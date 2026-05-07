Pertti Hemmilä nousee kokoomuksen kansanedustajaksi
8.5.2026 15:51:06 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Pertti Hemmilä nousee kokoomuksen kansanedustajaksi. Hemmilä on Varsinais-Suomen vaalipiiristä ja aloittaa kansanedustajana maanantaina 11.5.
Pertti Hemmilä nousee kokoomuksen kansanedustajaksi Saara-Sofia Sirénin siirryttyä Työeläkevakuuttajat Tela ry:n toimitusjohtajaksi ja saatua vapautuksen kansanedustajan tehtävästä. Hemmilä on Varsinais-Suomen vaalipiiristä.
Hemmilä on toiminut kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1999-2015. Hemmilä on ollut energia-alan yrittäjä, poliisi ja maanviljelijä. Hemmilä aloittaa kansanedustajana maanantaina 11.5.
Pertti HemmiläKansanedustajapertti.hemmila@eduskunta.fi
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Ville Valkonen Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi7.5.2026 15:30:44 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi torstaina 7.5. kokouksessaan ryhmän 2. varapuheenjohtajaksi Ville Valkosen. Valkonen on Varsinais-Suomen vaalipiiristä ja toiminut kansanedustaja vuodesta 2022 lähtien.
Kokoomuksen Heikkinen: Velan korkolasku uhkaa jo suomalaisten palveluita – "Tämä on järkyttävä luku"6.5.2026 15:00:15 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen sanoo, että Suomen talouspolitiikassa on kyse lopulta sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Hänen mukaansa Orpon hallituskauden aikana päätetty velkajarru on välttämätön päätös, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus, turvallisuus ja lasten tulevaisuus eivät jää kasvavien korkomenojen alle.
Kokoomuksen Kaleva: Iranin demokratiakehitystä on tuettava iranilaisten omista lähtökohdista5.5.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Eduskuntaan perustettu Vapaan Iranin tukiryhmä haluaa vahvistaa parlamentaarista tukea Iranin demokratia- ja ihmisoikeuskehitykselle. Tukiryhmän puheenjohtajaksi valitun kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan mukaan kestävää demokratiaa ei voida tuoda ulkoa, vaan sitä on rakennettava yhteistyössä niiden iranilaisten toimijoiden kanssa, jotka ajavat vapautta ja demokratiaa maan sisältä käsin.
Kokoomuksen Vikman: Kukaan ei saa voida painostaa Suomea sotilaallisesti5.5.2026 15:09:12 EEST | Tiedote
Venäjän aggressiivinen ja imperialistinen toiminta on edelleen vakavin uhka Suomen ja Euroopan turvallisuudelle. Euroopan on kannettava aiempaa suurempi vastuu omasta puolustuksestaan. Kokoomuksen kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman korostaa, että Suomen turvallisuus edellyttää vahvaa kansallista puolustusta, eurooppalaisempaa Natoa, vahvempaa EU:ta ja täysimääräistä sitoutumista Naton pelotteeseen.
Kokoomuksen Laiho: "Koulutusvihamielinen?" – Koskelan väitteet eivät kestä päivänvaloa5.5.2026 08:47:54 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskela syytökset hallituksen koulutusvihamielisyydestä ovat räikeässä ristiriidassa todellisuuden kanssa, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mia Laiho. Orpon hallitus on tehnyt noin 200 miljoonan euron kokonaisuuden peruskoulun vahvistamiseksi. ”Jos tätä Orpon hallituksen toteuttamaa koulutuksen kunnianpalautusta voi kutsua koulutusvihamielisyydeksi, niin silloin faktoilla ja sanoilla ei ole enää mitään merkitystä”, Laiho sanoo.
