Metsäluonnon tuhoamiselle on asetettava rajat – tällainen on Vihreiden metsälakipaketti
18.5.2026 13:31:34 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Nykyinen metsälaki ei tunnista metsien luonnontilan tai hiilinielujen taantumista eikä ota huomioon Suomen metsien ratkaisevaa roolia ilmastokriisin torjunnassa ja luontokadon pysäyttämisessä. Siksi Vihreät esittää laajaa uudistusta metsä- ja vesilakeihin.
Vihreät huomauttaa, että metsät ovat merkittävä osa ratkaisua Suomen pyrkiessä vastaamaan ekologisiin haasteisiin. Se onnistuu kuitenkin vain, mikäli metsiä käytetään kestävästi. Siksi metsien käyttöä ohjaavaa sääntelyä on päivitettävä niin, että se on linjassa viimeisimpään tietoon metsien, luonnon ja hiilinielujen tilasta.
– Metsätalouden euromääräinen arvonlisä on laskenut, ja samalla metsäluonto voi yhä huonommin ja hiilinielut ovat lähes olemattomat. Tarvitsemme suunnanmuutoksen ja politiikkaa, joka katsoo metsää uusin silmin, Vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko toteaa.
– Metsiämme tulee käyttää niin, että luonto ja ilmasto huomioidaan ja jätämme perinnöksi tuleville sukupolville resilientin metsäluonnon, joka pärjää ilmastokriisin mukanaan tuomissa uusissa haasteissa, kuten metsätuhoissa. Vain monimuotoiset ja elinvoimaiset metsät tuottavat taloudellista arvoa tulevaisuudessa, Pitko jatkaa.
Vihreät muun muassa ehdottaa, että avohakkuista tehdään luvanvaraisia ja avohakkuut turvemailla sekä liito-oravien elinalueilla kiellettäisiin täysin. Lisäksi Vihreät haluaa, että metsien puuston tiheydestä kasvatushakkuissa säädettäisiin laissa tarkemmin.
– On käynyt selväksi, että vapaaehtoiset toimet ja sertifikaatit eivät riitä turvaamaan talousmetsien monimuotoisuutta. Siksi tarvitsemme velvoittavaa sääntelyä siitä, paljonko lahopuuta ja lehtipuita on metsään jätettävä. Monimuotoinen metsä kestää paremmin niin sään ääri-ilmiöitä kuin tuholaisiakin ja on näin myös metsänomistajan turva, Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo toteaa.
– Hallituksen esitys lintujen pesimäaikaisten hakkuiden kieltämiseksi on valitettavasti täysin riittämätön suojaamaan lintujen pesintää, eikä se asiantuntijoiden mukaan täytä EU:n lintudirektiivin vaatimuksia. Selkein ja yksinkertaisin ratkaisu niin lintujen kuin metsänomistajien ja metsän käsittelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta on kieltää hakkuut kaikissa metsissä lintujen pesimäaikana, Elo jatkaa.
Metsälain ohella myös vesilaissa on merkittäviä puutteita. Suomen luontoon kaivetut lähes 1,5 miljoonaa kilometriä ojia aiheuttavat valtavan vaikutuksen vesistöille ja vesiluonnolle.
– Vesien suojelu tapahtuu maalla. Metsätaloudella, erityisesti metsien ojituksilla on merkittävä vaikutus vesistöjen tummumiseen ja rehevöitymiseen. Merkittävä osa ojituksista on täysin turhia tai niillä on hyvin vähäinen vaikutus puuston kasvuun. Sen sijaan vesistövaikutukset ovat dramaattiset. Siksi esitämme uudisojitusten kieltoa ja että kunnostusojituksista tehdään luvanvaraisia, päättää Krista Mikkonen.
Vihreiden metsälakipakettiin voit tutustua täällä.
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
