Norppien suojelupäätös on pettymys – verkkokalastusta suojellaan enemmän kuin saimaannorppaa

– Suuri pettymys oli, ettei hallitus kiristänyt nykyisiä verkkokalastusrajoituksia. Taas kerran hallitus pyyhki tutkimustiedolla pöytää ja vastoin suomalaisten tahtoa sei ei kyennyt yksiselitteisesti parantamaan saimaannorpan suojelua.Nyt rakennettu ehtohimmeli verkkokalastuksen pidentämiselle heinäkuun puolelle on sekava ja avoimeksi jää, mihin siinä esitetty 4 prosentin raja-arvo edes perustuu?, ihmettelee entinen ympäristöministeri ja vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen.

– Nykyinen pyydyskuolleisuus vaarantaa saimaannorpan kannan pitkän ajan säilymisen. Lisäksi pesäkuolleisuusriski kasvaa koko ajan talvien muuttuessa entistä arvaamattomiksi ilmaston muuttuessa. Siksi nyt olisi tarvittu verkkokalastuskiellon yksiselitteinen pidennys. On kestämätöntä, että verkkokalastusharrastusta suojellaan vahvemmin kuin erittäin uhanalaista saimaannorppaa. Nyt tehty päätös kertoo, että maa- ja metsätalousministeri onnistui jälleen kerran saaman voiton ympäristöministeristä, harmittelee Mikkonen.