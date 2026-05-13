Biaudet: Tehostettu suojelu saimaannorpalle – kalastus huomioiden
16.5.2026 09:51:55 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Voimmeko suojella uhanalaista saimaannorppaa ja samalla turvata kalastuksen edellytykset? Uskon, että voimme! Hallituksen asetus kalastusrajoituksista tarjoaa ratkaisun, jossa suojelua vahvistetaan heikentämättä kalastuksen edellytyksiä.
– RKP:lle hyvä tulos ei ole parhan vastakohta. Tämä on ratkaisu, joka kantaa vastuuta sekä luonnosta että ammattikalastajista. On tärkeää, että saimaannorpan suojelua vahvistetaan, sanoo RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet.
Asetus tarkoittaa pysyvää kieltoa haitallisille pyydyksille saimaannorpan keskeisillä elinalueilla. Lisäksi otetaan käyttöön kausittainen verkkokalastuskielto 15.4.–30.6.,jotta norpan kuutteja voidaan suojella niiden herkimpänä aikana.
Keskeinen osa kokonaisuutta on dynaaminen sääntely: jos kannan kasvu on liian hidasta, kalastusrajoituksia pidennetään. Näin suojelutoimet sidotaan suoraan siihen, miten saimaannorppa todellisuudessa pärjää.
– Vahvistamme suojelua siellä, missä siitä on eniten hyötyä. Samalla pidämme kiinni mallista, joka on kalastajille ennakoitava, Biaudet sanoo.
Asetus sisältää myös merkittäviä poikkeuksia. Muikun verkkokalastus sallitaan 21.6. alkaen, mikä mahdollistaa sekä ammatti- että vapaa-ajankalastuksen jatkumisen.
– RKP:lle on ollut ratkaisevan tärkeää löytää ratkaisu, joka toimii käytännössä ja kestää aikaa. Tämä on askel eteenpäin sekä luonnon että paikallisyhteisöjen kannalta, Biaudet sanoo.
Yhteyshenkilöt
Eva BiaudetKansanedustajaPuh:050 512 1846eva.biaudet@riksdagen.fi
