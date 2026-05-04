SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Riikka Purran perussuomalaiset myi hallitushaluissaan Suomen duunarit

- Purran tämänpäiväinen vuodatus ei kestä faktantarkastusta. Rajun kielenkäytön taakse koitetaan piilottaa se tosiasia, että perussuomalaisten vahtivuorolla suomalaisia palkansaajia on lyöty kuin vierasta sikaa.

Perussuomalaisten ollessa hallitusvastuussa kokoomus näyttää saaneen vapaat kädet puuhata työelämäkysymyksissä halunsa mukaan.

- Perussuomalaisten ollessa hallitusvastuussa työttömyysturvan omavastuuta pidennettiin ja lomakorvauksien jaksotus palautettiin. Sen lisäksi esimerkiksi työttömyysturvan suojaosa poistettiin, mikä heikentää lyhytaikaisen työn vastaanottamisen kannusteita ja vaikeuttaa taloudessa ahtaalla olevien työttömien arkea. Työttömyyskorvauksen lapsikorotus poistettiin, aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa lakkautettiin, työssäoloehtoa pidennettiin puolesta vuodesta vuoteen, ansioturva porrastettiin ja euroistettiin. Lista on pitkä ja jatkuu aina vaan.

Malm muistuttaa, että tulossa on vielä ainakin laki määräaikaisuuksien halpottamisesta, joka vaikeuttaa nuorten ja naisten asemaa työmarkkinoilla ja voi johtaa esimerkiksi raskaussyrjintään.

- Varoitin jo vuonna 2021, että perussuomalaiset näyttävät kääntävän lopullisesti selkänsä duunareille ja kurittaisi ennennäkemättömällä tavalla pieni- ja keskituloisia. Tämä ennustus näyttää käyneen toteen, ja kaiken tämän Purra yrittää lakaista maton alle rehvakkailla puheillaan. Tosiasia on, että perussuomalaiset on ollut suomalaiselle palkansaajalle kurja kaveri.