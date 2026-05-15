Nimitys Finaviassa: Krista Elfving Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemien päälliköksi

‒ Olemme hyvin iloisia saadessamme Kristan Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemien päälliköksi. Kristalla on vahvaa osaamista asiakaskokemuksesta ja prosessijohtamisesta sekä niiden kehittämisestä. Olemme Finavian lentoasemilla kehittäneet asiakaskokemusta ja lentoaseman prosesseja pitkäjänteisesti vuosien ajan, ja Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemilla tämä työ jatkuu Kristan johdolla”, Pohjois-Suomen ja Lapin lentoasemien aluejohtaja Jonna Pietilä Finaviasta.

Ennen siirtymistä Finaviaan Elfving on toiminut muun muassa energia- ja palvelualoilla.

Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemille on operoitu valtion ostoliikennettä vuodesta 2021. Kajaanin lentoaseman kautta matkusti vuonna 2025 yhteensä 43 000 matkustajaa, ja Kemi-Tornion kautta reilut 34 000 matkustajaa. Valtion ostoliikenteen myötä Kajaanista ja Kemi-Torniosta on tällä hetkellä säännöllinen reittiyhteys Helsinki-Vantaalle. Lisäksi talvikaudella kummallekin lentoasemalle on toteutunut yksittäisiä tilauslentoja Euroopasta.

FINAVIA OYJ

Viestintä