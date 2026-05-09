SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työntekijää ei saa rangaista viranomaisohjeiden noudattamisesta - EK:n mielestä pitäisi

Työntekijää ei saa sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Kyse ei ollut työntekijästä riippuvaisesta asiasta. Työntekijät eivät itse aiheuttaneet drooniuhkaa, eivätkä he voineet vaikuttaa viranomaisten ohjeistukseen tai poikkeukselliseen turvallisuus tilanteeseen, Malm ärähtää.

Asia voi olla juridisesti tulkinnanvarainen, mutta työntekijöiden näkökulmasta perusperiaatteen pitäisi olla selvä: ketään ei pidä asettaa tilanteeseen, jossa hän joutuu valitsemaan viranomaisten ohjeiden noudattamisen ja oman toimeentulonsa välillä.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta tehdä etätöitä. Palvelualalla, tehtaissa, kuljetusalalla, hoivassa ja monilla muilla aloilla työ on tehtävä paikan päällä. Siksi on erityisen epäoikeudenmukaista, että työntekijöiden pitää kantaa taloudellinen riski tilanteessa, johon he eivät voi vaikuttaa, Malm toteaa.

Malm nostaa, että työsopimuslaissa todetaan, että jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä voi olla oikeus palkkaan rajoitetulta ajalta.