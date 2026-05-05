Robokuljetukset laajenevat ympäri pääkaupunkiseudun Alepoita

Alun perin Alepoista tutut ja sittemmin myös useisiin S-marketeihin laajentuneet kuljetusrobot saapuivat HOK-Elannolle jo vuonna 2022. Loppukevään aikana robokuljetukset laajanevat jälleen yli viiteentoista Alepaan Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Tuusulassa ja Järvenpäässä. Laajennuksen myötä Starship Technologiesin toimittamia kuljetusroboja löytyy noin 150 kappaletta yhteensä lähes 50 myymälästä ympäri HOK-Elannon toimialuetta.

-Tuomme robokuljetuksia kevään ja alkukesän aikana erityisesti sellaisille asuinalueille, joilla palvelua ei ole aiemmin ollut saatavilla, esimerkiksi Helsingin keskustan alueelle, Itä-Helsinkiin Jollakseen, Pohjois-Helsinkiin, Tuusulan Lahelaan ja Järvenpään Pellonkulmaan. Olemme kuunnelleet tarkasti asiakkaidemme toiveita ja pyrkineet vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin, kertoo HOK-Elannon ruoan verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua.

Robokuljetusten suosio kasvaa vuosi vuodelta

Robokuljetusten suosio kasvaa, sillä kuluttajat arvostavat yhä enemmän nopeita ja arkea helpottavia palveluita. HOK-Elannon toimialueella kuljetusrobotit toimittavat tilaukset perille jopa tunnissa.

Noin nelivuotisen uransa aikana kuljetusrobot ovat ehtineet kuljettaa jo satoja tuhansia kuljetuksia asiakkaille ympäri pääkaupunkiseutua.

-Monen arkea helpottavien robokuljetusten kysyntä kasvaa vuosi vuodelta. Esimerkiksi vuonna 2025 robokuljetusten kysyntä kaksinkertaistui vuoden aikana. Suosituimpia tuotteita vuodesta toiseen ovat peruselintarvikkeet, kuten esimerkiksi erilaiset vihannekset ja hedelmät, maito ja jauheliha, kertoo Ranua.

Robokuljetukset tilataan S-kaupat-sovelluksen kautta. Robotit toimittavat tilauksia noin parin kilometrin säteellä valitusta myymälästä. Myymälän henkilökunta pakkaa tilatut ostokset ja lastaa ne robotin kyytiin. Kuljetusta voi seurata sovelluksen kautta reaaliaikaisesti ja asiakas saa lisäksi ilmoituksen puhelimeensa tilauksen saavuttua perille. Robotin päällä oleva kansi aukeaa sovelluksen avulla.

-Olemme erittäin innoissamme laajentumisesta uusille alueille pääkaupunkiseudulla ja siitä, että voimme jatkaa tiivistä yhteistyötä HOK-Elannon kanssa. Kehitämme yhdessä kuljetusrobottien asiakaskokemusta entistä paremmaksi tuoden pääkaupunkiseudun asukkaille yhä sujuvampia ja monipuolisempia tapoja tilata ruokaostokset kotiin, sanoo S-ryhmän asiakkuudesta vastaava johtaja Hilkka Muro Starship Technologiesilta.

Kuljetusrobot käyttävät tekoälyä sopivan kuljetusreitin suunnitteluun. Reitti kulkee jalankulkijoille tarkoitettuja väyliä pitkin ja robotit tunnistavat mahdolliset esteet sekä ihmiset ja ajoneuvot ja osaa toimia liikenteessä. Robotit ajavat 99 prosenttia ajasta itsenäisesti, mutta avustavat ihmiset tarkkailevat niiden toimintaa ja voivat ottaa hallinnan itselleen koska tahansa.

Uudet robokuljetuksia tarjoavat Alepa-myymälät:

Jo avatut uudet myymälät:

Helsinki: Kuparitalo, Porttipuisto, Sturenkatu 40, Jollas, Vuosaari, Kannelmäki, Pikku Huopalahti, Ruoholahdenkatu

Espoo: Karakallio

Toukokuu-kesäkuussa avattavat uudet myymälät: