Vihreiden Hyrkkö: Syntyvyyslukujen taivastelu on turhaa, jos emme tee kaikkea lapsitoiveiden toteutumiseksi

— Matalien syntyvyyslukujen taivastelu on turhaa, jos emme tee kaikkea voitavaa ihmisten lapsitoiveiden toteutumisen tukemiseksi. Haluan, että Suomi on maa, jossa yhä useamman lapsitoiveet voivat toteutua ja jossa yhä useampi uskaltaa toivoa lapsia, sanoo Hyrkkö.



Hyrkkö ehdottaa neljää keinoa, jolla ihmisten lapsitoiveiden toteutumista voisi tukea.



— Laajennetaan hedelmöityshoitojen saatavuutta. Parannetaan keskenmenojen hoitoa. Mahdollistetaan ei-kaupalliset sijaissynnytykset. Ja lisätään neuvontaa ja tietoa lapsiperheellistymisestä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi maksuttomia hedelmällisyysseulontoja, jotta ihmiset voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja omasta elämästään, luettelee Hyrkkö.



Lisäksi Hyrkkö painottaa yhteiskunnallisen ilmapiirin, toimeentulon ja lapsiperheiden tukipalveluiden merkitystä.



— Lapsiperheiden palvelut, mahdollisuudet työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä turvattu toimeentulo ovat tutkitusti tärkeitä tekijöitä lapsiluvun taustalla. Kannattaisiko erillisten vauvabonusten sijaan laittaa paukut lapsiperheköyhyyden ja raskaussyrjinnän torjuntaan ja varmistaa, että lapsiperheet saavat tukea ja apua matalalla kynnyksellä? Tällä vaalikaudella näissä kaikissa on menty pikemminkin väärään suuntaan, pohtii Hyrkkö.



Hyrkkö ei ole vakuuttunut rahallisten kannusteiden toimivuudesta, mutta kiittää Väestöliittoa vauvarahasto-ehdotuksesta.



— Rohkeatkin ratkaisuehdotukset ovat sinänsä tervetulleita. Vauvarahasto herättää kuitenkin varsin vakavia kysymyksiä sen todellisista vaikutuksista, vaihtoehtoiskustannuksista ja yhdenvertaisuudesta. Eiköhän ensisijaista olisi huolehtia, että kenenkään lapsihaaveet eivät kuihdu hoitojonoissa, sanoo Hyrkkö.