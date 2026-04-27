Pareto Securities Ab:lle 115 000 euron seuraamusmaksu kaupparaportoinnin laiminlyönnistä
13.5.2026 14:00:00 EEST | Finanssivalvonta | Tiedote
Finanssivalvonta on määrännyt Pareto Securities Ab:lle 115 000 euron seuraamusmaksun puutteista yhtiön kaupparaportoinnissa.
Yhtiöllä on ollut kaksi merkittävää katkosta kaupparaportoinnissaan, joiden aikana yhtiöltä ei ole tullut Finanssivalvonnalle lainkaan ilmoituksia yhtiön toteuttamista liiketoimista. Vuonna 2024 katkos kesti 71 päivää ja vuonna 2025 20 päivää. Lisäksi yhtiö raportoi 13 liiketoimea poikkeuksellisen monta kertaa 23.6.2023–27.5.2025. Suurin osa näistä kolmestatoista liiketoimesta oli ilmoitettu Finanssivalvonnalle yli 300 kertaa.
Kaupparaportoinnin tavoitteena on, että toimivaltaiset viranomaiset voivat havaita ja tutkia mahdollisia markkinoiden väärinkäyttötapauksia sekä seurata markkinoiden tasapuolista ja moitteetonta toimintaa ja sijoituspalveluyritysten harjoittamaa toimintaa. Markkinoiden väärinkäytön valvonta edellyttää, että liiketoimista ilmoitetaan täydelliset ja täsmälliset tiedot.
Laiminlyönneistä on määrätty seuraamusmaksu, joka maksetaan valtiolle. Seuraamusmaksun määrä on perustunut kokonaisarviointiin, jossa otettiin huomioon erityisesti laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika. Seuraamusmaksua alentavana tekijänä huomioitiin muun ohella laiminlyöntien myöntäminen eli yhteistyö Finanssivalvonnan kanssa asian selvittämiseksi.
Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto‑oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta julkaistaan Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.
Lisätietoja antaa
Armi Taipale, osastopäällikkö, Pääomamarkkinoiden valvonta. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puh. 09 183 5030, arkisin klo 9–16.
Liite
Finanssivalvonnan päätös (pdf)
Katso myös
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapäivystys
palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta
Finansinspektionen ålägger Nanolån AB att lämna uppgifter om beviljade krediter till det positiva kreditupplysningsregistret – beslutet förenas med löpande vite27.4.2026 11:20:13 EEST | Pressmeddelande
Finansinspektionen har genom sitt beslut av den 11 mars 2026 ålagt Nanolån AB att lämna uppgifter om beviljade krediter till det positiva kreditupplysningsregistret och förenat förpliktelserna i beslutet med löpande vite. Vitets grundbelopp är 10 000 euro och tilläggsbeloppet 5 000 euro för varje hel månad under vilken parten har underlåtit att uppfylla förpliktelserna.
Finanssivalvonta velvoittaa Nanolaina Oy:n ilmoittamaan myöntämiensä luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin – tehosteeksi juokseva uhkasakko27.4.2026 11:20:13 EEST | Tiedote
Finanssivalvonta on 11.3.2026 antamallaan päätöksellä velvoittanut Nanolaina Oy:n ilmoittamaan myöntämiensä luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin ja asettanut päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Uhkasakon peruserä on 10 000 euroa ja lisäerä 5 000 euroa jokaista sellaista täyttä kuukautta kohti, jona velvoitteita ei ole noudatettu.
FIN-FSA obliges Nanocredit LTD to disclose information on credits granted by it to the Positive Credit Register – enforced by running conditional fine27.4.2026 11:20:13 EEST | Press release
The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has, by a decision issued on 11 March 2026, obliged Nanocredit LTD to disclose information on credits granted by it to the Positive Credit Register. To enforce the obligations stated in the decision, it has imposed a running conditional fine. The base amount of the conditional fine is 10,000 euro and supplementary amount 5,000 euro per each full month during which the obligation is not complied with.
Gemensam påföljdsavgift på 70 000 euro för Familiam Asset Management Oy för försummelser i rapportering25.3.2026 14:00:00 EET | Pressmeddelande
Finansinspektionen har tilldelat Familiam Asset Management Oy en gemensam påföljdsavgift på 70 000 euro för försummelser i transaktionsrapporteringen och den regelbundna rapporteringen.
Familiam Asset Management Oy:lle 70 000 euron yhteinen seuraamusmaksu raportointien laiminlyönneistä25.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Finanssivalvonta on määrännyt Familiam Asset Management Oy:lle 70 000 euron yhteisen seuraamusmaksun kaupparaportoinnin sekä säännöllisten raporttien laiminlyönneistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme