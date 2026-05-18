KUTSU: Tervetuloa Räjähdyspisteen pressiaamiaiselle 1.6. klo 9 – draamasarja vuoden 1986 Mikkelin panttivankitapauksesta
18.5.2026 10:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Tervetuloa Elisa Viihde alkuperäissarjan Räjähdyspiste pressiaamiaiselle maanantaina 1.6. klo 9 Strindbergille (2. krs, Pohjoisesplanadi 33).
Paikalla ovat näyttelijät Johannes Holopainen, Laura Malmivaara, Roosa Söderholm, Minka Kuustonen, sekä ohjaaja Petri Kotwica ja käsikirjoittaja Hannu Kontturi.
Räjähdyspiste on kuusiosainen, tositapahtumiin perustuva draamasarja, joka ammentaa vuoden 1986 Mikkelin panttivankidraamasta – pankkiryöstöstä alkunsa saaneesta kaappauksesta, joka järkytti koko Suomea ja vaikutti poliisin toimintatapoihin.
Pressiaamiainen
Aika: maanantai 1.6. klo 9–11
Paikka: Strindberg (2. krs), Pohjoisesplanadi 33, Helsinki
Tilaisuudessa on tarjolla aamiainen.
Haastateltavissa:
Johannes Holopainen
Laura Malmivaara
Roosa Söderholm
Minka Kuustonen
ohjaaja Petri Kotwica
käsikirjoittaja Hannu Kontturi
Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa Ruutu+-tilaajille lauantaina 8.8.2026, kun tapahtumasta on kulunut tasan 40 vuotta.
Ilmoittautumiset ja haastattelutoiveet: maija.vanhanen@nelonenmedia.fi
Ilmoittautuessasi saat linkin kauden jaksojen ennakkokatseluun.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija VanhanenViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:0505313387maija.vanhanen@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana NelonenMediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Uusi true crime -sarja hyödyntää tekoälyä poikkeuksellisella tavalla – alkaa Ruudussa lokakuussa18.5.2026 09:02:06 EEST | Tiedote
Riku Rantala & Kale Puonti: Pimeä puoli -uutuussarjassa syvennytään Suomessa tapahtuneisiin rikostapauksiin tekoälyn avulla.
Korisliiga jatkuu Ruudussa – uusi monivuotinen sopimus8.5.2026 10:15:14 EEST | Tiedote
Kotimainen pääsarjakoripallo jatkuu Ruudussa uuden monivuotisen sopimuksen myötä. Sopimus astuu voimaan heti seuraavasta kaudesta alkaen.
Tähdet, tähdet -äitienpäiväjaksossa vieraileva tuomari presidentti Tarja Halonen arvioi rakkauslauluja: ”Upea baritoni saa meidät hyvälle rakastavalle mielelle”7.5.2026 10:28:01 EEST | Tiedote
Äitienpäivän kunniaksi Tähdet, tähdet -kilpailijat tekevät hyvää Pelastakaa Lasten kanssa. Sunnuntain jaksossa lauletaan rakkaudesta ja nähdään tarinoita äidinrakkaudesta ja äitinä olemisesta maailman pahimmissa paikoissa. Jakson vierailevana tuomarina toimii Pelastakaa Lasten pitkäaikainen tukija, presidentti Tarja Halonen.
Legendaarinen Pelkokerroin tekee paluun uudistuneena - haku on nyt auki!7.5.2026 08:59:00 EEST | Tiedote
Pelkokertoimessa kilpailijat kohtaavat pahimmat pelkonsa ja fobiansa silmästä silmään.
Karavaanarit-elokuvan kuvaukset alkoivat – mukana liuta huippunäyttelijöitä6.5.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Red Carpet Film & TV:n uutuuskomedian kuvaukset alkoivat maanantaina. Huippunäyttelijöiden tähdittämää komediaelokuvaa kuvataan touko- ja kesäkuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme