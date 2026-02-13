POP Pankin palveluissa laaja käyttökatko 29.5.-1.6.2026

POP Pankin verkko- ja mobiilipankkia sekä korttipalveluja koskeva käyttökatko alkaa pe 29.5.2026 klo 15 ja päättyy ma 1.6.2026.

Katkon aikana POP Visa -kortin debit-ominaisuudella maksaminen ei toimi. Tällä saattaa olla vaikutuksia sovelluksiin, joihin kortti tai pankkitili on liitetty maksutavaksi. POP Visa -kortin credit-ominaisuudella voi maksaa esimerkiksi kaupoissa ja huoltoasemilla. Verkkomaksaminen toimii rajoitetusti, sillä esimerkiksi verkko-ostokset, jotka edellyttävät vahvaa tunnistautumista, eivät ole mahdollisia.

Myös POP Pankin verkkopankki ja POP Mobiili ovat pois käytöstä katkon ajan. Lisäksi POP Avain -tunnuslukusovellusta tai avainlukulistaa ei voi käyttää tunnistautumiseen tai maksujen vahvistamiseen. Ajantasaista tietoa käyttökatkosta ja sen päättymisestä on saatavilla pankin verkkosivuilla osoitteessa poppankki.fi/info.

Käyttökatko liittyy POP Pankin verkkopankin, POP Mobiilin ja POP Avaimen uudistumiseen. Uudet palvelut ovat käyttöönotettavissa käyttökatkon jälkeen.