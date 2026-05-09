Suomalaiset odottavat päättäjiltä aktiivista reagointia kansainvälisen järjestelmän jännitteisiin
12.5.2026 02:00:00 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Tutkimuksen mukaan 71 prosenttia suomalaisista kokee, että sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on jo murentunut, ja he toivovat Euroopan ja Suomen vastaavan tähän tilanteeseen vahvalla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla.
Tutkimusraportti, "Purkupallon politiikka: Suomalaisten odotukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan siirtymissä ", perustuu Helsingin yliopiston johtamaan NATOpoll-tutkimushankkeeseen, jossa on kerätty kyselyaineisto yli 3 100 suomalaiselta. Kyselyyn vastanneista 840 oli osallistunut aikaisempiin kyselyihin, mikä mahdollistaa pitkittäistutkimuksen näkökulman.
Tutkimusraportti korostaa, että kansainvälinen turvallisuusympäristö on keskellä voimakasta ja monitasoista muutosta. Sääntöpohjaisen järjestelmän menettäessä ohjausvoimaansa, sen rinnalle ei ole syntynyt uutta järjestystä. Suomalaiset näkevät Euroopan tehtävänä puolustaa yhteisiin sopimuksiin perustuvaa järjestystä suurvaltojen hegemonista asemaa vastaan.
Yhteistyön rakentaminen Brasilian, Intian ja muiden keskisuurten toimijoiden kanssa nähdään laajasti hyväksyttävänä strategiana. Samalla tuki Ukrainalle on yhä vahvaa, vaikka sodan pitkittyminen näkyy pienenä notkahduksena.
Nato on suomalaisille turvallisuuden takaaja
Nato-jäsenyyden kannatus on laskenut kahdessa vuodessa kymmenen prosenttiyksikköä 73 prosenttiin, mutta luottamus yhteiseen puolustukseen on säilynyt vankkana. Suomalaisista 57 prosenttia olisi valmis lähettämään reserviläisiä tueksi hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Nato-maalle.
Ydinaseisiin liittyvissä kysymyksissä Naton ydinaseharjoituksiin osallistumista (54 %) ja ydinaseiden kauttakuljetuksia (46 %) kannatetaan aiempaa vahvemmin, mutta ydinaseiden sijoittaminen Suomen maaperälle saa edelleen vain vähäistä tukea (22 %). Eurooppalaisen ydinpelotteen vahvistaminen saa selvän enemmistön tuen (59 %).
Kansalaisten ja päättäjien näkemykset Suomen ja Yhdysvaltojen suhteesta erkanevat
Vain noin kymmenesosa suomalaisista katsoo, että Yhdysvallat olisi valmis puolustamaan Nato-liittolaisiaan nykyhallinnon aikana. Myös Yhdysvaltojen sitoutuminen Suomen ja Yhdysvaltojen väliseen puolustusyhteistyösopimukseen koetaan ohueksi (24 %).
Yhdysvaltoihin kohdistuva epäluottamus on erityisen voimakasta naisten keskuudessa. Suomen virallinen linja painottaa maiden kahdenvälisten suhteiden läheisyyttä ja yhteistyön monimuotoisuutta, mutta kansalaisten enemmistö haluaisi vähentää riippuvuutta Yhdysvalloista niin aseteknologian (87 %), digitaalisen infrastruktuurin (79 %) kuin laajemmin kulutusvalintojenkin (91 %) osalta.
- Suomessa turvallisuuskysymysten politisoituminen uudelleen ilmenee etenkin kasvavana jännitteenä puolustustarpeisiin erittäin myönteisesti suhtautuvien kokoomuksen ja perussuomalaisten ja niihin kriittisesti asemoituvien vasemmistoliiton kannattajien välillä, hankkeen johtaja, apulaisprofessori Hanna Wass Helsingin yliopistosta huomauttaa.
Raportti tarjoaa tietoa ja suosituksia, jotka voivat auttaa vahvistamaan Suomen varautumista ja yhteiskunnallista turvallisuutta tulevaisuudessa.
Taloustutkimus keräsi aineiston 31.3.–14.4.2026. Koko aineiston virhemarginaali on noin ± 1,8 prosenttiyksikköä ja alkuperäisten vastaajien osalta noin ± 3,4 prosenttiyksikköä. Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa on mukana tutkijoita Helsingin yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja Ulkopoliittisesta instituutista.
Lisätietoja:
Yleisen valtio‑opin apulaisprofessori Hanna Wass, Helsingin yliopisto, puh. +358 50 448 4399
Professori Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopisto, puh. +358 50 415 6592
Professori Tuomas Forsberg, Tampereen yliopisto, puh. +358 50 569 1752
Tutkija Elisa Leonoff, Helsingin yliopisto, puh. +358 40 128 2577
Yliopistotutkija Johanna Vuorelma, Tampereen yliopisto, puh. +358 45 357 8335
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Suomen urbaaneimmat lehmät pääsivät laitumelle – lataa kuvat ja videot median käyttöön!9.5.2026 14:17:28 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilan lehmät ovat kirmanneet jälleen riemuiten laitumelle. Perinteikäs koko perheen tapahtuma keräsi tuhansittain yleisöä laitumen laidalle lauantaina 9.5.
Järjestäytynyt rikollisuus lisääntynyt jonkin verran Suomessa8.5.2026 13:46:48 EEST | Tiedote
Kansainvälisesti vertailtuna järjestäytyneen rikollisuuden taso on edelleen melko maltillinen Suomessa. Kasvua on havaittavissa erityisesti kyberrikollisuudessa ja huumausainerikollisuudessa, ilmenee Helsingin yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun laatimasta järjestäytyneen rikollisuuden tilannekuvasta.
Studia Medicina 20.5.: Lähisuhdeväkivalta – miten tunnistamme ja autamme7.5.2026 15:46:02 EEST | Kutsu
Tervetuloa mukaan keskiviikkona 20.5.2026 17.00 - 19.00! Studia Medicinat ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, joissa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille.
Yksinäisyyttä kokevien ikäihmisten hyvinvointi koheni luontoperustaisessa ryhmätoiminnassa7.5.2026 08:36:48 EEST | Tiedote
Palvelutaloissa asuvilla ikäihmisillä kerran viikossa tapahtuvalla luontoperustaisella ryhmätoiminnalla voidaan vähentää yksinäisyyttä, parantaa unta ja kognitiota sekä luontoyhteyden tunnetta.
Tutkimus: Kanariansaarten turistit viihtyvät luonnossa6.5.2026 12:55:18 EEST | Tiedote
Kolmannes Kanariansaarilta tehdyistä sosiaalisen median päivityksistä tehtiin luontoalueilta, paljasti yli 720 000 päivityksen analyysi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme