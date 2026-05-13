Finavia investoi 1,1 miljoonaa euroa Tampere-Pirkkalan lentoaseman lähestymisvalolinjan remonttiin
13.5.2026 12:49:12 EEST | Finavia Oyj | Tiedote
Finavia toteuttaa kesällä 2026 Tampere-Pirkkalan lentoasemalla lähestymisvalolinjan remontin, jonka investointiarvo on noin 1,1 miljoonaa euroa. Töillä ei ole vaikutusta matkustajaliikenteeseen.
Kesän 2026 remontti on jatkumoa Finavian investoinneille ja elinkaarihallinnalle, jota on tehty suunnitelmallisesti vuonna 2020 alkaneesta haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta. Lentoaseman kriittisen infrastruktuurin ylläpito on jatkuvaa, ja kustannukset ovat korkeita toimintaympäristön luonteen, EU-regulaatioiden ja lain asettamien vaatimusten takia.
”Lähestymisvalolinjan remontti on tärkeä osa lentoaseman kriittisen infrastruktuurin kehittämistä ja ylläpitoa. Hyvällä projektisuunnittelulla pystymme toteuttamaan työt niin, ettei lentoliikenne Tampere-Pirkkalaan keskeydy”, sanoo Tampere-Pirkkalan lentoaseman päällikkö Mari Nurminen Finaviasta.
Tampere-Pirkkalan lentoasema on yksi Finavian neljästä niin kutsutusta yhteiskäyttökentästä, jotka palvelevat samanaikaisesti sotilas- ja siviili-ilmailua. Vuonna 2025 Tampere-Pirkkalan kautta matkusti hieman yli 140 000 matkustajaa. Lähteviä ja saapuvia lentoja oli yhteensä 19 355. Lentoasemalla operoi kaupallisen reitti- ja tilausliikenteen lisäksi sotilasilmailua, rahtilentoja ja lentokoulutusta.
Remontti koostuu kolmesta vaiheesta
Kokonaisuudessaan kesän 2026 projekti toteutetaan kolmessa vaiheessa. Työt lentoasemalla aloitetaan toukokuun puolivälissä, ja ne kestävät 3,5 kuukautta. Suunnitelman mukaan työt valmistuvat elokuun lopussa 2026.
Projektin aikana kiitotien itäpäässä oleva lähestymisvalolinja, joka osoittaa laskeutuvalle ilma-alukselle kiitotien sijainnin, uusitaan osana kriittisen infrastruktuurin elinkaarihallintaa ja ylläpitoa. Kokonaisuudessaan lähestymisvalolinja on 900 metriä pitkä. Linja koostuu lähes 50 valomastosta, jotka ovat maaston korkeuseroja takia ovat 0,3–13,6 metriä korkeita. Valot, jotka uusien mastojen päähän asennetaan, ovat led-teknologiaa, jonka energiansäästö on lähes 80 prosenttia parempi kuin vanhoissa valaisimissa.
Projektin suunnittelu on huomioitu projektin vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Vanhat valaisimet ja kaapelit kierrätetään, ja osa mastoista pystytään uusiokäyttämään Finavian muissa kohteissa uudella käyttötarkoituksella. Finavian asiantuntijat ovat johtaneet projektin suunnittelua, ja työmaavaiheen aikana Finavian henkilöstö osallistuu kiitotien lyhennyksiin. Lentoaseman suuren mittakaavan takia lentoasemilla tehdyt projektit vaativat usein ulkopuolisia palveluntuottajia, ja tässäkin projektissa Finavian projekti työllistää ulkopuolisia yrityksiä ja niiden työntekijöitä. Projektin on laskettu työllistävän alueellisesti noin kaksikymmentä henkilöä paikallisista yrityksistä.
Finavian investoinnit viime vuosina
Finavia ylsi vuonna 2025 positiiviseen liiketulokseen ensimmäisen kerran vuoden 2019 jälkeen. Vuoden 2025 tilikauden tulos oli 7,7 miljoonaa euroa (-4,4). Tammi-maaliskuun 2026 liiketulos oli 13,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.
Finavia on koronapandemian ja Venäjän ylilentokiellon takia muuttuneesta toimintaympäristöstä ja taloudellisista haasteita huolimatta jatkanut investointejaan alueellisiin lentoasemiin. Vuonna 2025 Finavia investoi Rovaniemen lentoaseman terminaalin laajennukseen ja lentoliikennealueisiin yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2024 Finavia toteutti poikkeuksellisen mittavan, kokonaisuudessaan 20 miljoonaa euroa maksaneen, liikennealueiden kunnostuksen Kuopion lentoasemalla. Vuonna 2023 Finavia investoi 2,5 miljoonaa euroa Kuusamon lentoaseman asemataso-, rullaustie- ja kiitotievalojärjestelmän remonttiin.
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.
Finavia is investing EUR 1.1 million in the renovation of the approach lighting system at Tampere-Pirkkala Airport13.5.2026 13:01:40 EEST | Press release
Finavia will carry out the renovation of the approach lighting system at Tampere-Pirkkala Airport in the summer of 2026, with an investment value of approximately EUR 1.1 million. The work will not affect passenger traffic.
