Hartela rakentaa päiväkodin ja alakoulun Ylöjärvelle

28.5.2026 12:04:18 EEST | Hartela | Tiedote

Hartela toteuttaa Ylöjärven kaupungille Vuorentaustan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen. 

Kohde palvelee Vuorentaustan kasvavan asuinalueen lapsia ja perheitä: rakennukseen tulevat päiväkoti sekä alakoulun luokat 0–4. Valmistuessaan rakennus palvelee noin 300 koululaista, 120 päiväkotilasta ja 70 työntekijää. Rakennus toteutetaan A-energialuokkaan. 

Hanke toteutetaan KVR-mallilla (kokonaisvastuurakentaminen), ja sen laajuus on noin 6 500 brm². Kolmikerroksinen rakennus suunnitellaan ja rakennetaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa.

Suunnittelussa on alusta asti pyritty siihen, että tilat tukevat lasten oppimista ja kasvua niin päiväkodin arjessa kuin alakoulun opetuksessa.

”Vuorentaustan kaupunginosan asukkaille uusi päiväkoti- ja alakoulurakennus on kovasti odotettu hanke. Nykyiset Välimäenkujan toimipisteet ovat elinkaarensa päässä. On todella hienoa, että rakentaminen pääsee vihdoin käyntiin”, toteaa Ylöjärven kaupungin sivistysjohtaja Matti Hursti.

”Olemme iloisia, että pääsemme mukaan tähän hankkeeseen. Yhteistoiminnallinen hankemuoto mahdollistaa sen, että voimme yhdessä tilaajan kanssa kehittää heidän tavoitteidensa mukaisen oppimis- ja kasvuympäristön samalla varmistaen kustannustehokkaan toteutuksen. Koulurakentaminen on meille vahvaa kenttää erityisesti Länsi-Suomessa, ja nyt on hieno hetki laajentaa sitä osaamista Pirkanmaalle”, sanoo Hartelan liiketoimintajohtaja Hanna Marttila.

Maanrakennustyöt käynnistyvät kesällä 2026, ja kohteen on määrä valmistua vuoden 2027 lopussa.

Tietoja julkaisijasta

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

Suomalaiset löytävät takaisin värien pariin – Hartelan kohde näyttää, että uudiskohde voi olla persoonallinen koti

Arkkitehdit ja sisustusalan asiantuntijat puhuvat värien paluusta suomalaisiin koteihin. Hartela on toteuttanut sisustussuunnittelija Maikki Hevarin kanssa Helsingin Kruunuvuorenrannan Kajon kaksi valmista asuntoa täysin vastakkaisilla tyyleillä – dopamiinilla ja old moneylla. Kodit todistavat, että uudisasunto voi olla muutakin kuin valkoinen ja neutraali.

