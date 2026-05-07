Pertti Hemmilä nousee kokoomuksen kansanedustajaksi

Kokoomuksen Kaleva: Iranin demokratiakehitystä on tuettava iranilaisten omista lähtökohdista 5.5.2026 16:00:00 EEST | Tiedote

Eduskuntaan perustettu Vapaan Iranin tukiryhmä haluaa vahvistaa parlamentaarista tukea Iranin demokratia- ja ihmisoikeuskehitykselle. Tukiryhmän puheenjohtajaksi valitun kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan mukaan kestävää demokratiaa ei voida tuoda ulkoa, vaan sitä on rakennettava yhteistyössä niiden iranilaisten toimijoiden kanssa, jotka ajavat vapautta ja demokratiaa maan sisältä käsin.