Jälleen miljoonayleisö seurasi Leijonien avausottelua MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa

Leijonat avasi urakkansa jääkiekon MM-kilpailuissa nappaamalla voiton Saksasta. Avausottelu tavoitti MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla sekä MTV Katsomossa* yhteensä lähes 1,4 miljoonaa suomalaista. Ottelun keskikatsojamäärä oli MTV:n tämän kevään ennätys 856 000 – viime vuonna jääkiekon MM-kilpailujen avausottelun vastaava luku oli 851 000. Kaikista televisionkatsojista peräti 67 % seurasi MTV:n ottelulähetystä.

”On mahtavaa, että suomalaiset löytävät sankoin joukoin MTV:n upeat sisällöt. Suomi on todellista kiekkokansaa! Suosittu jääkiekkokevät huipentuu nyt Liiga-kauden jälkeen huippujännittäviin MM-kisoihin”, iloitsee Iina Eloranta, sisältö- ja kanavajohtaja, MTV:ltä.

* Nämä luvut eivät ole vielä lopullisia TotalTV-lukuja, joissa tulee olemaan mukana koko MTV Katsomon katselu eri päätelaitteilta. Kokonaiskatseluluvut tulevat siis kasvamaan vielä.

Tänään lauantaina luvassa MTV:n suuri kisakatsomo

Lauantaina otetaan näyttävä lähtölaukaus MTV:n tuhtiin urheilukesään. Iltapäivä pitää sisällään Timanttiliigan kauden avausosakilpailun Shanghaista ja Leijonien MM-turnauksen toisen ottelun Unkaria vastaan. Seitsemän tunnin suora putki käynnistyy MTV Kisakatsomo -lähetyksellä kello 13 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Peetu Pasasen juontamassa studiolähetyksessä ovat aiheina MM-kiekon ja Timanttiliigan lisäksi lähestyvä jalkapallon MM-turnaus, Mestarien liigan finaali sekä rallin MM-sarjan tapahtumat.

Timanttiliiga-kisan selostavat Antero Mertaranta ja Tommi Evilä. Leijonien ottelun selostaa Jani Alkio. Suvi Puukankaan juontaman kiekkostudion asiantuntijat ovat Jesse Joensuu ja Karri Kivi.

MTV:n lähettämät ottelut jääkiekon MM-kisoista esitetään maksutta MTV3-kanavalta. MTV3-kanavan lähetykset ovat katsottavissa myös suoratoistopalvelusta MTV Katsomo+ -tilauksella. Täysimittaiset studiolähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella sekä MTV Urheilu 1 -maksukanavalta.

MTV Kisakatsomo la 16.5.:

klo 13.00 MTV Kisakatsomo

klo 14.00 Timanttiliiga: Shanghai

klo 16.00 MTV Kisakatsomo

klo 16.30 MM-kisastudio

klo 17.15 Jääkiekon MM: Suomi-Unkari

klo 19.30 MM-kisastudio

Jääkiekon MM-kisojen ottelulähetykset MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla:

la 16.5. klo 16.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3, Unkari–Suomi

ma 18.5. klo 16.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 17.00 MTV3, Suomi–USA

to 21.5. klo 16.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 17.00 MTV3, Latvia–Suomi

pe 22.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 21.00 MTV3, Suomi–Iso-Britannia

su 24.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 21.00 MTV3, Suomi–Itävalta

ti 26.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 21.00 MTV3, Sveitsi–Suomi

to 28.5. klo 16.30/20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 17/21 MTV3, puolivälierä (vain jos Suomi pelaa)

la 30.5. klo 15.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 16 MTV3, välieräottelu 1

la 30.5. klo 20.10 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 20.30 välieräottelu 2

su 31.5. klo 15.40 MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3, pronssiottelu (vain jos Suomi pelaa)

su 31.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3, finaali

Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus, kaikki 3+ vuotiaat