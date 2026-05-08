Loton potti kiipeää seitsemään miljoonaan euroon - kolme 90 000 euron voittoa jakoon

9.5.2026 22:53:06 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa ei löytynyt kierroksella 19/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla seitsemän miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 3, 5, 9, 17, 18, 20 ja 29. Lisänumeroksi arvottiin 30.

6+1-tuloksia löytyi kolme. Rivien arvo on noin 90 000 euroa. Yksi voitoista osui Savonlinnan Laitaatsillan S-marketin asiakkaalle, toinen Pellon Burmanintien S-marketin asiakkaalle ja kolmas Espoon K-market Ainoa Länsituulen asiakkaalle.

Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 3 6 7 7 8 5 2. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu kolme ja jokainen niistä onnistuneesti tuplattuna. Helsingin Eastonin Citymarketin asiakas sekä kankaanpääläinen ja keminmaalainen nettipelaaja voittavat kukin 40 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Tukholma 89. Tuhannen euron voitto osui neljään riviin.

Milli-pelin oikea rivi on 14, 20, 21, 27, 28 ja 38. Lisänumeroksia arvottiin 26. Täysosumia ei ollut pelattu.

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

