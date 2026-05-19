Palveluseteli parantaa hammashoitoon pääsyä
19.5.2026 07:00:00 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Hammashoidon päivitetty palveluseteli helpottaa hoitoon pääsyä tilanteissa, joissa tarvitaan useita hammashoidon käyntejä. Palveluseteli on nyt käytössä hyvinvointialueellamme, ja sitä voi käyttää palvelusetelituottajiksi hyväksytyissä yksityisten palveluntuottajien toimipisteissä.
Olemme ottaneet käyttöön suun terveydenhuollon palvelusetelin, jonka avulla asukkaat pääsevät aiempaa sujuvammin hoitoon. Palveluseteli on tarkoitettu aikuisille asiakkaille, jotka tarvitsevat useamman käynnin hoitoa ja joille hoito voidaan toteuttaa yksityisellä palveluntuottajalla. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja tarjota asukkaille valinnan mahdollisuuksia omaan hoitoon.
Palvelusetelin saaminen perustuu aina ammattilaisen tekemään hoidon tarpeen arviointiin. Arvio tehdään suun terveydenhuollon asiakaspalvelussa.
Hyvä palveluverkko tukee hoitoon pääsyä
Palveluseteliä voi käyttää useilla palveluntuottajilla eri puolilla aluettamme. Palveluverkko on kattava, ja se helpottaa ajan saamista sekä antaa mahdollisuuden valita itselle sopiva paikka ja ajankohta.
Palveluyksikköpäällikkö Hanna-Mari Kommonen suun terveyden asiakaspalvelukeskuksesta kertoo, että palveluseteli on otettu ilolla käyttöön asiakaspalvelussa.
– On hienoa, että olemme saaneet mahdollisuuden tarjota asiakkaille entistä sujuvampaa hoitoon pääsyä. On ollut ilo kertoa palvelusetelistä asiakkaille ja neuvoa sen käytössä. Asiakkaat arvostavat sitä, että he voivat valita palveluntuottajan ja päästä aiempaa nopeammin.
Palvelu lähtenyt hyvin käyntiin
Palveluseteliä on valmisteltu huolella ja siinä on huomioitu myös asukkaiden toiveita, kuten selkeät ohjeet ja mahdollisuus valita palveluntuottaja.
Suun terveydenhuollon palveluyksikköpäällikkö Sanna Mekkonen kertoo, että palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin.
– Olemme myöntäneet tähän mennessä noin sata palveluseteliä, vaikka emme ole vielä laajasti tiedottaneet tästä mahdollisuudesta. Halusimme edetä hallitusti ja varmistaa, että palvelu toimii hyvin asiakkaalle asti jokaisessa vaiheessa.
Palveluntuottajat ovat jo aloittaneet palvelun tarjoamisen.
– Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, ja palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta, Mekkonen toteaa.
Kenelle palveluseteli sopii
Palveluseteli voidaan tarjota aikuiselle asiakkaalle, jolla on tarve kiireettömään kokonaishoitoon.
Arvioinnissa varmistamme, että palveluseteli sopii asiakkaan tilanteeseen ja että hoito voidaan toteuttaa yksityisellä palveluntuottajalla.
Palvelusetelin avulla hoitoon pääsee nopeammin kuin hyvinvointialueen omiin hammashoitoloihin. Kun käytät palveluseteliä, ensimmäisen käynnin hinta on hieman korkeampi kuin hyvinvointialueen omassa hammashoitolassa. Tämän jälkeen jatkokäyntien hinnat ovat samat kuin hyvinvointialueen omassa hammashoidossa. Näin voimme tukea asiakkaidemme hoidon toteutumista ja tarjota joustavan ja usein nopeamman vaihtoehdon silloin, kun hoito todennäköisesti vaatii useita käyntejä.
Heikki TonteriYhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, muutosjohtajaPuh:040 644 3117heikki.tonteri@luvn.fi
Servicesedeln förbättrar tillgången till tandvård19.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Den uppdaterade servicesedeln för tandvård underlättar tillgången till vård i situationer där kunden behöver flera tandvårdsbesök. Servicesedeln kan nu användas i vårt välfärdsområde vid verksamhetsställen hos privata serviceproducenter som har godkänts som servicesedelproducenter.
