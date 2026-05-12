Invitation to Oma Savings Bank Plc’s Capital Markets Day
12.5.2026 17:48:22 EEST | Oma Säästöpankki Oyj | Tiedote
Oma Savings Bank Plc (OmaSp) invites analysts, institutional investors and media representatives to its Capital Markets Day on Tuesday May 19 in Helsinki. The event will be held in English.
The CMD will provide an update on OmaSp's growth strategy and new financial targets up to 2029, which were announced in January 2026. There will be a detailed review of its business operations, current operating environment, and risk management.
The program will be led by Karri Alameri, CEO, together with the members of the management team, including:
- Sasu Sihvonen, Chief Risk Officer
- Kalle Virtanen, Chief Operating Officer
- Markus Lauri, Head of Branch Network
- Ville Rissanen, Chief Digital Information Officer
- Sarianna Liiri, Chief Financial Officer
The event format is hybrid, so you can participate either in-person in Helsinki or via webcast.
The schedule for the CMD is (EEST):
12.00-13.00 Registration and lunch
13.00-16.00 Presentations and webcast
16.00-17.30 Networking with OmaSp’s management
A more detailed agenda can be found at https://www.omasp.fi/en/capital-markets-day-2026
Venue: Sanomatalo, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki Finland
Webcast starting at 13.00 EEST. You can follow on the live webcast via https://www.omasp.fi/en/investors
There will also be an opportunity to ask questions online.
A recording of the webcast will be available after the event via https://www.omasp.fi/en/investors
Please register by May 15 to attend the CMD here.
For more information, please contact:
Pirjetta Soikkeli, Chief Communications Officer,
Tel. +358 40 750 0093
E-mail pirjetta.soikkeli@omasp.fi
OmaSp is a solvent and profitable Finnish bank. About 600 professionals provide nationwide services through OmaSp’s 48 branch offices and digital service channels to over 200,000 private and SME customers. OmaSp focuses primarily on retail banking operations and provides its clients with a broad range of banking services both through its own balance sheet as well as by acting as an intermediary for its partners’ products. The intermediate products include credit, investment, and loan insurance products. OmaSp is also engaged in mortgage banking operations.
OmaSp’s core idea is to provide personal service to its customers, both in digital and traditional channels. OmaSp strives to offer a premium-level customer experience through personal service and easy accessibility. In addition, the development of operations and services is customer oriented. The personnel are committed, and OmaSp seeks to support their career development with varied tasks and continuous development. A substantial part of the personnel also own shares in OmaSp.
https://www.omasp.fi/en
Kutsu Oma Säästöpankki Oyj:n pääomamarkkinapäivään 19.5.2026
Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) kutsuu analyytikoita, institutionaalisia sijoittajia ja median edustajia pääomamarkkinapäiväänsä tiistaina 19.5.2026. Hybriditapahtuma järjestetään paikan päällä Helsingissä ja suorana webcast-lähetyksenä. Esityskielenä on englanti.
Mikrotakaus voi helpottaa mikroyritysten rahoituksen saamista5.5.2026 08:42:27 EEST | Tiedote
Mikrotakaus on mikroyrityksille suunnattu rahoitusratkaisu, jonka tavoitteena on helpottaa pienten investointien ja käyttöpääoman rahoittamista tilanteissa, joissa vakuudet ovat rajalliset.
OmaSp:lle on myönnetty Avainlippu5.12.2025 07:40:32 EET | Tiedote
Suomalainen työ ry on myöntänyt Oma Säästöpankki Oyj:lle (OmaSp) Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeuden osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.
OmaSp jatkaa kisojen pääyhteistyökumppanina – yhteistyö saa monivuotisen jatkon5.11.2025 15:21:51 EET | Tiedote
Salpausselän kisojen ja OmaSp:n viime vuonna käynnistynyt yhteistyö saa jatkoa monivuotisella sopimuksella. OmaSp jatkaa yhtenä tapahtuman paikallisena pääyhteistyökumppanina ja vahvistaa läsnäoloaan Suomen suurimman talviurheilutapahtuman ytimessä.
EIR-lainatakaus vauhdittaa yritysten ja kotien vihreää siirtymää7.10.2025 09:35:47 EEST | Tiedote
Euroopan investointirahaston (EIR) ja OmaSp:n sopimus tarjoaa yrityksille, taloyhtiöille ja kotitalouksille mahdollisuuden saada rahoitusta paremmilla ehdoilla. Lainatakauksen edellytyksenä on, että hanke edistää ympäristökestävyyttä ja vihreää siirtymää. Takauksen ansiosta hankkeelle voi saada rahoitusta pidemmillä laina-ajoilla ja pienemmillä vakuusvaatimuksilla.
