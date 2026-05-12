Oma Säästöpankki Oyj

Kutsu Oma Säästöpankki Oyj:n pääomamarkkinapäivään 19.5.2026

12.5.2026 17:19:12 EEST | Oma Säästöpankki Oyj | Tiedote

Jaa

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) kutsuu analyytikoita, institutionaalisia sijoittajia ja median edustajia pääomamarkkinapäiväänsä tiistaina 19.5.2026. Hybriditapahtuma järjestetään paikan päällä Helsingissä ja suorana webcast-lähetyksenä. Esityskielenä on englanti. 

Kuvassa portaikko pankkisalista.
Tapahtumassa esitellään pankin päivitetty kasvustrategia ja vuodelle 2029 ulottuvat, uudet taloudelliset tavoitteet.

OmaSp:n pääomamarkkinapäivässä esitellään tammikuussa 2026 julkistettu päivitys pankin kasvustrategiasta sekä vuodelle 2029 ulottuvista, uusista taloudellisista tavoitteista. Esitykset sisältävät kattavan katsauksen yhtiön liiketoiminnasta, nykyisestä toimintaympäristöstä sekä riskienhallinnasta.

Toimitusjohtaja Karri Alameri isännöi tapahtumaa yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa, mukaan lukien seuraavat henkilöt:

  • Sasu Sihvonen, riskienhallintajohtaja
  • Kalle Virtanen, operatiivinen johtaja
  • Markus Lauri, palveluverkoston johtaja
  • Ville Rissanen, digitaalisten palveluiden johtaja
  • Sarianna Liiri, talousjohtaja

Pääomamarkkinapäivän aikataulu (EEST):

12.00–13.00        Ilmoittautuminen ja lounas
13.00–16.00        Esitykset ja webcast
16.00–17.30        Verkostoituminen OmaSp:n johdon kanssa

Yksityiskohtainen ohjelma on nähtävillä osoitteessahttps://www.omasp.fi/paaomamarkkinapaiva-2026

Paikka: Sanomatalo, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Webcast alkaa klo 13.00 EEST. Voit seurata livelähetystä osoitteessa https://www.omasp.fi/en/investors 

Ilmoittautuneilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä verkossa.

Webcast-tallenne on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa https://www.omasp.fi/en/investors 

Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 15. toukokuuta tästä linkistä.

Lisätietoja:

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, p. +358 40 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi

Avainsanat

pääomamarkkinapäiväcmdstrategiakasvun strategiaomaspomasäästöpankki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa portaikko pankkisalista.
Tapahtumassa esitellään pankin päivitetty kasvustrategia ja vuodelle 2029 ulottuvat, uudet taloudelliset tavoitteet.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta yli 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.
 
OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita. omasp.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oma Säästöpankki Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye