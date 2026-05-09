SDP:n Seppo Eskelinen: Onko hallitus luovuttanut väylien korjausvelan suhteen?
9.5.2026 08:00:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Ensin hallitus oli valmis rahoittamaan teiden kunnossapitoa vaikka hölmöläisten keinoin lapioimalla kuoppiin valtion kertaluonteisia omaisuustuloja. Nyt asfaltointiprojekti alkaa olla ohi ja hallitus on ilmoittanut alentavansa jo ensi vuonna perusväylänpidon pysyvää rahoitusta 30 miljoonalla. Onko hallitus siis luovuttanut väylien korjausvelan suhteen, valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd.) kysyy.
Eskelinen huomauttaa hallituksen toimivan täysin päinvastoin kuin Marinin hallitus, joka nosti perusväylänpidon pysyvää rahoitusta 200 miljoonalla vuodessa.
– Ministeri Ranne on juuri korostanut, että korjausvelka on saatava kuriin ja tähän vaaditaan isoja satsauksia ja ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä. Orpon–Purran hallitus kuitenkin kaivaa maata väylien kunnossapidon rahoituksen alta vähentämällä perusväylänpidon pysyviä määrärahoja vuosi vuodelta, kunnes vuonna 2030 rahoitus supistuu jo lähes 40 miljoonalla eurolla lisää aiempien päätösten lisäksi. Päätös on tehty huolimatta siitä, että korjausvelka tämänkin hallituksen aikana on vain kasvanut.
– Valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman perusväylänpidon rahoitustason rajuista heikennyksistä Väylävirasto arvioi, että pääväylienkin kunto vaarantuu. Näyttää siltä, että suunnitelma siis revitään auki jo ennen sen musteen kuivumista, Eskelinen moittii.
– Kun rahat eivät riitä edes pääteiden korjauksiin, niin miten käy Suomen alemman tieverkon korjausten? Selvää on, että huonokuntoisten tieosuuksien määrä tulee kasvamaan ja erityisesti vähäliikenteiselle tieverkolle on luvassa nopeus- ja painorajoituksia. Tämä haastaa aluetaloutta laittamalla koetukselle sujuvan arjen, elinkeinotoiminnan ja jopa huoltovarmuuden harvaan asutuilla alueilla. Huonokuntoisten teiden osuus tulee uhkaavasti nousemaan jo lähelle 11 000 tiekilometriä. Tämäkö oli hallituksen tavoite liikennepolitiikassa?
– On tarpeen miettiä, miten ratkaisemme korjausvelan alati pahenevan ongelman tilanteessa, jossa kustannustaso on noussut pysyvästi. Liikenneväyliä on kehitettävä ja väylät pidettävä kunnossa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Korjausvelan taklaamisessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, ei näyttäviä spurtteja, muistuttaa Eskelinen.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Tuppurainen, Koskinen ja Kumpula-Natri: Päätöksentekoa on tehostettava EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa9.5.2026 09:58:59 EEST | Tiedote
Tänään vietettävän Eurooppa-päivän merkitys on yhä tärkeämpi tämänhetkisessä ajassa, kun tilannetta maailmalla kuvastaa epävarmuus, ennakoimattomuus ja kansainvälinen politiikka on murroksessa, muistuttavat sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen, ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sekä suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri.
SDP:n Tarja Filatov Rollaattorimarssilla: Teknologia auttaa, mutta ei korvaa ihmistä hoivassa8.5.2026 14:38:51 EEST | Tiedote
Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov (sd.) korosti Hämeenlinnan Rollaattorimarssilla pitämässään puheessa, että teknologia voi helpottaa ikäihmisten arkea, mutta se ei saa korvata ihmisten välistä kohtaamista eikä kasvokkaisia palveluja.
Kvarnström efter branden i Ekenäs: Lagen måste ses över8.5.2026 08:12:44 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) anser att branden i Ekenäs sim- och bollhall i början av maj visar att kraven på brandlarmsystem behöver granskas. Han har lämnat in ett skriftligt spörsmål om saken och ger ett preliminärt förslag på hur en ny lagparagraf kunde vara formulerad.
Kvarnström Tammisaaren palon jälkeen: lakia on tarkistettava8.5.2026 08:12:44 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) katsoo, että Tammisaaren uima- ja palloiluhallin toukokuun alun palo osoittaa, että palohälytysjärjestelmiä koskevia vaatimuksia on tarkasteltava uudelleen. Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen ja esittää alustavan ehdotuksen siitä, miten uusi lakipykälä voitaisiin muotoilla.
Sote-valiokunnan oppositio jätti eriävän mielipiteen poliisilaista – Luottamusta sote-palveluihin ei saa vaarantaa7.5.2026 18:53:54 EEST | Tiedote
SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jättivät tänään eriävän mielipiteen hallituksen esityksestä poliisilain muuttamiseksi. Hallituksen esitys vaarantaa sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen periaatteen eli potilaan ja ammattilaisen välisen luottamuksellisen suhteen. Sote-valiokunnan opposition edustajat katsovat eriävässä mielipiteessään, että poliisin tiedonsaantioikeuden laajentaminen sosiaali- ja terveydenhuollosta on valmisteltu puutteellisesti eikä täytä perusoikeuksien rajoittamiselle asetettuja vaatimuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme