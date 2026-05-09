SDP:n Juha Viitala Purralle: tunteiden sijaan toivoisin kiihdytystä suurtyöttömyyden ratkomiseen
9.5.2026 15:57:49 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala kummeksuu Riikka Purran tapaa käyttää hetkensä omien edessä kilpakumppanien haukkumiseen.
- Jos itselläni olisi mahdollisuus puhutella omia kannattajiani samanlaisissa komeissa puitteissa, käyttäisin sen hetken summatakseni kulunutta hallituskautta. Mutta ehkäpä juuri siitä onkin kysymys. Jos kaiken ajan olisi käyttänyt vain omien onnistumisien ruotimiseen, olisi loppuun jäänyt kovin monta tyhjää minuuttia.
Hallituksen tulostaulu on karmeaa katsottavaa niin työllisyyden kuin velkaantumisen näkökulmasta. Suomen kasvu mataa yhä, vaikka verrokkimaissa ollaan jo vauhdissa. Tavallisissa suomalaisissa kodeissa muistetaan yhä karvaasti Purran sakset ja tunnetaan niiden vaikutukset.
- Tässä valossa ei ehkä olekaan ihme, että niin valtiovarainministeri Riikka Purra kuin pääministeri Petteri Orpo päättivät käyttää päivän puheistaan aimo siivun opposition sivalteluun.
- Toivoisin, että perussuomalaiset keskittyisivät kiihdytysajoissaan tunteiden kiihdytyksen sijaan Suomen kiihdyttämiseen kasvun tielle, kohti parempaa työllisyyttä ja pienempää velkataakkaa.
Yhteyshenkilöt
Juha ViitalaKansanedustajaPuh:09 432 3072juha.viitala@eduskunta.fi
