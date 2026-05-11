Aluehallitus hyväksyi Vihdin sopimuspalokunnan paloaseman hankesuunnitelman
11.5.2026 16:10:24 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluehallitus antoi selvityksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä talouden tilanteesta. Selvityksen mukaan toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava ripeästi ja on löydettävä uusia tapoja vastata asukkaiden tarpeisiin. Tärkeintä on vahvistaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
Selvitys kokoaa keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen saatavuutta ja laatua vahvistetaan. Muun muassa palveluketjuja on kehitetty ja omalääkäri- sekä hoidon jatkuvuusmallien käyttöönotto etenee. Lakisääteisiä velvoitteita arvioidaan kriittisesti, jotta vastuut, kustannukset ja vaikuttavuus ovat paremmin tasapainossa. Kriittiset palvelut turvataan ja varaudutaan häiriötilanteisiin. Lisäksi sote-tiedon oikeellisuutta parannetaan yhteistyössä, jotta alueellinen ja kansallinen tietopohja olisivat mahdollisimman luotettavia.
— Olemme turvanneet lakisääteisten palvelujen tuottamisen ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta palveluja olisi hyvin saatavilla asukkaille. Hyvinvointialueiden rahoitusmalliin liittyvät, parhaillaan käynnissä olevat muutokset sekä rahoitusympäristön epävarmuus lisäävät kuitenkin haasteita pitkäjänteiselle suunnittelulle ja tuovat mukanaan erilaisia riskejä palvelujen toteuttamiselle, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.
Vihdin sopimuspalokunnalle uudet tilat
Aluehallitus hyväksyi Vihdin sopimuspalokunnan paloaseman hankesuunnitelman. Hanketta edistetään ja rakennusurakka kilpailutetaan yhteistyössä Vihdin Toimitilat Oy:n kanssa. Vihdin Toimitilat Oy rakennuttaa kohteen ja hyvinvointialue sitoutuu vuokraamaan kohteen pitkällä vuokrasopimuksella. Tavoitteena on, että toiminta käynnistyy uusissa tiloissa vuoden 2027–2028 aikana.
Aluehallitus päätti myydä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 2M-IT Oy:n osakkeet Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.
Lisäksi aluehallitus antoi vastaukset useisiin aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin ja valtuustoaloitteisiin.
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Välfärdsområdesstyrelsen godkände projektplanen för brandstationen för avtalsbrandkåren i Vichtis11.5.2026 16:06:44 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen lämnade en redogörelse till Institutet för hälsa och välfärd (THL) och social- och hälsovårdsministeriet (SHM) om läget inom välfärdsområdets social- och hälsovård och ekonomi. Enligt redogörelsen måste välfärdsområdet reagera snabbt på förändringar i omvärlden och hitta nya sätt att möta invånarnas behov. Det viktigaste är att stärka tillgången och tillgängligheten till tjänster.
