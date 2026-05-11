Kaupunginhallitus: Keilaniemen keskuspysäköinnin kehittäminen etenee
11.5.2026 17:14:15 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Keilaniemen alueen pysäköintiratkaisu kehittyy vaiheittain. Kaupunginhallitus edellyttää, että pysäköinnin suunnittelussa varmistetaan mm. kaupunkikuvan laadukkuus sekä tarkoituksenmukainen kehitys pitkällä tähtäimellä.
Kaupunginhallitus kehottaa käynnistämään neuvottelut SRV Rakennus Oy:n ja Hypo-pankin kanssa Keilaniemen kehittämisen etenemisestä siten, että ensimmäisen vaiheen pysäköintilaitos toteutettaisiin ns. metrokortteliin. Nelitasoinen pysäköintilaitos voidaan toteuttaa Keilaniemen ensimmäisen vaiheen pysäköintilaitokseksi ja asuinrakennukset toteutettaisiin sitten vaiheittain pysäköintilaitoksen päälle.
Metrokortteliin toteutettava pysäköintilaitos ei estä Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen toteuttamista, kun pysäköintipaikkojen tarve sitä edellyttää. Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan metrokorttelin pysäköintilaitoksen pohjoisemman osan laajennuksen ja Keilaniemeen suunnitellun kalliopysäköintilaitoksen jatkokehittelyä ja toteuttamista niin, että edellytykset Keilaniemen kehittämiselle turvataan pitemmällä tähtäimellä ja niin, että laitosten toteuttaminen ei edellytä merkittävää kaupungin taloudellista panostamista.
Kaupunginhallitus edellyttää, että metrokorttelin pysäköintilaitoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa varmistetaan laadukkaan ja Keilaniemen ympäristöä kohentavan julkisivun ja kaupunkikuvan laatutaso ja pysäköintilaitokseen liittyviä kulkuyhteyksiä elävöitetään muun muassa riittävällä määrällä erilaisia liike- ja palvelutiloja.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki ei osallistu metrokorttelin parkkiratkaisun toteuttamiseen ja rahoittamiseen omaa omistusosuuttaan laajemmin ja edellyttää, että sillä on oikeus halutessaan luovuttaa hankkimansa pysäköintipaikat eteenpäin.
Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa valmistelemaan metrokorttelin pysäköintilaitosta siten, ettei ensimmäiseen vaiheeseen toteuteta liityntäpysäköintipaikkoja. Lisäksi kaupunginhallitukselle valmistellaan päätös, jolla voidaan luopua Keilaniemen liityntäpysäköintipaikoista kokonaan.
Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää:
- että metrokorttelin tonttien asemakaavamuutos valmistelua kiirehditään ja asemakaavan muuton tuodaan päätöksentekoon viipymättä.
- että metrokorttelin pysäköintilaitoksen päälle ei rakenneta asumista ennen, kun asemakaavan muutos on hyväksytty.
- että metrokorttelin pysäköintilaitoksen päälle sijoittuva asuinrakentaminen pyritään saamaan käyntiin viivytyksettä, kun asemakaavan muutos on hyväksytty.
Kaupunginhallitus kehottaa edistämään valmistelua niin, että metrokorttelin pysäköintilaitoksen kakkosvaihe voidaan toteuttaa mahdollisimman pian ykkösvaiheen valmistuttua, pysäköintipaikkojen tarve huomioiden.
Kaupunginhallitus toteaa, että tähän päätökseen liittyvät mahdolliset kaavamuutokset ja parkkiratkaisun toteuttaminen eivät saa johtaa SRVn kanssa tehtyjen ns. tornitonttien kauppasopimusten ehtojen muuttamiseen myyjän kannalta epäedullisemmiksi.
Postipuun koulun hankesuunnitelma etenee valtuuston käsittelyyn
Postipuun koulun nykyiset rakennukset tullaan korvaamaan uudella, tonttia tehokkaammin käyttävällä, kolmeen kerrokseen rakennettavalla alakoululla. Koulu laajenee hankkeen myötä kaksisarjaisesta nelisarjaiseksi alakouluksi (762 laskennallista oppilaspaikkaa). Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Postipuun koulun hankesuunnitelman.
Laaksolahden jalkapallohallia korjataan loppuvuoden aikana
Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan 2,0 milj. euron määrärahan Laaksolahden jalkapallohallin vuoden 2026 aikana tehtäville rakenteellisille korjauksille. Asia etenee vielä valtuuston päätettäväksi. Korjauksessa hallin teräsrunkoa vahvistetaan ja hallin sekä huoltorakennuksen vesikatot korjataan. Urakan toteutusaikatavoite on toukokuu-lokakuu 2026. Teräsrungon vahvistustoimenpiteiden aikana urheiluhalli on pois käytöstä.
---
Asia 9 (Vastaus oikaisuvaatimuksiin, jotka koskevat Vanhan Lillhemtintien tilapäisen liikennejärjestelysuunnitelman hyväksymistä) palautettiin valmisteluun. Valmistelun aikana selvitetään, miten oikaisuvaatimuksissa ja kaavavalmistelun yhteydessä esillä olleet ongelmat melu, tärinä ja turvallisuuskysymykset on kestävällä tavalla huomioitu ja ratkaistu.
Pöydälle jätettiin seuraavat asiat:
- Asia 12: Kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttäminen, liikuntajohtajan päätöspöytäkirja 20.4.2026 § 10 Liikunnan ja urheilun ennakkomaksu tilojen ostoista Esport Arena Oy:lle ajalta 1.10.-31.12.2026
- Asiat 13–22: Vastauksia valtuustokysymyksiin ja valtuustoaloitteisiin
- Selostukset: Espoolaistentalosta sekä Kameleonten Ab monitoimihallin rahoituksesta
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
