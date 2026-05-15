Nimitys Finaviassa: Krista Elfving Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemien päälliköksi
15.5.2026 13:29:26 EEST | Finavia Oyj | Tiedote
Kansainvälisen liiketoiminnan tradenomi Krista Elfving aloittaa Kajaanin lentoaseman päällikkönä 1. kesäkuuta 2026. Kesän jälkeen Elfvingin vastuulle siirtyy myös Kemi-Tornion lentoaseman päällikkyys. Työssään Elfving vastaa lentoasemien johtamisesta ja yhteistyöstä alueen sidosryhmien kanssa.
‒ Olemme hyvin iloisia saadessamme Kristan Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemien päälliköksi. Kristalla on vahvaa osaamista asiakaskokemuksesta ja prosessijohtamisesta sekä niiden kehittämisestä. Olemme Finavian lentoasemilla kehittäneet asiakaskokemusta ja lentoaseman prosesseja pitkäjänteisesti vuosien ajan, ja Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemilla tämä työ jatkuu Kristan johdolla”, Pohjois-Suomen ja Lapin lentoasemien aluejohtaja Jonna Pietilä Finaviasta.
Ennen siirtymistä Finaviaan Elfving on toiminut muun muassa energia- ja palvelualoilla.
Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemille on operoitu valtion ostoliikennettä vuodesta 2021. Kajaanin lentoaseman kautta matkusti vuonna 2025 yhteensä 43 000 matkustajaa, ja Kemi-Tornion kautta reilut 34 000 matkustajaa. Valtion ostoliikenteen myötä Kajaanista ja Kemi-Torniosta on tällä hetkellä säännöllinen reittiyhteys Helsinki-Vantaalle. Lisäksi talvikaudella kummallekin lentoasemalle on toteutunut yksittäisiä tilauslentoja Euroopasta.
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.
Appointment at Finavia: Krista Elfving to become Airport Manager of Kemi-Tornio and Kajaani airports15.5.2026 13:42:48 EEST | Press release
Bachelor of Business Administration in International Business, Krista Elfving will begin as the Airport Manager of Kajaani Airport on 1 June 2026. After the summer, Elfving will also take over the management of Kemi-Tornio Airport. Elfving will be in charge of managing the airports and cooperation with local stakeholders.
