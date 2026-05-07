Hantaviruksen aiheuttama riski Euroopan väestölle erittäin pieni
8.5.2026 21:00:16 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni, kertoo Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) julkaisema riskinarvio. Kaksi suomalaismatkailijaa altistui mahdollisesti hantavirukselle lentokoneessa Johannesburgissa.
Atlantin valtamerellä liikkuvalla, alun perin Argentiinasta lähteneellä risteilyaluksella viidellä henkilöllä on todettu ja kolmella epäillään hantavirustartuntaa. Todetuista tapauksista kaikilla virus on tarkemmissa tutkimuksissa osoittautunut hantaviruksiin kuuluvaksi Andes-virukseksi. Kolme laivalla sairastuneista on menehtynyt tautiin.
Laiva on tällä hetkellä lähestymässä Kanariansaaria, minne sen on tarkoitus saapua 10.5.2026. Laivalla ei ole ollut Suomen kansalaisia.
Yksi sairastuneista oli 25.4. hetkellisesti Etelä-Afrikan Johannesburgista Amsterdamiin lähdössä olleessa lentokoneessa. Kyseisellä lennolla on virukselle mahdollisesti altistunut myös kaksi Suomessa asuvaa matkustajaa, jotka ovat saapuneet Suomeen. THL on ollut heihin yhteydessä normaalien tartuntatautitorjunnan käytäntöjen mukaisesti. Matkustajat ovat oireettomia, ja heidät on ohjattu terveydenhuollon piiriin.
Eri maiden kansanterveysviranomaiset koordinoivat toimiaan tiiviissä yhteistyössä tilanteen hallitsemiseksi.
Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tartuntatautiasetuksen muutosta, jolla luokitellaan Andes-viruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Tämä mahdollistaisi mm. sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden asettamisen karanteeniin ja antaisi heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan.
THL seuraa tilannetta yhdessä ECDC:n sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa.
Ihmisten väliset hantavirustartunnat harvinaisia
Hantavirukset ovat pääasiassa jyrsijöillä esiintyviä viruksia, jotka voivat myös tarttua ihmiseen. Tartunta tapahtuu tavallisimmin jyrsijöiden jätösten saastuttaman pölyn tai hiukkasten päätyessä ihmisen hengitysteihin tai rikkoutuneelle iholle.
Ihmisten välisiä jatkotartuntoja on myös kuvattu, mutta ne ovat vaatineet läheisen ja pitkäkestoisen kontaktin sairastuneeseen henkilöön.
Euroopassa tavallisin hantavirus on pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa esiintyvä myyräkuumetta aiheuttava Puumala-virus.
Etelä-Amerikassa esiintyvä Andes-virus aiheuttaa vakavampaa, pääasiassa hengitystieoireista tautia, johon voi liittyä kuumetta, yskää ja joissakin tapauksissa myös pahoinvointia tai ripulia. Andes-virustartunnat ihmisissä ovat olleet hyvin harvinaisia.
Hantaviruksen aiheuttaman taudin oireet alkavat ihmisellä tavallisesti noin kahden viikon kuluttua tartunnasta, mutta aika voi vaihdella 1–6 viikon välillä. Tautiin ei ole rokotetta ja hoito on oireenmukaista.
Lisätiedot
ECDC:n riskinarvio (englanniksi): Hantavirus-associated cluster of illness on a cruise ship: ECDC assessment and recommendations
Tilanteesta WHO:n sivuilla (englanniksi): WHO’s response to hantavirus cases linked to a cruise ship
Tietoa Andes-hantavirusinfektiosta CDC:n sivuilla (englanniksi): About Andes Virus
THL:n viestinnän päivystys (ma–pe 9–16)
puh. 029 524 6161
info(at)thl.fi
Otto Helve
johtaja
THL
puh. 029 524 7711
etunimi.sukunimi@thl.fi
Liina Voutilainen
erityisasiantuntija
THL
puh. 029 524 8228
etunimi.sukunimi@thl.fi
Avainsanat
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL viikolla 20/20267.5.2026 15:09:34 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 7.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ma 11.5. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, ja työssä tulisi selvittää muiden muassa nykymallin kannusteita, demografista mallia sekä alueiden verotusoikeutta, katsoo THL. Laitos on julkaissut oman ehdotuksensa rahoitusmallin jakokehittämiseksi tulevina vuosina. Lisätiedot ja materiaalipyynnöt: piritta.rautavuori(at)thl.fi Uutiset ma 11.5. Raskaudenkeskeytykset 2025 -tilasto. Sisältää tietoja raskaudenkeskeytyksistä ja keskeytystoimenpiteistä ikäryhmittäin k
Päihde- ja riippuvuuspalvelut murroksessa – asiointi siirtyy peruspalveluihin, joissa rakenteita ja osaamista on vahvistettava6.5.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Päihde- ja riippuvuuspalvelut ovat siirtymävaiheessa, jossa asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Muutos tarjoaa mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoonohjaukseen, mutta edellyttää palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Muuten uhkana on, etteivät palvelut vastaa ihmisten moninaistuviin tarpeisiin, todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreessa Päihde- ja riippuvuuspalvelujen tila raportissa. Esimerkiksi vuonna 2024 alkoholin käytön vuoksi perusterveydenhuollon päihde- ja riippuvuushoidossa asioi 56 prosenttia enemmän asiakkaita kuin vuonna 2019. Vastaavasti erikoissairaanhoidossa asiointi on vähentynyt. – Päihde- ja riippuvuusasiointi näyttäisi siirtyvän yhä enemmän perusterveydenhuoltoon ja muihin peruspalveluihin. Tämä edellyttää, että palvelukokonaisuudet ja ammattilaisten osaaminen tukevat muutosta, sanoo erikoistutkija Kristiina Kuussaari THL:stä. - Päihde- ja riippuvuuspalvelujen tul
THL julkaisi yli sata ehdotusta Suomen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi5.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut kokonaisturvallisuuden katsauksen, joka sisältää yli sata toimenpidesuositusta Suomen turvallisuuden ja väestön kriisinkestävyyden parantamiseksi. Suositukset koskevat henkistä kriisinkestävyyttä, terveysturvallisuutta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä sosiaaliturvaa. Työn pontimena on ollut turvallisuusympäristömme merkittävä muutos.
THL viikolla 19/202630.4.2026 12:18:00 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 30.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ti 5.5. THL:n katsaus: Suomen kokonaisturvallisuus edellyttää arjen luottamusta ja toimivia palveluita. THL:n tuoreen katsauksen mukaan Suomen kokonaisturvallisuus nojaa ennen kaikkea väestön hyvinvointiin, oikea-aikaisiin sosiaali ja terveyspalveluihin sekä henkiseen kriisinkestävyyteen. THL julkaisee kokonaisturvallisuuskatsauksessaan yli 100 toimenpidesuositusta yhteiskunnan turvallisuuden vahvistamiseksi muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Lisätiedo
THL viikolla 18/202623.4.2026 14:58:58 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 23.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ma 27.4. Katsaus väkivallan ehkäisyn tilanteesta hyvinvointialueilla julkaistaan. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632 ti 28.4. Toisiolain mukaiset tietopyynnöt siirtyvät THL:lle 1.6.2026 alkaen. Lisätiedot: leena.piponius(at)thl.fi, puh. 029 524 7890 Lisätietoa: Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme