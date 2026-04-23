Lukemisen iloa Karismaan – Suomalainen Kirjakauppa avaa uuden myymälän
15.5.2026 14:35:27 EEST | Suomalainen Kirjakauppa | Tiedote
Suomalainen Kirjakauppa avasi marraskuussa 2025 uuden myymälän Kauppakeskus Triossa, ja laajentuminen Lahdessa jatkuu. Syksyllä 2026 myös Kauppakeskus Karisma saa oman Suomalaisen Kirjakaupan, kun ketju avaa uuden myymälän kauppakeskukseen syyskuun lopulla.
– Karisma on meille erinomainen uusi sijainti, ja olemme todella iloisia päästessämme osaksi kauppakeskuksen monipuolista palvelutarjontaa. Uuden myymälän myötä pystymme myös palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin Lahden keskustan ulkopuolella, sanoo myymäläpäällikkö Anu Loukoila.
Myös Karisman kauppakeskusjohtaja Mari Rönkä toivottaa uuden tulokkaan tervetulleeksi.
– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme vahvan ja tunnetun brändin kauppakeskukseemme. Suomalainen Kirjakauppa täydentää liikevalikoimaamme erinomaisesti, ja uusi myymälä tuo kaikenikäisten asiakkaidemme arkeen lisää inspiraatiota lukemiseen, opiskeluun ja luovaan tekemiseen, Rönkä kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari HokkanenLiikepaikkapäällikköPuh:040 595 0481ari.hokkanen@suomalainen.com
Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin ja asiakkaidensa arvostama kirjakauppaketju. Yli 50 myymälää palvelevat ympäri Suomen sekä verkkokirjakauppasi, Suomalainen.com - https://www.suomalainen.com/, on avoinna 24/7!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Kirjakauppa
Maanlaajuinen mielenilmaus kutsuu suomalaiset lukemaan lasten ja nuorten lukutaidon pelastamiseksi – taustalla Suomalainen Kirjakauppa yhteistyökumppaneineen23.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt ja polarisoitunut viimeisen 10 vuoden aikana hälyttävästi. Suomalainen Kirjakauppa järjestää yhdessä 30 yhteistyökumppaninsa kanssa maanlaajuisen mielenilmauksen, joka ottaa kantaa lasten ja nuorten lukutaidon puolesta. Kuudessa Suomen kaupungissa kansallisella Lukuviikolla 23. huhtikuuta järjestettävän mielenilmauksen yhteydessä järjestäjät luovuttavat vetoomuksen opetusministerille.
Suomalainen Kirjakauppa muuttaa Jyväskylän keskustassa – uusi myymälä Kauppakeskus Forumiin syksyn kynnyksellä11.3.2026 12:21:02 EET | Tiedote
Jyväskylän keskustassa pitkään toiminut Suomalainen Kirjakauppa siirtää myymälänsä Kauppakadulta Kauppakeskus Forumiin syksyn kynnyksellä 2026. Nykyinen myymälä Kauppakadun Kompassin kulmalla palvelee asiakkaita normaalisti elokuulle saakka.
MIELI ry:n ja Suomalaisen Kirjakaupan yhteiset kirjatreffit tulevat taas30.1.2026 11:59:02 EET | Tiedote
Viime vuonna ilmiöksi nousseet sokkotreffikassit saapuvat jälleen Suomalaisen Kirjakaupan myymälöihin ympäri Suomen. Jokaisesta kassista kirjakauppaketju lahjoittaa 1 € MIELI ry:lle mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen.
Fyysinen kirja saa näkyvän paikan Helsingin päärautatieasemalla – Suomalainen Kirjakauppa avaa kirjakioskin20.1.2026 10:35:48 EET | Uutinen
Helmikuussa Helsingin päärautatieasemalla voi tarttua kirjaan ennen junaan nousua. Suomalaisen Kirjakaupan uusi kioskimyymälä tarjoaa kiireisille matkustajille helposti mukaan napattavaa luettavaa keskellä Suomen vilkkainta matkakeskusta.
Kauppakeskus Jumbon Suomalainen Kirjakauppa uudistuu3.12.2025 14:15:06 EET | Tiedote
Kauppakeskus Jumbossa sijaitseva Suomalainen Kirjakauppa päivitetään alkuvuodesta ketjun uuteen myymäläkonseptiin. Remonttimyynti alkaa heti joulun jälkeen. Myymälä on avoinna viimeistä päivää sunnuntaina 11.1. ja suljetaan remontin ajaksi 12.1. alkaen. Uudistettu myymälä avataan asiakkaille helmikuussa, arviolta viikon 6 aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme