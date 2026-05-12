SDP:n Perholehto: Liikennevirastojen rahoitus ja työmäärä ovat ristiriidassa
13.5.2026 09:16:25 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kehyspäätös on kaksijakoinen: toimintamenoja leikataan, vaikka liikennevirastojen työmäärä lisääntyy. Liikennehallinto asetetaan vahvaan paineeseen tilanteessa, jossa uudet liikennehankkeet pitäisi myös toteuttaa ja kyberturvallisuudesta sekä muista lakisääteisistä tehtävistä huolehtia rajallisilla resursseilla, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
– Väyläviraston kuormaa lisätään kehysriihessä päätetyillä uusilla liikennehankkeilla samalla, kun virastossa on tänä vuonna päätetty jo 36 henkilön palvelussuhteen päättymisestä. Nähtäväksi jää, missä tahdissa näitä hankkeita saadaan maaliin jatkuvassa irtisanomispaineessa, Perholehto pohtii.
– Monet Traficomin lisääntyneistä tehtävistä tulevat EU-lainsäädännöstä, ja näitä ei voida karsia, vaikka rahoitusta ei löytyisikään. Virastolla on asiantuntijakuulemisissa ”aivan välttämättömiksi” kuvailtuja noin 12 miljoonan euron pysyviä lisärahoitustarpeita, jotka koskevat datasääntelyä ja tekoälyä sekä tällä hallituskaudella uudistettua kyberturvallisuusstrategiaa. On käsittämätöntä, että tästä Suomen kokonaisturvallisuuden erottamattomaksi osaksi julistetun strategian rahoituksesta tingitään.
Hallitus on lähes kolminkertaistanut hallitusohjelmassa sovitut kaikkiaan 240 miljoonan leikkaukset valtionhallintoon, sillä kehysriihen päätökset mukaan lukien leikkaukset ovat lähes 700 miljoonaa. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintamenojen leikkaukset ensi vuodelle ovat yhteensä 37,9 miljoonaa eli noin 18 prosenttia kuluvan vuoden toimintamenoista.
– Virastoilta vaaditaan jatkuvasti toiminnan tehostamista, vaikka mahdollisuudet tähän kutistuvat kierros kierrokselta. Lisätehostaminen ja henkilöstön vähentäminen vaikuttaa väistämättä myös virastojen tuottamiin palveluihin kuten lupaprosessien sujuvuuteen, Perholehto huomauttaa.
– Orpon–Purran hallituskauden viimeinen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2027–2030 on murheellista luettavaa liikenteen osalta. Pitkäjänteisen ja tarkasti kohdennetun suunnitelman sekä tärkeimpien hankkeiden sijaan nähdään vain leikkauslistojen jatkumo, mikä tuskin edistää liikenneinfran kehittämistä ja siitä huolehtimista vastuullisesti.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan sosialidemokraatit jättivät eriävän mielipiteen valiokunnan eilen valmistuneeseen lausuntoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2027–2030.
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, välikysymyksen 1. allekirjoittaja Tytti Tuppurainen Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisa puhemies, Jokainen hallitus valitsee itse tavoitteensa. Kun suomalaiset viime eduskuntavaalien alla kuuntelivat silloisten oppositiopuolueiden, kokoomuksen ja perussuomalaisten vaalipuheita, ihmisille luvattiin seuraavaa: Nyt piti olla aika talouden käänteelle. Nyt piti lopettaa tuhlailu ja velaksi eläminen. Nyt piti luoda maahan kasvua ja suomalaisiin yrityksiin 100 00 uutta työpaikkaa. Kokoomuksen johdolla piti alkaa uusi uljas kasvun aikakausi. Vaalien jälkeen hallituksen muodostaja, nykyinen pääministeri Orpo vakuutti keväällä 2023, että velkaantuminen taitetaan. Ja vieläpä niin, että keneltäkään ei tulla vaatimaan mahdottomia. Hallituskautta on nyt takana kolme vuotta, eikä hallitus ole onnistunut yhdessäkään sen talouspolitiikan lupauksista. Lupaus työpaikoista ei toteudu. Lupaus velkaantumisen taittamisesta ei toteudu. Lupaus kasvusta ja hyvinvoinnista jä
