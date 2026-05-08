Kokoomuksen Partanen: Keskustan lääke luottamuspulaan on ahkerimpien suomalaisten eläkkeiden leikkaaminen
9.5.2026 10:12:37 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen kritisoi keskustan eläkekattoavausta voimakkaasti. Partasen mukaan keskustan viesti tarkoittaa käytännössä sitä, että pitkän työuran tehneiden, korkeasti koulutettujen ja eniten eläkemaksuja maksaneiden suomalaisten eläkkeitä leikattaisiin samalla, kun työnteon kannusteita heikennettäisiin.
Helsingin Sanomien haastattelussa keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho puolusti puolueen viestiä, jossa eläkekatto esitettiin ratkaisuna kuluttajien luottamuksen heikkenemiseen. Partasen mukaan avaus paljastaa keskustan todellisen talouslinjan: lisää verotusta työnteolle ja vähemmän vastinetta ihmisille, jotka tekevät eniten töitä.
”Keskustan ratkaisu suomalaisten luottamuspulaan näyttää olevan ahkerimpien suomalaisten eläkkeiden leikkaaminen. Se on täysin väärä viesti tilanteessa, jossa Suomen pitäisi kannustaa ihmisiä tekemään enemmän työtä, kouluttautumaan ja rakentamaan kasvua”, Partanen sanoo.
Partanen muistuttaa, että suomalaisen ansiosidonnaisen työeläkejärjestelmän keskeinen periaate on ollut selkeä: mitä enemmän ihminen tekee työtä ja maksaa eläkemaksuja, sitä enemmän hän ansaitsee eläkettä. Eläkekatto rikkoisi tämän periaatteen ja muuttaisi osan eläkemaksuista käytännössä uudeksi lisäveroksi työnteolle.
”Keskustan tulevaisuudenkuva ponnisteleville suomalaisille on karu: korkea työn verotus, korkeat eläkemaksut ja vastineeksi ansaitun eläkkeen leikkuri. Jos lisätyö, vastuu ja pitkä työura eivät enää kasvata tulevaa eläkettä, miksi tehdä enemmän? Keskustan malli heikentäisi työnteon kannusteita juuri silloin, kun Suomi tarvitsee enemmän kasvua, investointeja ja osaajia”, Partanen toteaa.
Partasen mukaan kaikkein haitallisinta on epävarmuus, jonka eläkekattokeskustelu synnyttää. Partanen muistuttaa, että luottamus eläkejärjestelmään perustuu siihen, että järjestelmä on ennakoitava ja että vuosikymmenten aikana maksettujen eläkemaksujen vastineellisuutta ei kyseenalaisteta poliittisilla päätöksillä.
Karoliina PartanenKansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
