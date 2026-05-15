Nimitys Finaviassa: Krista Elfving Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemien päälliköksi

15.5.2026 13:29:26 EEST | Finavia Oyj | Tiedote

Kansainvälisen liiketoiminnan tradenomi Krista Elfving aloittaa Kajaanin lentoaseman päällikkönä 1. kesäkuuta 2026. Kesän jälkeen Elfvingin vastuulle siirtyy myös Kemi-Tornion lentoaseman päällikkyys. Työssään Elfving vastaa lentoasemien johtamisesta ja yhteistyöstä alueen sidosryhmien kanssa.

Krista Elfving Kuva: Jenni Piirainen

‒ Olemme hyvin iloisia saadessamme Kristan Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemien päälliköksi. Kristalla on vahvaa osaamista asiakaskokemuksesta ja prosessijohtamisesta sekä niiden kehittämisestä. Olemme Finavian lentoasemilla kehittäneet asiakaskokemusta ja lentoaseman prosesseja pitkäjänteisesti vuosien ajan, ja Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemilla tämä työ jatkuu Kristan johdolla”, Pohjois-Suomen ja Lapin lentoasemien aluejohtaja Jonna Pietilä Finaviasta.

Ennen siirtymistä Finaviaan Elfving on toiminut muun muassa energia- ja palvelualoilla.

Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemille on operoitu valtion ostoliikennettä vuodesta 2021. Kajaanin lentoaseman kautta matkusti vuonna 2025 yhteensä 43 000 matkustajaa, ja Kemi-Tornion kautta reilut 34 000 matkustajaa. Valtion ostoliikenteen myötä Kajaanista ja Kemi-Torniosta on tällä hetkellä säännöllinen reittiyhteys Helsinki-Vantaalle. Lisäksi talvikaudella kummallekin lentoasemalle on toteutunut yksittäisiä tilauslentoja Euroopasta.

Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta

Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.

