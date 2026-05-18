Nelonen MediaNelonen Media

KUTSU: Tervetuloa Räjähdyspisteen pressiaamiaiselle 1.6. klo 9 – draamasarja vuoden 1986 Mikkelin panttivankitapauksesta

18.5.2026 10:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Jaa

Tervetuloa Elisa Viihde alkuperäissarjan Räjähdyspiste pressiaamiaiselle maanantaina 1.6. klo 9 Strindbergille (2. krs, Pohjoisesplanadi 33).

Paikalla ovat näyttelijät Johannes Holopainen, Laura Malmivaara, Roosa Söderholm, Minka Kuustonen, sekä ohjaaja Petri Kotwica ja käsikirjoittaja Hannu Kontturi.

Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa Ruutu+-palvelussa lauantaina 8.8.2026, kun tapahtumasta on kulunut tasan 40 vuotta.
Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa Ruutu+-palvelussa lauantaina 8.8.2026, kun tapahtumasta on kulunut tasan 40 vuotta.

Räjähdyspiste on kuusiosainen, tositapahtumiin perustuva draamasarja, joka ammentaa vuoden 1986 Mikkelin panttivankidraamasta – pankkiryöstöstä alkunsa saaneesta kaappauksesta, joka järkytti koko Suomea ja vaikutti poliisin toimintatapoihin.

Pressiaamiainen
Aika: maanantai 1.6. klo 9–11
Paikka: Strindberg (2. krs), Pohjoisesplanadi 33, Helsinki

Tilaisuudessa on tarjolla aamiainen.

Haastateltavissa:
Johannes Holopainen
Laura Malmivaara
Roosa Söderholm
Minka Kuustonen
ohjaaja Petri Kotwica
käsikirjoittaja Hannu Kontturi

Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa Ruutu+-tilaajille lauantaina 8.8.2026, kun tapahtumasta on kulunut tasan 40 vuotta.

Ilmoittautumiset ja haastattelutoiveet: maija.vanhanen@nelonenmedia.fi

Ilmoittautuessasi saat linkin kauden jaksojen ennakkokatseluun.

Lämpimästi tervetuloa!

Avainsanat

näyttelijätelisa viihdedraamaruuturoosa söderholmjohannes holopainenlaura malmivaaraminka kuustonenpetri kotwicahannu kontturipressitilaisuus

Yhteyshenkilöt

Linkit

Nelonen Media

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. 

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana NelonenMediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media

Tähdet, tähdet -äitienpäiväjaksossa vieraileva tuomari presidentti Tarja Halonen arvioi rakkauslauluja: ”Upea baritoni saa meidät hyvälle rakastavalle mielelle”7.5.2026 10:28:01 EEST | Tiedote

Äitienpäivän kunniaksi Tähdet, tähdet -kilpailijat tekevät hyvää Pelastakaa Lasten kanssa. Sunnuntain jaksossa lauletaan rakkaudesta ja nähdään tarinoita äidinrakkaudesta ja äitinä olemisesta maailman pahimmissa paikoissa. Jakson vierailevana tuomarina toimii Pelastakaa Lasten pitkäaikainen tukija, presidentti Tarja Halonen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye