Palveluseteli parantaa hammashoitoon pääsyä

Olemme ottaneet käyttöön suun terveydenhuollon palvelusetelin, jonka avulla asukkaat pääsevät aiempaa sujuvammin hoitoon. Palveluseteli on tarkoitettu aikuisille asiakkaille, jotka tarvitsevat useamman käynnin hoitoa ja joille hoito voidaan toteuttaa yksityisellä palveluntuottajalla. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja tarjota asukkaille valinnan mahdollisuuksia omaan hoitoon.

Palvelusetelin saaminen perustuu aina ammattilaisen tekemään hoidon tarpeen arviointiin. Arvio tehdään suun terveydenhuollon asiakaspalvelussa.

Hyvä palveluverkko tukee hoitoon pääsyä

Palveluseteliä voi käyttää useilla palveluntuottajilla eri puolilla aluettamme. Palveluverkko on kattava, ja se helpottaa ajan saamista sekä antaa mahdollisuuden valita itselle sopiva paikka ja ajankohta.

Palveluyksikköpäällikkö Hanna-Mari Kommonen suun terveyden asiakaspalvelukeskuksesta kertoo, että palveluseteli on otettu ilolla käyttöön asiakaspalvelussa.

– On hienoa, että olemme saaneet mahdollisuuden tarjota asiakkaille entistä sujuvampaa hoitoon pääsyä. On ollut ilo kertoa palvelusetelistä asiakkaille ja neuvoa sen käytössä. Asiakkaat arvostavat sitä, että he voivat valita palveluntuottajan ja päästä aiempaa nopeammin.

Palvelu lähtenyt hyvin käyntiin

Palveluseteliä on valmisteltu huolella ja siinä on huomioitu myös asukkaiden toiveita, kuten selkeät ohjeet ja mahdollisuus valita palveluntuottaja.

Suun terveydenhuollon palveluyksikköpäällikkö Sanna Mekkonen kertoo, että palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin.

– Olemme myöntäneet tähän mennessä noin sata palveluseteliä, vaikka emme ole vielä laajasti tiedottaneet tästä mahdollisuudesta. Halusimme edetä hallitusti ja varmistaa, että palvelu toimii hyvin asiakkaalle asti jokaisessa vaiheessa.

Palveluntuottajat ovat jo aloittaneet palvelun tarjoamisen.

– Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, ja palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta, Mekkonen toteaa.

Kenelle palveluseteli sopii

Palveluseteli voidaan tarjota aikuiselle asiakkaalle, jolla on tarve kiireettömään kokonaishoitoon.

Arvioinnissa varmistamme, että palveluseteli sopii asiakkaan tilanteeseen ja että hoito voidaan toteuttaa yksityisellä palveluntuottajalla.

Palvelusetelin avulla hoitoon pääsee nopeammin kuin hyvinvointialueen omiin hammashoitoloihin. Kun käytät palveluseteliä, ensimmäisen käynnin hinta on hieman korkeampi kuin hyvinvointialueen omassa hammashoitolassa. Tämän jälkeen jatkokäyntien hinnat ovat samat kuin hyvinvointialueen omassa hammashoidossa. Näin voimme tukea asiakkaidemme hoidon toteutumista ja tarjota joustavan ja usein nopeamman vaihtoehdon silloin, kun hoito todennäköisesti vaatii useita käyntejä.