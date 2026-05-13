Norppien suojelupäätös on pettymys – verkkokalastusta suojellaan enemmän kuin saimaannorppaa

13.5.2026 15:45:26 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Hallitus sai vihdoin pitkän odottelun jälkeen päätettyä Saimaan kalastuskieltorajoituksista. Ympäristöministeri Multalan yritys parantaa saimaannorpan suojelua jäi heikoksi ja sekavaksi. Muikkuverkkokieltoa ei saatu pidennetyksi ja yleiselle verkkokalastuskiellolle asetettiin ehtoja, jotka eivät perustu tutkimukseen eikä saimaannorpan suojelustrategiaan.

Krista Mikkonen
– Suuri pettymys oli, ettei hallitus kiristänyt nykyisiä verkkokalastusrajoituksia. Taas kerran hallitus pyyhki tutkimustiedolla pöytää ja vastoin suomalaisten tahtoa sei ei kyennyt yksiselitteisesti parantamaan saimaannorpan suojelua.Nyt rakennettu ehtohimmeli verkkokalastuksen pidentämiselle heinäkuun puolelle on sekava ja avoimeksi jää, mihin  siinä esitetty 4 prosentin raja-arvo edes perustuu?, ihmettelee entinen ympäristöministeri ja vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen

– Nykyinen pyydyskuolleisuus vaarantaa saimaannorpan kannan pitkän ajan säilymisen. Lisäksi pesäkuolleisuusriski kasvaa koko ajan talvien muuttuessa entistä arvaamattomiksi ilmaston muuttuessa. Siksi nyt olisi tarvittu verkkokalastuskiellon yksiselitteinen pidennys. On kestämätöntä, että verkkokalastusharrastusta suojellaan vahvemmin kuin erittäin uhanalaista saimaannorppaa. Nyt tehty päätös kertoo, että maa- ja metsätalousministeri onnistui jälleen kerran saaman voiton ympäristöministeristä, harmittelee Mikkonen.

Onko saimaannorppien maksettava hengellään hallituksen toimettomuudesta?7.5.2026 11:38:27 EEST | Tiedote

Ex-ympäristöministeri, vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen pelkää, että hallituksen poliittiset erimielisyydet Saimaan kalastusrajoituksista uhkaavat johtaa turhiin norppakuolemiin. Hallitus on riidellyt Saimaan kalastusrajoituksista alkuvuoden ajan. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa Saimaalla ei ole lainkaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia, sillä aiempi asetus päättyi viime kuun puolivälissä eikä esitystä uudesta rajoituksesta ole tulossa hallituksen päätettäväksi vielä tälläkään viikolla .

