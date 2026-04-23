Lukemisen iloa Karismaan – Suomalainen Kirjakauppa avaa uuden myymälän

Maanlaajuinen mielenilmaus kutsuu suomalaiset lukemaan lasten ja nuorten lukutaidon pelastamiseksi – taustalla Suomalainen Kirjakauppa yhteistyökumppaneineen 23.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt ja polarisoitunut viimeisen 10 vuoden aikana hälyttävästi. Suomalainen Kirjakauppa järjestää yhdessä 30 yhteistyökumppaninsa kanssa maanlaajuisen mielenilmauksen, joka ottaa kantaa lasten ja nuorten lukutaidon puolesta. Kuudessa Suomen kaupungissa kansallisella Lukuviikolla 23. huhtikuuta järjestettävän mielenilmauksen yhteydessä järjestäjät luovuttavat vetoomuksen opetusministerille.