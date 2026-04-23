Lukemisen iloa Karismaan – Suomalainen Kirjakauppa avaa uuden myymälän

15.5.2026 14:35:27 EEST | Suomalainen Kirjakauppa | Tiedote

Suomalainen Kirjakauppa avasi marraskuussa 2025 uuden myymälän Kauppakeskus Triossa, ja laajentuminen Lahdessa jatkuu. Syksyllä 2026 myös Kauppakeskus Karisma saa oman Suomalaisen Kirjakaupan, kun ketju avaa uuden myymälän kauppakeskukseen syyskuun lopulla.

Karisma on meille erinomainen uusi sijainti, ja olemme todella iloisia päästessämme osaksi kauppakeskuksen monipuolista palvelutarjontaa. Uuden myymälän myötä pystymme myös palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin Lahden keskustan ulkopuolella, sanoo myymäläpäällikkö Anu Loukoila.

Myös Karisman kauppakeskusjohtaja Mari Rönkä toivottaa uuden tulokkaan tervetulleeksi.

Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme vahvan ja tunnetun brändin kauppakeskukseemme. Suomalainen Kirjakauppa täydentää liikevalikoimaamme erinomaisesti, ja uusi myymälä tuo kaikenikäisten asiakkaidemme arkeen lisää inspiraatiota lukemiseen, opiskeluun ja luovaan tekemiseen, Rönkä kertoo.

Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin ja asiakkaidensa arvostama kirjakauppaketju. Yli 50 myymälää palvelevat ympäri Suomen sekä verkkokirjakauppasi, Suomalainen.com - https://www.suomalainen.com/, on avoinna 24/7!

Maanlaajuinen mielenilmaus kutsuu suomalaiset lukemaan lasten ja nuorten lukutaidon pelastamiseksi – taustalla Suomalainen Kirjakauppa yhteistyökumppaneineen

Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt ja polarisoitunut viimeisen 10 vuoden aikana hälyttävästi. Suomalainen Kirjakauppa järjestää yhdessä 30 yhteistyökumppaninsa kanssa maanlaajuisen mielenilmauksen, joka ottaa kantaa lasten ja nuorten lukutaidon puolesta. Kuudessa Suomen kaupungissa kansallisella Lukuviikolla 23. huhtikuuta järjestettävän mielenilmauksen yhteydessä järjestäjät luovuttavat vetoomuksen opetusministerille.

