tapahtuu viiveettä, ja että thaipoimijoiden saapuminen saadaan varmistettua.
—Kartellitutkinnan, kuten minkään muun ennen vuotta 2024 tapahtuneen ei pidä antaa vaikuttaa tämän vuoden thaimaalaisten kausityöntekijöiden viisumien myöntöön. Päätösten tulee perustua yritysten tämänhetkiseen arviointiin työnantajina.
Mikäli poimijoiden tulo estetään, riskinä on, että alalle pyrkii uusia, lainsäädäntöä heikosti tuntevia tai siitä piittaamattomia toimijoita. Tämä voi edistää harmaata taloutta ja heikentää työntekijöiden oikeuksia.
—Tästä oli selviä viitteitä jo viime satokaudella, Partanen sanoo.
Vastuullisuustyö painopisteenä
Arktiset Aromit ry on viime vuosina aktiivisesti tehnyt vastuullisuustyötä luonnonmarjaketjussa.
Yhdistys on järjestänyt vastuullisuusseminaareja 1,2 toimijaverkostolle ja viranomaisille, järjestänyt keskustelua verkkotilaisuuksissa sekä edistänyt muutakin vuorovaikutusta yritysten ja viranomaisten välillä.
—Olemme yhteistyössä jäsenyritysten kanssa myös pyrkineet lisäämään kotimaista poimintaa kampanjoimalla keruun puolesta sekä kokoamalla ostopisteet verkkosivuille vuodesta 2020. Viime vuosina kotimaisin voimin poimitut marjamäärät ovat kasvaneet kiitettävästi, Partanen sanoo.
Tarvitaan yhteistyötä alan ja viranomaisten kesken
Arktiset Aromit ry on vuosien ajan pyrkinyt lisäämään vuoropuhelua ja yhteistyötä viranomaisten kanssa.
—Alalla on edelleen kehitettävää. Ennakoinnilla, oikea-aikaisella viranomaistoiminnalla ja viestinnällä pystymme ehkäisemään yrityksille kohtuuttomiksi muodostuneita haasteita, kuten tämän kevään viisumihakemusten käsittelyn takkuamista, Partanen sanoo.
Hän alleviivaa, että luonnonmarja-ala on merkittävä työllistäjä ja yksi vientimme helmistä.
—Varsinainen timanttimme, luomuluonnonmarjat, saadaan talteen pitkälti juuri thaipoimijoiden toimesta.
---
Birgitta PartanenToiminnanjohtajaArktiset Aromit ryPuh:040-5801186birgitta.partanen@arktisetaromit.fi
Arktiset Aromit ry on luonnontuotealan (luonnonmarjat, -sienet, -yrtit ja erikoisluonnontuotteet) valtakunnallinen toimialajärjestö, joka toiminnallaan edistää luonnontuotteiden talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä sekä parantaa tuotteiden laatua.
Yhdistyksen perustamisen yhteydessä vuonna 1993 laadittujen sääntöjen mukaan Arktiset Aromit ry:n tehtävänä on:
- harjoittaa luonnontuotteisiin liittyvää tiedotustoimintaa
- valmistaa ja välittää alan koulutusmateriaalia
- toteuttaa valtakunnallisia kampanjoita talteenoton ja kulutuksen kasvattamiseksi
- kohottaa raaka-aineen ja tuotteiden laatua
- järjestää ja kehittää alaan liittyvää koulutusta
- seurata alan kehitystä kotimaassa ja kansainvälisesti
- tukea alan tutkimustoimintaa ja välittää siitä tietoa alan yrityksille
toteuttaa alaan liittyviä hankkeita
- tehdä aloitteita alan toimintaedellytysten parantamiseksi
- avustaa jäsenistöään verkostojen kehittämisessä ja yhteistyötahojen löytämisessä
Toiminnan arvot
Arktiset Aromit ry noudattaa toiminnassaan seuraavia arvoja:
- terveellisyys
- ympäristöystävällisyys
- pohjoisuus
- aitous
- turvallisuus
Toiminta-ajatus ja visio
Arktiset Aromit ry:n toiminta-ajatuksena ja visiona on:
- tuottaa luonnontuotealan kehittämistä tukevia palveluja yrityksille, alan sidosryhmille ja kansalaisille
- Lisätä luonnontuotteiden arvostusta Suomessa ja kansainvälisesti
