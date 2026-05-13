Norppien suojelupäätös on pettymys – verkkokalastusta suojellaan enemmän kuin saimaannorppaa
13.5.2026 15:45:26 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallitus sai vihdoin pitkän odottelun jälkeen päätettyä Saimaan kalastuskieltorajoituksista. Ympäristöministeri Multalan yritys parantaa saimaannorpan suojelua jäi heikoksi ja sekavaksi. Muikkuverkkokieltoa ei saatu pidennetyksi ja yleiselle verkkokalastuskiellolle asetettiin ehtoja, jotka eivät perustu tutkimukseen eikä saimaannorpan suojelustrategiaan.
– Suuri pettymys oli, ettei hallitus kiristänyt nykyisiä verkkokalastusrajoituksia. Taas kerran hallitus pyyhki tutkimustiedolla pöytää ja vastoin suomalaisten tahtoa sei ei kyennyt yksiselitteisesti parantamaan saimaannorpan suojelua.Nyt rakennettu ehtohimmeli verkkokalastuksen pidentämiselle heinäkuun puolelle on sekava ja avoimeksi jää, mihin siinä esitetty 4 prosentin raja-arvo edes perustuu?, ihmettelee entinen ympäristöministeri ja vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen.
– Nykyinen pyydyskuolleisuus vaarantaa saimaannorpan kannan pitkän ajan säilymisen. Lisäksi pesäkuolleisuusriski kasvaa koko ajan talvien muuttuessa entistä arvaamattomiksi ilmaston muuttuessa. Siksi nyt olisi tarvittu verkkokalastuskiellon yksiselitteinen pidennys. On kestämätöntä, että verkkokalastusharrastusta suojellaan vahvemmin kuin erittäin uhanalaista saimaannorppaa. Nyt tehty päätös kertoo, että maa- ja metsätalousministeri onnistui jälleen kerran saaman voiton ympäristöministeristä, harmittelee Mikkonen.
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
