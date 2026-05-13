Varha siirtymässä Googlen toimistosovelluksiin
14.5.2026 10:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue on siirtymässä käyttämään Googlen palveluita. Uudistus toisi kaikkien hyvinvointialueen 23 000 työntekijän käyttöön tekoälyn, pilvipohjaisen, entistä sujuvamman työskentelyn ja parantaisi tietoturvaa. Siirtymällä tavoitellaan vuosittain useiden miljoonien eurojen säästöjä.
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on myös vähentää riippuvuutta järjestelmätoimittajista. Varha on maamme ensimmäisiä suuria julkisen sektorin toimijoita, joka on siirtymässä Googlen käyttäjäksi.
- Saamme tällä uudistuksella otettua pitkän tekoälyloikan ja koko henkilöstölle yhdenvertaiset työkalut. Kaikkien varhalaisten käyttöön saadaan tietoturvallinen tekoäly, mistä henkilöstömme on ollut jo nyt innostunut. Olemme arvioineet, että uudistus säästää jatkossa kustannuksia vuosittain useita miljoonia euroja, ja nämä rahat voidaan ohjata asiakas- ja potilastyöhön, sanoo konsernipalvelujohtaja Laura Saurama.
Muutos edellyttää, että aluehallituksen konserni- ja toimitilajaosto hyväksyy hankinnan aloittamisen. Jaosto käsittelee asiaa 19.5.2026. Uudistus nykyisistä toimistojärjestelmistä Google Workspaceen suunnitellaan tehtäväksi vaiheittain vuosien 2026–2027 aikana.
Ammattiryhmästä riippumatta työntekijät voisivat uudistuksen jälkeen hyödyntää tekoälyä päivittäisessä työssään.
Muutos ei koske Varhan asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Ne on Varhassa uusittu ja yhtenäistetty jo aiemmin, ja erikoissairaanhoidon osalta muutos on käynnissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura SauramaKonsernipalvelujohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 632 9901laura.saurama@varha.fi
Arto LehtokariTietohallintojohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 4129 311arto.lehtokari@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
ÅUCS avvecklade köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården genom långsiktigt utvecklingsarbete13.5.2026 14:07:01 EEST | Pressmeddelande
Vårdköerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården vid ÅUCS avvecklades helt vid slutet av april 2026. Patienterna får nu vård inom alla specialiteter enligt vårdgarantin.
Tyks purki kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot pitkäjänteisellä kehittämistyöllä13.5.2026 14:07:01 EEST | Tiedote
Tyksissä kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot saatiin purettu huhtikuun 2026 loppuun mennessä. Potilaat pääsevät nyt hoitoon hoitotakuun mukaisesti kaikilla erikoisaloilla.
Stort forskningsstipendium till diabetesforskare ur TYKS-stiftelsens fond Marita och Heikki Vaiste12.5.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
TYKS-stiftelsen har beviljat det första stora forskningsstipendiet inom diabetesforskning till medicine doktor Jaakko Koskenniemi. Stipendiet på 100 000 euro delades nu ut för första gången ur fonden Marita och Heikki Vaiste, som grundades hösten 2025.
Diabetestutkijalle myönnettiin suurapuraha TYKS-säätiön Marita ja Heikki Vaisteen rahastosta12.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
TYKS-säätiö jakoi ensimmäisen diabetestutkimuksen suurapurahan lääketieteen tohtori Jaakko Koskenniemelle. Suuruudeltaan 100 000 euron apuraha myönnettiin nyt ensimmäisen kerran syksyllä 2025 perustetusta Marita ja Heikki Vaisteen rahastosta.
Varhan aluehallituksen 11.5.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja11.5.2026 13:19:56 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme