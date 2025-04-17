Arktiset Aromit ry: Marja-alan on varmistettava toiminnan vastuullisuus

Arktiset Aromit ry on ollut tietoinen alan yrityksiin vuosina 2013-2023 kohdistuvasta epäilystä sen jälkeen, kun KKV tiedotti tutkinnan aloittamisesta vuonna 2023.

—Tiedotustilaisuus ja KKV:n näkemys asiasta tulivat yllätyksenä, sillä yrityksillä oli salassapitovelvollisuus tutkinnan ollessa kesken, toteaa toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.

Arktiset Aromit ry korostaa, että se ei hyväksy mitään laitonta, epärehellistä tai epäeettistä toimintaa.

—Yhdistyksen tilaisuuksissa ei ole koskaan käyty hintakeskusteluja. Marjojen hintatieto on yleistä tietoa, joka on helposti saatavilla ostopisteistä, nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

Käsittely markkinaoikeudessa

KKV:n tutkinta koskee vuosia 2013–2023, minkä jälkeen alalla ei ole tullut kartelliepäilyksiä. Nykyisin marjanpoimijat saavat korvauksensa palkkana, ja palkka perustuu työehtosopimukseen. Tämän seurauksena ostokartelli ei olisi edes mahdollinen.

Arktiset Aromit muistuttaa, että alan vastuullisuutta on parannettu merkittävästi viime vuosina.

—Alan toiminta on muuttunut vuoden 2023 jälkeen, ja aiempia toimintamalleja on muutettu vastaamaan työsuhteisuuden toimintaperiaatteita, Partanen sanoo.

Markkinaoikeus tulee käsittelemään KKV:n seuraamusmaksuesityksen ja tekemään asiassa ratkaisunsa, josta voi olla seuraamuksia väärästä toiminnasta epäillyille yrityksille.

Partanen sanoo, että alan on varmistettava toiminnan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa.

—Vaikka kartellikäsittely koskee menneitä vuosia, alan elinehto on, että toimintatavat ovat hyväksyttäviä. On tärkeää panostaa kestävään tulevaisuuteen ja varmistaa toimintaedellytykset yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Menneisyys ei saa määrittää kesää 2026

Partanen korostaa, että vuosien 2013-2023 toiminta ei saa vaikuttaa kausityöntekijöiden viisumien myöntämiseen satokaudelle 2026.

—Nyt on tarkasteltava tilannetta vuodesta 2024 eteenpäin ja tulevaisuuteen. Marja-alan ja vastuullisesti toimivien yritysten ei pidä kärsiä alan muutamiin yrityksiin kohdistuvien kartelliepäilysten aiheuttamasta tilanteesta, Partanen sanoo.

Ulkomaalaisia poimijoita palkanneet yhdistyksen jäsenyritykset ovat vuosina 2024–2025 palkanneet poimijat työsuhteeseen sekä parantaneet toimintansa vastuullisuutta. Yritykset ovat järjestäytyneet Maaseudun työnantajaliittoon, josta ne saavat koulutusta työsuhdeasioista kuten palkanmaksusta.

—Yritykset tuntevat vastuunsa ja haluavat toimia oikein.

Arktiset Aromit ry pitää välttämättömänä, että tulevan satokauden marjankerääjien viisumien käsittely tapahtuu viiveettä, ja että thaipoimijoiden saapuminen saadaan varmistettua.

—Kartellitutkinnan, kuten minkään muun ennen vuotta 2024 tapahtuneen ei pidä antaa vaikuttaa tämän vuoden thaimaalaisten kausityöntekijöiden viisumien myöntöön. Päätösten tulee perustua yritysten tämänhetkiseen arviointiin työnantajina.

Mikäli poimijoiden tulo estetään, riskinä on, että alalle pyrkii uusia, lainsäädäntöä heikosti tuntevia tai siitä piittaamattomia toimijoita. Tämä voi edistää harmaata taloutta ja heikentää työntekijöiden oikeuksia.

—Tästä oli selviä viitteitä jo viime satokaudella, Partanen sanoo.

Vastuullisuustyö painopisteenä

Arktiset Aromit ry on viime vuosina aktiivisesti tehnyt vastuullisuustyötä luonnonmarjaketjussa.

Yhdistys on järjestänyt vastuullisuusseminaareja 1,2 toimijaverkostolle ja viranomaisille, järjestänyt keskustelua verkkotilaisuuksissa sekä edistänyt muutakin vuorovaikutusta yritysten ja viranomaisten välillä.

—Olemme yhteistyössä jäsenyritysten kanssa myös pyrkineet lisäämään kotimaista poimintaa kampanjoimalla keruun puolesta sekä kokoamalla ostopisteet verkkosivuille vuodesta 2020. Viime vuosina kotimaisin voimin poimitut marjamäärät ovat kasvaneet kiitettävästi, Partanen sanoo.

Tarvitaan yhteistyötä alan ja viranomaisten kesken

Arktiset Aromit ry on vuosien ajan pyrkinyt lisäämään vuoropuhelua ja yhteistyötä viranomaisten kanssa.

—Alalla on edelleen kehitettävää. Ennakoinnilla, oikea-aikaisella viranomaistoiminnalla ja viestinnällä pystymme ehkäisemään yrityksille kohtuuttomiksi muodostuneita haasteita, kuten tämän kevään viisumihakemusten käsittelyn takkuamista, Partanen sanoo.

Hän alleviivaa, että luonnonmarja-ala on merkittävä työllistäjä ja yksi vientimme helmistä.

—Varsinainen timanttimme, luomuluonnonmarjat, saadaan talteen pitkälti juuri thaipoimijoiden toimesta.



Linkkejä:

1 Luonnonmarjanpoiminnan vastuullisuusseminaarin 27.3.2024 ohjelma ja materiaalit

2 Luonnonmarja-alan vastuullisuusseminaarin 20.3.2025 ohjelma ja materiaalit

3 Tiedote 16.4.2026 luonnonmarjojen myyntimääristä vuonna 2025