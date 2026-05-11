Fisu & dippi -tapahtuma tuo uuden kalaruoan koulujen ja päiväkotien ruokalistalle 20.5.2026

Fisu & dippi -päivän lounaalla dippaillaan kotimaista kalaa ja värikkäitä kasviksia dippikastikkeisiin. Tarjolla on kirjolohinugetteja kotimaisesta kirjolohesta, mausteisia kasvisnugetteja tai päiväkodissa kasvispyöryköitä, dippivihanneksia ja kahta erilaista dippiä. Tapahtuman tavoitteena on löytää uusia, herkullisia kalaruokia koulujen ja päiväkotien ruokalistoille keräämällä palautetta suoraan lapsilta ja nuorilta.

Espoo Catering Oy on jo lisännyt kalaruokien määrää ruokalistoillaan ja etsii jatkuvasti lisää lapsille ja nuorille maistuvia kalaruokia. Ravitsemussuositusten mukaan kalaa tulisi syödä 2–3 kertaa viikossa, eri kalalajeja vaihdellen. Kalaruoalla on tutkitusti lukuisia terveyshyötyjä, ja ruokatapahtumat ovat oiva tapa löytää asiakkaille maistuvia uutuusruokia ruokalistoille.

Fisu & dippi -päivän päätapahtumapaikkana on Espoon Niipperissä sijaitseva Juvanpuiston koulu, jossa opiskelee noin 500 oppilasta esikoulusta yläkouluun. Espoo Cateringin asiantuntijat ovat paikalla ja kouluravintolassa järjestetään tuotemaistatusta, ongintaa sekä kerätään palautetta palautepisteellä. Oppilailla on mahdollisuus arvioida päivän ruoat, kertoa mielipiteensä tapahtumasta ja antaa avointa palautetta. Palautteet auttavat Espoo Cateringia tekemään päätöksiä ruokien tuomisesta koulujen ja päiväkotien ruokalistoille.

Espoo Catering toteuttaa Fisu & dippi -tapahtuman yhteistyössä Atrian kanssa.