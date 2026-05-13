Vihreiden Hyrkkö: Syntyvyyslukujen taivastelu on turhaa, jos emme tee kaikkea lapsitoiveiden toteutumiseksi
13.5.2026 17:13:17 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ehdottaa neljää keinoa toteutumattomien lapsitoiveiden tukemiseksi. Hän kommentoi lisäksi Väestöliiton ehdotusta vauvarahastosta.
— Matalien syntyvyyslukujen taivastelu on turhaa, jos emme tee kaikkea voitavaa ihmisten lapsitoiveiden toteutumisen tukemiseksi. Haluan, että Suomi on maa, jossa yhä useamman lapsitoiveet voivat toteutua ja jossa yhä useampi uskaltaa toivoa lapsia, sanoo Hyrkkö.
Hyrkkö ehdottaa neljää keinoa, jolla ihmisten lapsitoiveiden toteutumista voisi tukea.
— Laajennetaan hedelmöityshoitojen saatavuutta. Parannetaan keskenmenojen hoitoa. Mahdollistetaan ei-kaupalliset sijaissynnytykset. Ja lisätään neuvontaa ja tietoa lapsiperheellistymisestä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi maksuttomia hedelmällisyysseulontoja, jotta ihmiset voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja omasta elämästään, luettelee Hyrkkö.
Lisäksi Hyrkkö painottaa yhteiskunnallisen ilmapiirin, toimeentulon ja lapsiperheiden tukipalveluiden merkitystä.
— Lapsiperheiden palvelut, mahdollisuudet työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä turvattu toimeentulo ovat tutkitusti tärkeitä tekijöitä lapsiluvun taustalla. Kannattaisiko erillisten vauvabonusten sijaan laittaa paukut lapsiperheköyhyyden ja raskaussyrjinnän torjuntaan ja varmistaa, että lapsiperheet saavat tukea ja apua matalalla kynnyksellä? Tällä vaalikaudella näissä kaikissa on menty pikemminkin väärään suuntaan, pohtii Hyrkkö.
Hyrkkö ei ole vakuuttunut rahallisten kannusteiden toimivuudesta, mutta kiittää Väestöliittoa vauvarahasto-ehdotuksesta.
— Rohkeatkin ratkaisuehdotukset ovat sinänsä tervetulleita. Vauvarahasto herättää kuitenkin varsin vakavia kysymyksiä sen todellisista vaikutuksista, vaihtoehtoiskustannuksista ja yhdenvertaisuudesta. Eiköhän ensisijaista olisi huolehtia, että kenenkään lapsihaaveet eivät kuihdu hoitojonoissa, sanoo Hyrkkö.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Norppien suojelupäätös on pettymys – verkkokalastusta suojellaan enemmän kuin saimaannorppaa13.5.2026 15:45:26 EEST | Tiedote
Hallitus sai vihdoin pitkän odottelun jälkeen päätettyä Saimaan kalastuskieltorajoituksista. Ympäristöministeri Multalan yritys parantaa saimaannorpan suojelua jäi heikoksi ja sekavaksi. Muikkuverkkokieltoa ei saatu pidennetyksi ja yleiselle verkkokalastuskiellolle asetettiin ehtoja, jotka eivät perustu tutkimukseen eikä saimaannorpan suojelustrategiaan.
Vihreiden Tynkkynen ryhmäpuheenvuorossa: Suomen talous ei nouse turpeella ja turkiksilla12.5.2026 14:20:00 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen poikkesi välikysymyskeskustelussa perinteisestä käsikirjoituksesta. Hallituksen arvostelun sijaan hän keskittyi kuvaamaan sitä, millä keinoilla vihreät vahvistaisivat taloutta ja työllisyyttä.
Vihreiden Pitko: Hallitus vesitti vaelluskalojen paluun8.5.2026 11:34:44 EEST | Tiedote
Hallitus on antanut esityksensä veslain muuttamiseksi. Muutoksen perusajatuksena on ollut kalatalousvelvoitteiden säätäminen lukuisille vesivoimalaitoksille, joilla niitä aiemmin ei ole ollut.
Hoivan on alettava ajoissa – Vihreät esittää pakettia ikääntyneiden arjen turvaamiseksi7.5.2026 13:30:18 EEST | Tiedote
Suomalaisten luottamus vanhusten hoivaan on heikentynyt. Samalla hoivajonot kasvavat ja yhä useampi ikäihminen saa apua vasta tilanteessa, jossa toimintakyky on jo vakavasti heikentynyt. Vihreät esittää pakettia ikääntyneiden toimivan arjen turvaamiseksi, jonka tavoitteena on turvata ikäihmisille oikea-aikainen ja inhimillinen hoiva.
Onko saimaannorppien maksettava hengellään hallituksen toimettomuudesta?7.5.2026 11:38:27 EEST | Tiedote
Ex-ympäristöministeri, vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen pelkää, että hallituksen poliittiset erimielisyydet Saimaan kalastusrajoituksista uhkaavat johtaa turhiin norppakuolemiin. Hallitus on riidellyt Saimaan kalastusrajoituksista alkuvuoden ajan. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa Saimaalla ei ole lainkaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia, sillä aiempi asetus päättyi viime kuun puolivälissä eikä esitystä uudesta rajoituksesta ole tulossa hallituksen päätettäväksi vielä tälläkään viikolla .
