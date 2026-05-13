Varha siirtymässä Googlen toimistosovelluksiin

14.5.2026 10:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on siirtymässä käyttämään Googlen palveluita. Uudistus toisi kaikkien hyvinvointialueen 23 000 työntekijän käyttöön tekoälyn, pilvipohjaisen, entistä sujuvamman työskentelyn ja parantaisi tietoturvaa. Siirtymällä tavoitellaan vuosittain useiden miljoonien eurojen säästöjä. 

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on myös vähentää riippuvuutta järjestelmätoimittajista. Varha on maamme ensimmäisiä suuria julkisen sektorin toimijoita, joka on siirtymässä Googlen käyttäjäksi.  

- Saamme tällä uudistuksella otettua pitkän tekoälyloikan ja koko henkilöstölle yhdenvertaiset työkalut. Kaikkien varhalaisten käyttöön saadaan tietoturvallinen tekoäly, mistä henkilöstömme on ollut jo nyt innostunut. Olemme arvioineet, että uudistus säästää jatkossa kustannuksia vuosittain useita miljoonia euroja, ja nämä rahat voidaan ohjata asiakas- ja potilastyöhön, sanoo konsernipalvelujohtaja Laura Saurama.  

Muutos edellyttää, että aluehallituksen konserni- ja toimitilajaosto hyväksyy hankinnan aloittamisen. Jaosto käsittelee asiaa 19.5.2026. Uudistus nykyisistä toimistojärjestelmistä Google Workspaceen suunnitellaan tehtäväksi vaiheittain vuosien 2026–2027 aikana. 

Ammattiryhmästä riippumatta työntekijät voisivat uudistuksen jälkeen hyödyntää tekoälyä päivittäisessä työssään.  

Muutos ei koske Varhan asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Ne on Varhassa uusittu ja yhtenäistetty jo aiemmin, ja erikoissairaanhoidon osalta muutos on käynnissä.  

