Sofia Virta: EU-Alertin käyttöönottoa on aikaistettava ja Venäjä-sanktioita kiristettävä
15.5.2026 11:04:11 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan aamun tapahtumat osoittivat sekä Suomen viranomaistoiminnan toimivuuden että järjestelmän puutteet. Virta vaatii EU-Alert-vaaratiedotusjärjestelmän käyttöönoton aikaistamista. Virta esitti saman vaatimuksen jo huhtikuun alussa puheenjohtajien Nato-tentissä.
Virta muistuttaa, että eurooppalaiset joutuvat heräämään tämän kaltaisiin uutisiin, koska Venäjä käy yhä raakalaismaista hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaa. Länsimaat eivät olet kyenneet kuristamaan Venäjän taloudellista sotakonetta ja Ukraina joutuu yrittämään itse drooneilla.
– Kun Uusimaa heräsi tänä aamuna droonihälytykseen, Ukrainassa alkoi taas uusi päivä täydessä sotatilassa. Iskut Ukrainaan eivät lopu itsestään, vaan saattavat kiihtyä entisestään. Suomen ja lännen tuen Ukrainalle on jatkuttava vankkumattomana, ja tukea on lisättävä kiristämällä sanktioita Venäjälle. Tavoitteena ei voi olla mitään vähempää kuin pysyvä rauha Ukrainassa, Virta linjaa.
EU-Alert-vaaratiedotusjärjestelmä on käytössä jo useissa Euroopan maassa, mutta Suomeen sen on määrä valmistua vasta vuonna 2027. Virran mukaan aamun tapahtumat osoittivat sekä Suomen viranomaistoiminnan toimivuuden että järjestelmän puutteet.
– Kiitän viranomaisia ripeästä toiminnasta. Suomi on hyvin varautunut, eikä maahamme kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Vaaratiedotuksessa olemme jäljessä muusta Euroopasta. Olen vaatinut EU-Alertin aikaistamista jo huhtikuun alussa puheenjohtajien Nato-tentissä, ja tämän aamun tapahtumat osoittavat jälleen, että asialla on kiire. Varoitus on saatava tekstiviestillä suoraan jokaiselle suomalaiselle – vuosi 2027 on liian myöhään, sanoo Virta.
Asiantuntijat ovat kritisoineet sitä, että Suomi on rakentanut omaa järjestelmäänsä 112 Suomi -sovellukseen sen sijaan, että olisi liittynyt suoraan eurooppalaiseen järjestelmään. Virta muistuttaa, että monikanavainen tiedotus on suomalaisten etu siltä varalta, että jokin kanava lakkaisi toimimasta.
– Monikanavainen tiedotus on suomalaisten etu siltä varalta, että yksittäinen kanava lakkaisi toimimasta tai ei tavoittaisi jostakin syystä. Tämän aamun tiedotuksessa media hoiti rooliaan ansiokkaasti tärkeänä osana viranomaistiedotuksen rinnalla. Oleellista on myös muistaa, että kun viranomaiset vaaratiedotteen antavat, pitää se silloin ottaa tosissaan ja noudattaa ohjeita, Virta kommentoi.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
