SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työntekijää ei saa rangaista viranomaisohjeiden noudattamisesta - EK:n mielestä pitäisi

16.5.2026 11:04:42 EEST | SDP | Tiedote

Eilisen Uudenmaan drooniuhan vuoksi osa ihmisistä jäi kotiin, viranomaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti. Nyt EK haluaa tulkita lakia niin ettei työntekijälle tulisi maksaa palkkaa siitä, että he noudattavat turvallisuusohjeita. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mielestä tämä linjaus on työntekijöiden kannalta kohtuuton, palkka kuuluu työntekijälle.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
  • Työntekijää ei saa sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Kyse ei ollut työntekijästä riippuvaisesta asiasta. Työntekijät eivät itse aiheuttaneet drooniuhkaa, eivätkä he voineet vaikuttaa viranomaisten ohjeistukseen tai poikkeukselliseen turvallisuus tilanteeseen, Malm ärähtää.

Asia voi olla juridisesti tulkinnanvarainen, mutta työntekijöiden näkökulmasta perusperiaatteen pitäisi olla selvä: ketään ei pidä asettaa tilanteeseen, jossa hän joutuu valitsemaan viranomaisten ohjeiden noudattamisen ja oman toimeentulonsa välillä.

  • Kaikilla ei ole mahdollisuutta tehdä etätöitä. Palvelualalla, tehtaissa, kuljetusalalla, hoivassa ja monilla muilla aloilla työ on tehtävä paikan päällä. Siksi on erityisen epäoikeudenmukaista, että työntekijöiden pitää kantaa  taloudellinen riski tilanteessa, johon he eivät voi vaikuttaa, Malm toteaa.

Malm nostaa, että työsopimuslaissa todetaan, että jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä voi olla oikeus palkkaan rajoitetulta ajalta. 

  • Drooniuhka ja siihen liittyvät viranomaisohjeet ovat vähintäänkin tämänkaltaiseen poikkeukselliseen tilanteeseen rinnastuva tapahtuma. Palkka kuuluu työntekijälle, Malm päättää.

