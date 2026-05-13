Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Biaudet: Tehostettu suojelu saimaannorpalle – kalastus huomioiden

16.5.2026 09:51:55 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Voimmeko suojella uhanalaista saimaannorppaa ja samalla turvata kalastuksen edellytykset? Uskon, että voimme! Hallituksen asetus kalastusrajoituksista tarjoaa ratkaisun, jossa suojelua vahvistetaan heikentämättä kalastuksen edellytyksiä.

– RKP:lle hyvä tulos ei ole parhan vastakohta. Tämä on ratkaisu, joka kantaa vastuuta sekä luonnosta että ammattikalastajista. On tärkeää, että saimaannorpan suojelua vahvistetaan, sanoo RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet.

Asetus tarkoittaa pysyvää kieltoa haitallisille pyydyksille saimaannorpan keskeisillä elinalueilla. Lisäksi otetaan käyttöön kausittainen verkkokalastuskielto 15.4.–30.6.,jotta norpan kuutteja voidaan suojella niiden herkimpänä aikana.

Keskeinen osa kokonaisuutta on dynaaminen sääntely: jos kannan kasvu on liian hidasta, kalastusrajoituksia pidennetään. Näin suojelutoimet sidotaan suoraan siihen, miten saimaannorppa todellisuudessa pärjää.

– Vahvistamme suojelua siellä, missä siitä on eniten hyötyä. Samalla pidämme kiinni mallista, joka on kalastajille ennakoitava, Biaudet sanoo.

Asetus sisältää myös merkittäviä poikkeuksia. Muikun verkkokalastus sallitaan 21.6. alkaen, mikä mahdollistaa sekä ammatti- että vapaa-ajankalastuksen jatkumisen.

– RKP:lle on ollut ratkaisevan tärkeää löytää ratkaisu, joka toimii käytännössä ja kestää aikaa. Tämä on askel eteenpäin sekä luonnon että paikallisyhteisöjen kannalta, Biaudet sanoo.

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye