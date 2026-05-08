Teoksen uudet lastenkirjat käsittelevät erilaisuutta ja ilmastonmuutosta sadun ja mielikuvituksen kautta
28.5.2026 12:23:00 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Kaneli ja kisut on hyväntuulinen kirja lemmikeistä, kielestä ja tunteista ihan pienille. Aida ja helleaalto kutsuu lähestymään vaikeita kysymyksiä lempeän kuvituksen ja fantasian avustamana.
Sari Airolan Kaneli ja kisut on 0–3 -vuotiaille suunnattu tukeva, pahvisivuinen kirja, jossa seikkailee jo kahdesta kirjasta tutuksi tullut suloinen ja touhukas Kaneli-koira. Tällä kertaa Kaneli on saanut uusia ystäviä, jotka käyttäytyvät ihan eri lailla kuin Kaneli itse. Kun Kaneli nauttii kurasäästä, ne ovat sisällä turkit siistinä. Kun Kaneli riehuu pallon kanssa, ne kiipeilevät ylhäällä verhoissa. Ja illalla, kun Kaneli menee nukkumaan, ne haluavatkin leikkiä! Mitähän otuksia ne oikein ovat?
Vaan kunhan paremmin tutustutaan, niin iloiseksihan kaikki muuttuu. Olisiko elämä jopa vieläkin riemukkaampaa uuden, erilaisen kaverin kanssa?
"Halusin kertoa eläinten kielestä lapsille – siitä, miten toista voi ymmärtää ilman sanoja", kirjailija ja kuvittaja Sari Airola sanoo.
Tekijästä
Sari Airola on kirjoittava kuvittaja, jonka sydäntä lähellä ovat lasten lukutaito, monikulttuurisuus ja taidekasvatus. Vuodet maahanmuuttajana Aasiassa ja Amerikassa ja elämä koiranomistajana näkyvät kirjojen aiheissa.
Hannah Lutzin, Ida Bergin, Carina Frondénin ja Jenny Lucanderin Aida ja helleaalto (Aida och värmeböljan, suom. Päivi Koivisto) johdattaa lapsen pohtimaan ilmastonmuutosta turvallisesti sadun ja mielikuvituksen kautta – ja löytämään toivon säteen.
Kirjassa Aida-tyttö viettää kesälomaa helteisessä Helsingissä. Uimaan ei pääse, koska meressä lilluu sinilevää. Unessa Aida lähtee seikkailulle maailman ympäri ja näkee, miten eläinten elinympäristö muuttuu: ruoan löytäminen käy mursille vaikeammaksi, kun jäät sulavat. Perhokala ei enää viihdy aina vain lämpimämmäksi muuttuvassa vedessä. Vompatti kaivaa kuopan, jonne eläimet pääsevät suojaan metsäpalolta.
Mutta muurahaisia katsomalla Aida oivaltaa, että yhdessä kaikkein pienimmätkin pystyvät suuriin tekoihin.
Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia ja herättää kysymyksiä pienissäkin lapsissa. Kuvakirjan kautta vaikeita kysymyksiä voi lähestyä lempeän kuvituksen ja fantasian avustamana. Aidan seikkailu opastaa meitä kohti empatiaa ja luovaa mielikuvitusta, jotka ovat niitä supervoimia, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.
Kirja on suunnattu 3–7 -vuotiaille.
Tekijöistä
Kirjan ovat kirjoittaneet kirjailija Hannah Lutz, kielitieteilijä Carina Frondén ja ympäristöpedagogi Ida Berg, ja sen kuvat on tehnyt kuvittaja Jenny Lucander.
Molemmat kirjat ovat heti arvosteluvapaita.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fiwww.teos.fi
Kuvat
Linkit
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo
Kari Hukkilan polttavan ajankohtainen uutuusromaani tarkastelee historiallisten konfliktien paluuta nykypäivään8.5.2026 09:38:00 EEST | Tiedote
Teidän musiikkinne on kunnianhimoinen esseeromaani, joka havainnoi Euroopan lähihistoriaa yksilön kokemuksen, musiikin ja historiallisten vastakkainasetteluiden kautta. Kirja on arvosteluvapaa maanantaina 11.5.
Teoksen Baabel-sarjan uutuudet: Nobel-voittaja László Krasznahorkain Seiobo tuolla alhaalla ja Robert Walserin Ryöväri28.4.2026 14:51:14 EEST | Tiedote
Teoksen arvostetussa Baabel-sarjassa ilmestyy tänään, tiistaina 28.4., kaksi merkittävää käännösromaania. Krasznahorkain Seiobo tuolla alhaalla -romaanin on suomentanut Minnamari Sinisalo ja Walserin Ryövärin Erkki Vainikkala.
Vaietun historian jäljillä – Marjo Katriina Saarisen romaani Poispyyhityt rivit tarkastelee muistia ja juurettomuutta27.4.2026 12:42:56 EEST | Tiedote
Kirjailija tutki fiktion keinoin omaa latvialaista sukutaustaansa, jota on leimannut puhumattomuuden kulttuuri. Poispyyhityt rivit ilmestyy ja on arvosteluvapaa keskiviikkona 29.4.
Hyttynen on paljon muutakin kuin kesäiltojen kiusankappale – uusi tietokirja paljastaa inisijöiden yllättävän maailman22.4.2026 13:55:18 EEST | Tiedote
Inisijät – Hyttyskirja pistetyille ja pistämättömille on yleistajuinen ja upeasti kuvitettu tietokirja, joka paljastaa kaiken, mitä et ehkä tiennyt haluavasi tietää hyttysistä. Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa lauantaina 25.4.
Teoksen kevään uutuusruokakirjat johdattavat Japaniin ja fermentoinnin maailmaan16.4.2026 11:43:30 EEST | Tiedote
Heikki Valkaman Okawari – lisää japanilaista kotiruokaa ja Jouni Toivasen Fermentointikirja kutsuvat kotikokit tutkimaan uusia makuja mutkattomalla ja innostavalla otteella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme