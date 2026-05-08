Adlercreutz: Eurooppa vahvistaa Suomen turvallisuutta ja mahdollisuuksia

– Epävarmoina aikoina tarvitsemme enemmän yhteistyötä, ei vähemmän. Yhtenäinen ja toimintakykyinen Eurooppa hyödyttää meitä Suomessa, se hyödyttää EU:ta ja se hyödyttää koko maailmaa, Adlercreutz sanoo.

– Eurooppa on yhteinen projektimme rauhan, vapauden ja tulevaisuudenuskon puolesta. Samalla Ukrainan taistelu muistuttaa meitä siitä, mikä on vaakalaudalla: oikeus valita oma tulevaisuutensa ja elää vapaudessa.

Euroopan unioni on sekä turvallisuusyhteisö että arvoyhteisö, joka perustuu oikeusvaltioon, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. RKP haluaa nähdä EU:n, joka on vahva ulospäin ja sisäisesti yhtenäinen, ja jossa jäsenmaat kantavat yhteistä vastuuta. Tässä Suomen tulee ottaa aktiivinen rooli.

Opetusministerinä Adlercreutz nostaa esiin myös EU:n tarjoamat mahdollisuudet nuorille.

– Vapaa liikkuvuus ja Erasmus+-yhteistyö tarjoavat nuorille hienoja mahdollisuuksia nauttia maanosastamme ja kaikesta, mitä sillä on tarjota. Meillä on paljon opittavaa toisistamme ja toisiltamme – ja se onnistuu parhaiten tapaamalla toisiamme, kuuntelemalla ja keskustelemalla.

Adlercreutz vastaa hallituksessa myös pohjoismaisesta yhteistyöstä ja näkee Pohjoismailla potentiaalia ottaa entistä vahvempi rooli Euroopassa.

– Oikeusvaltiota, vapaata kauppaa ja kestävyyttä haastetaan tällä hetkellä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Nämä ovat asioita, joissa Pohjoismaat ovat erityisen vahvoja. Kun muualla Euroopassa johtajuutta on niukasti, on tärkeää, että Pohjoismaat tuovat äänensä esiin – ei vain omaksi edukseen, vaan koko EU:n hyväksi. Tämän onnistumiseksi tarvitsemme parempaa koordinaatiota ja vahvempaa pohjoismaista vaikuttamista EU:ssa, Adlercreutz sanoo.