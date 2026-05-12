Kutsu Oma Säästöpankki Oyj:n pääomamarkkinapäivään 19.5.2026
12.5.2026 17:19:12 EEST | Oma Säästöpankki Oyj | Tiedote
Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) kutsuu analyytikoita, institutionaalisia sijoittajia ja median edustajia pääomamarkkinapäiväänsä tiistaina 19.5.2026. Hybriditapahtuma järjestetään paikan päällä Helsingissä ja suorana webcast-lähetyksenä. Esityskielenä on englanti.
OmaSp:n pääomamarkkinapäivässä esitellään tammikuussa 2026 julkistettu päivitys pankin kasvustrategiasta sekä vuodelle 2029 ulottuvista, uusista taloudellisista tavoitteista. Esitykset sisältävät kattavan katsauksen yhtiön liiketoiminnasta, nykyisestä toimintaympäristöstä sekä riskienhallinnasta.
Toimitusjohtaja Karri Alameri isännöi tapahtumaa yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa, mukaan lukien seuraavat henkilöt:
- Sasu Sihvonen, riskienhallintajohtaja
- Kalle Virtanen, operatiivinen johtaja
- Markus Lauri, palveluverkoston johtaja
- Ville Rissanen, digitaalisten palveluiden johtaja
- Sarianna Liiri, talousjohtaja
Pääomamarkkinapäivän aikataulu (EEST):
12.00–13.00 Ilmoittautuminen ja lounas
13.00–16.00 Esitykset ja webcast
16.00–17.30 Verkostoituminen OmaSp:n johdon kanssa
Yksityiskohtainen ohjelma on nähtävillä osoitteessahttps://www.omasp.fi/paaomamarkkinapaiva-2026
Paikka: Sanomatalo, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
Webcast alkaa klo 13.00 EEST. Voit seurata livelähetystä osoitteessa https://www.omasp.fi/en/investors
Ilmoittautuneilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä verkossa.
Webcast-tallenne on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa https://www.omasp.fi/en/investors
Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 15. toukokuuta tästä linkistä.
Lisätietoja:
Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, p. +358 40 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi
OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta yli 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.
OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita. omasp.fi
Invitation to Oma Savings Bank Plc’s Capital Markets Day12.5.2026 17:48:22 EEST | Tiedote
Oma Savings Bank Plc (OmaSp) invites analysts, institutional investors and media representatives to its Capital Markets Day on Tuesday May 19 in Helsinki. The event will be held in English.
