Teoksen uudet lastenkirjat käsittelevät erilaisuutta ja ilmastonmuutosta sadun ja mielikuvituksen kautta

Sari Airolan Kaneli ja kisut on 0–3 -vuotiaille suunnattu tukeva, pahvisivuinen kirja, jossa seikkailee jo kahdesta kirjasta tutuksi tullut suloinen ja touhukas Kaneli-koira. Tällä kertaa Kaneli on saanut uusia ystäviä, jotka käyttäytyvät ihan eri lailla kuin Kaneli itse. Kun Kaneli nauttii kurasäästä, ne ovat sisällä turkit siistinä. Kun Kaneli riehuu pallon kanssa, ne kiipeilevät ylhäällä verhoissa. Ja illalla, kun Kaneli menee nukkumaan, ne haluavatkin leikkiä! Mitähän otuksia ne oikein ovat?

Vaan kunhan paremmin tutustutaan, niin iloiseksihan kaikki muuttuu. Olisiko elämä jopa vieläkin riemukkaampaa uuden, erilaisen kaverin kanssa?

"Halusin kertoa eläinten kielestä lapsille – siitä, miten toista voi ymmärtää ilman sanoja", kirjailija ja kuvittaja Sari Airola sanoo.

Tekijästä

Sari Airola on kirjoittava kuvittaja, jonka sydäntä lähellä ovat lasten lukutaito, monikulttuurisuus ja taidekasvatus. Vuodet maahanmuuttajana Aasiassa ja Amerikassa ja elämä koiranomistajana näkyvät kirjojen aiheissa.

Aida lentää punavarpusena yli tulvivan maiseman. Aida ja helleaalto -kirjan kuvitusta. Kuvitus: Jenny Lucander

Hannah Lutzin, Ida Bergin, Carina Frondénin ja Jenny Lucanderin Aida ja helleaalto (Aida och värmeböljan, suom. Päivi Koivisto) johdattaa lapsen pohtimaan ilmastonmuutosta turvallisesti sadun ja mielikuvituksen kautta – ja löytämään toivon säteen.

Kirjassa Aida-tyttö viettää kesälomaa helteisessä Helsingissä. Uimaan ei pääse, koska meressä lilluu sinilevää. Unessa Aida lähtee seikkailulle maailman ympäri ja näkee, miten eläinten elinympäristö muuttuu: ruoan löytäminen käy mursille vaikeammaksi, kun jäät sulavat. Perhokala ei enää viihdy aina vain lämpimämmäksi muuttuvassa vedessä. Vompatti kaivaa kuopan, jonne eläimet pääsevät suojaan metsäpalolta.

Mutta muurahaisia katsomalla Aida oivaltaa, että yhdessä kaikkein pienimmätkin pystyvät suuriin tekoihin.

Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia ja herättää kysymyksiä pienissäkin lapsissa. Kuvakirjan kautta vaikeita kysymyksiä voi lähestyä lempeän kuvituksen ja fantasian avustamana. Aidan seikkailu opastaa meitä kohti empatiaa ja luovaa mielikuvitusta, jotka ovat niitä supervoimia, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Kirja on suunnattu 3–7 -vuotiaille.

Tekijöistä

Kirjan ovat kirjoittaneet kirjailija Hannah Lutz, kielitieteilijä Carina Frondén ja ympäristöpedagogi Ida Berg, ja sen kuvat on tehnyt kuvittaja Jenny Lucander.

Molemmat kirjat ovat heti arvosteluvapaita.

