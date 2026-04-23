FRS Finland tuo ensimmäisen päästöttömän yhteysaluksen Suomen markkinoille
26.5.2026 10:01:20 EEST | FRS Finland Oy | Tiedote
FRS Finland on voittanut EVK-keskuksen (ent. ELY-keskus) kilpailutuksen liittyen 15 vuoden sopimukseen reitillä Kalkkiranta–Bodö–Pirttisaari. Pirttisaari on osa Porvoon saaristoa ja sijaitsee noin 10 kilometrin päässä mantereelta. Sopimus koskee ympärivuotista yhteysalusliikennettä. FRS Finland aloittaa liikennöinnin reitillä 1.9.2027.
FRS Finland tuo reitille avovesikaudelle päästöttömän sähköisen uudisrakennuksen vaasalaiselta valmistajalta ”Callboats”. Alus, tyyppiä CAT 16, kuljettaa enintään 58 matkustajaa ja on esteetön. Alus otetaan käyttöön ensi vuoden aikana.
Talvikaudella reittiä liikennöi kelirikkoalus Pörtö, jonka matkustamo modernisoidaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, sekä ilmatyynyalus.
FRS Finland tuo näin ollen tässä kokoluokassa ensimmäisen sähköisen matkustaja-aluksen reittiliikenteeseen Suomessa.
”Toivomme, että tämä kehitys jatkuisi pian myös pääkaupunkiseudulla. Alamme aluskanta vaatii uudistusta ja on hienoa, että EVK-keskus on jo käynnistänyt vihreän siirtymän ja luonut sille puitteet. Teknologia on olemassa, ja olemme erittäin tyytyväisiä, että Callboatsin kanssa on löytynyt kotimainen ratkaisu Porvoon liikenteeseen”, toteaa Kai Knocke, FRS Finlandin hallituksen puheenjohtaja.
Aluksessa hyödynnetään myös modernia autonomista teknologiaa. Vaikka aluksella on miehistö, järjestelmä pystyy seuraamaan reittiä ja avustamaan navigointia sekä rantautumista.
”Se käyttää useiden sensoreiden yhdistelmää, joka mahdollistaa esteiden havaitsemisen usein jopa ihmistä paremmin kaikissa olosuhteissa.”, kertoo Peter Östberg, Callboatsin toimitusjohtaja.
Pidemmät sopimukset mahdollistavat yhteysaluskannan uudistumisen
Yhteysalusliikenteen sopimukset ovat aiemmin olleet 5-vuotisia, mikä ei kannustanut palveluntuottajia uusimaan kalustoa. Sopimuskausia on nyt pidennetty 15 vuoteen, mikä mahdollistaa uudella tavalla aluskannan kehittämisen. Tavoitteena on kehittää myös yhteysalusliikennettä kestävämpään suuntaan. Yhteysalusliikenteen aluskantaa pyritään uudistamaan ja mahdollisuuksien mukaan myös sähköistämään aluksia.
”15-vuotinen liikennöintisopimus mahdollistaa liikennöitsijöiden investoinnit uuteen kalustoon ja päästöttömän liikenteeseen siirtymisen.” kuvaa Ilmari Viljanen, saaristoliikenteen projektipäällikkö Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta.
FRS Finland on pyrkinyt vähentämään päästöjä jo ennen sähköalusten käyttöönottoa. Yhtiö on käyttänyt osalla reiteistään ympäristöystävällistä biodieseliä. Näin toimitaan myös tällä reitillä talvikaudella, jolloin liikennettä hoitavat talvialukset. FRS Finland on lisäksi sertifioitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001 ja 14001 mukaisesti, ja yrityksellä on Sustainable Travel Finland (STF) -merkintä.
FRS Finland Oy on osa saksalaista FRS-konsernia, joka operoi matkustaja- ja lauttaliikennettä useissa maissa ympäri maailmaa. Suomessa FRS liikennöi 18 aluksella muun muassa Helsingin ja Espoon saaristossa sekä Helsingin Kauppatorilta Suomenlinnaan, jonka kahden vuoden liikennöintisopimuksen FRS on hiljattain voittanut kilpailutuksessa uudelleen.
Yhteyshenkilöt
Kai KnockeHallituksen puheenjohtajaFRS Finland OyPuh:+358406609418kai.knocke@frs.eu
Peter ÖstbergToimitusjohtajaCallboats (Mente Marine Oy)Puh:050 086 1737peter@callboats.com
Helsingin Läntinen saaristoreitti uudistuu – laivaliikenne palaa Lauttasaareen pitkän tauon jälkeen 5.6.2026 alkaen
FRS Finlandin operoima Läntinen saaristoreitti saa uuden pysähdyspaikan Lauttasaaren kesäkaudesta 2026 alkaen. Näin säännöllinen vesiliikenne palaa Lauttasaareen pitkän tauon jälkeen. ”Drumsö” -lautan liikennöinti päättyi hieman sillan valmistumisen jälkeen vuonna 1936, joskin epäsäännöllisempää vesiliikennettä on tiettävästi ollut senkin jälkeen. Uusi pysähdys mahdollistaa merimatkan Lauttasaaresta suoraan Suomenlinnan Tykistölahteen ja sieltä edelleen Kauppatorille.
