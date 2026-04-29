Helsingin kaupunginorkesteri ja Ondine levytysyhteistyöhön

Helsingin kaupunginorkesteri ja Ondine ovat edellisen kerran tehneet yhteistyötä kymmenkunta vuotta sitten, ja aiemmat Sibelius- ja Rautavaara-levytykset ovat niittäneet laajalti kansainvälistä kiitosta ja palkintoja.

”Helsingin kaupunginorkesterilla on merkittävä rooli Ondinen yli 40-vuotisessa historiassa. Yhdessä orkesterin kanssa olemme luoneet arvostetun diskografian, joka sisältää useita kansainvälisesti palkittuja levytyksiä. On erityisen hienoa jatkaa tarinaamme yhdessä kapellimestari Jukka-Pekka Sarasteen kanssa, joka on aikamme merkittävimpiä kapellimestareita”, sanoo Ondinen toimitusjohtaja Joel Valkila.

Helsingin kaupunginorkesterilla on kautta koko historiansa ollut keskeinen rooli Sibeliuksen sävellysten tulkitsijana: orkesteri on kantaesittänyt valtaosan Sibeliuksen orkesteriteoksista säveltäjän itsensä johdolla. Orkesteri on soittanut Sibeliuksen teoksia satoja kertoja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, mm. aina vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyyn tekemästään ensimmäisestä konserttikiertueestaan lähtien.

"Levytykset ovat keskeinen osa orkesterin taiteellisen työn pitkäjänteistä dokumentointia. On meille tärkeää, että jokaisen ylikapellimestarin kausi Helsingin kaupunginorkesterin kanssa tallennetaan myös levytyksinä. Sarasteen Sibelius on kypsä ja syvästi orkesteriin juurtunut tulkinta. Yhteistyö Ondinen kanssa on meille luonteva kotiinpaluu", kertoo intendentti Jari Eskola.

Orkesteri on tätä ennen levyttänyt Sibeliuksen kaikki sinfoniat kaksi kertaa. Ensimmäisen Sibeliuksen sinfonioiden kokonaislevytyksensä Helsingin kaupunginorkesteri teki vuosina 1984–87 kapellimestari Paavo Berglundin johdolla ja jälkimmäisen vuosina 2002–2004 silloisen ylikapellimestarinsa Leif Segerstamin johdolla. Jukka-Pekka Sarasteen johdolla nyt tehty kolmas kokonaislevytys on taltioitu ja julkaistu myös laadukkaina monikameratuotantoina.

”Kun aloitin Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina, minua ja orkesteria yhdisti vahva halu luoda Sibeliuksen sinfonioista oma tulkintamme”, Jukka-Pekka Saraste kertoo.

”Aina Sibeliuksen ajoista lähtien tämä orkesteri on esittänyt hänen musiikkiaan – se on aidosti osa orkesterin DNA:ta. Sinfonioiden harjoittaminen ja esittäminen Helsingin kaupunginorkesterin kanssa on ollut hyvin inspiroiva kokemus, ja olen varma, että kuulijat pystyvät aistimaan innostuksemme ja sitoutumisemme.”

Sibelius & Saraste: The 7 Symphonies julkaistaan 5.6.2026.

