Selvitys kokoaa keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen saatavuutta ja laatua vahvistetaan. Muun muassa palveluketjuja on kehitetty ja omalääkäri- sekä hoidon jatkuvuusmallien käyttöönotto etenee. Lakisääteisiä velvoitteita arvioidaan kriittisesti, jotta vastuut, kustannukset ja vaikuttavuus ovat paremmin tasapainossa. Kriittiset palvelut turvataan ja varaudutaan häiriötilanteisiin. Lisäksi sote-tiedon oikeellisuutta parannetaan yhteistyössä, jotta alueellinen ja kansallinen tietopohja olisivat mahdollisimman luotettavia.

— Olemme turvanneet lakisääteisten palvelujen tuottamisen ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta palveluja olisi hyvin saatavilla asukkaille. Hyvinvointialueiden rahoitusmalliin liittyvät, parhaillaan käynnissä olevat muutokset sekä rahoitusympäristön epävarmuus lisäävät kuitenkin haasteita pitkäjänteiselle suunnittelulle ja tuovat mukanaan erilaisia riskejä palvelujen toteuttamiselle, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.

Vihdin sopimuspalokunnalle uudet tilat

Aluehallitus hyväksyi Vihdin sopimuspalokunnan paloaseman hankesuunnitelman. Hanketta edistetään ja rakennusurakka kilpailutetaan yhteistyössä Vihdin Toimitilat Oy:n kanssa. Vihdin Toimitilat Oy rakennuttaa kohteen ja hyvinvointialue sitoutuu vuokraamaan kohteen pitkällä vuokrasopimuksella. Tavoitteena on, että toiminta käynnistyy uusissa tiloissa vuoden 2027–2028 aikana.

Aluehallitus päätti myydä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 2M-IT Oy:n osakkeet Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Lisäksi aluehallitus antoi vastaukset useisiin aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin ja valtuustoaloitteisiin.