Invitation to Oma Savings Bank Plc’s Capital Markets Day

OmaSp:lle on myönnetty Avainlippu 5.12.2025 07:40:32 EET | Tiedote

Suomalainen työ ry on myöntänyt Oma Säästöpankki Oyj:lle (OmaSp) Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeuden osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.