Edward Vesterinen antaa viikonloppuna näyttöjä Vikingsin tulokasleirillä
8.5.2026 16:34:13 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen Edward Vesterinen osallistuu tänään Minnesotan Eaganissa käynnistyvälle NFL-joukkue Minnesota Vikingsin tulokasleirille. Kaksipäiväinen leiri tarjoaa Vesteriselle mahdollisuuden vakuuttaa Vikingsin valmennus ja taistella paikasta seuran 90 pelaajan harjoitusleirirosterissa.
West Virginian yliopistossa pelannut Vesterinen jäi ilman varausta NFL-draftissa, mutta sai Vikingsiltä minicamp-kutsun heti draftin jälkeen. Samalla viikolla hänen ammattilaisvaihtoehtonsa laajenivat myös Kanadaan, sillä Winnipeg Blue Bombers varasi suomalaisen CFL-liigan Global Draftin neljäntenä pelaajana.
NFL:n rookie minicampeilla taitojaan pääsevät näyttämään draftissa varatut tulokkaat, varaamattomat, mutta sopimuksen solmineet vapaat agentit (UDFA-pelaajat) sekä erikseen kutsutut tryout-pelaajat, jotka saavat mahdollisuuden näyttää osaamistaan ilman sopimusta.
Rookie minicamp on Vesteriselle tärkeä näyttöpaikka. Mikäli Vikings tarjoaa hänelle sopimusta ja paikkaa 90 miehen rosterissa, suomalainen jatkaisi Minnesotan mukana toukokuun lopussa alkaviin joukkueharjoituksiin. Vikingsin ensimmäinen harjoitusjakso alkaa 26. toukokuuta.
Suomalaispelaaja esiintyy tulokasleiriilä numerolla 54.
Jos paikka NFL-rosterissa ei aukea, Vesterisen vaihtoehtona on siirtyminen Kanadaan CFL-liigaan Winnipeg Blue Bombersin riveihin. Winnipeg aloittaa harjoitus- ja preseason-jaksonsa toukokuun lopulla, ja joukkue pelaa ensimmäisen harjoitusottelunsa jo 23. toukokuuta.
Osallistuminen NFL-joukkueen tulokasleireille ei ole aivan jokapäiväistä suomalaisille amerikkalaisen jalkapallon pelaajille. Edellinen NFL-leirillä vieraillut suomalaispelaaja on Karri Kuuttila, joka osallistui St Louis Ramsin leirille keväällä 2011.
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
