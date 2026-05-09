SDP:n Tuppurainen, Koskinen ja Kumpula-Natri: Päätöksentekoa on tehostettava EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

9.5.2026 09:58:59 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Tänään vietettävän Eurooppa-päivän merkitys on yhä tärkeämpi tämänhetkisessä ajassa, kun tilannetta maailmalla kuvastaa epävarmuus, ennakoimattomuus ja kansainvälinen politiikka on murroksessa, muistuttavat sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen, ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sekä suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri.

Miapetra Kumpula-Natri, Tytti Tuppurainen ja Johannes Koskinen
Tässä ajassa Euroopan unioni tuo vakautta. Unioni on vastapaino suurvaltapolitiikan itsekkyydelle ja voimapolitiikalle. Ajassa, jossa kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää kyseenalaistetaan, tarvitaan unionin vahvaa toimijuutta sääntöpohjaisuuden tukijana.

Unionin laaja kauppasopimusverkosto ja sisämarkkinat sekä keskinäisen avunannon lauseke ja solidaarisuuslauseke merkitsevät Suomelle tärkeää taloudellista- ja turvallisuusyhteisöä.  Unionin on oltava itsenäisempi omien perusarvojensa pohjalta ja vahvistettava strategista autonomiaa. EU:n kykyä reagoida nopeammin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on tehostettava.

Vaadimme, että Suomi edistää määrätietoisesti määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymistä unionin yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Sd-edustajien mukaan unionin ei pidä asettaa itseään alttiiksi ulkopuoliselle vaikuttamiselle, jonka yksimielisyyteen perustuva päätöksenteko mahdollistaa. 

Vahvistaakseen painoarvoaan kansainvälisesti ja voidakseen edistää vakautta, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien noudattamista unionin toimintakyvyn ei pidä lamaantua sen vuoksi, että yksi jäsenmaa voi estää unionin päätöksenteon, sd-edustajat korostavat.

