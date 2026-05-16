Kokoomuksen Autto Lindtmanille: Puolustushankinnoissa ratkaisee Suomen turvallisuus

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvioi tänään Ilta-Sanomien haastattelussa, että puolustusinvestoinneista suuremman osan tulisi hyödyttää kotimaista kansantaloutta.



Kokoomuksen kansanedustajan ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Heikki Autton mukaan Lindtmanin puhe puolustusmenojen ”ylijäämästä” osoittaa puutteellista ymmärrystä puolustushankintojen ensisijaisesta tarkoituksesta.

– Puolustushankinnoissa lähtökohta on aina Suomen turvallisuus ja se, että saamme jokaisella eurolla mahdollisimman paljon puolustuskykyä. Suomen etu on avoin eurooppalainen puolustusmarkkina, jossa suomalaiset yritykset pääsevät mukaan yhteishankintoihin kaikkialla Euroopassa. Jos Euroopassa käperrytään protektionismiin ja jokainen maa ostaa vain omiltaan, se sulkee markkinoita ja heikentää suomalaisten yritysten mahdollisuuksia. Se, jos mikä, olisi Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle haitallista, Autto sanoo.

Autton mukaan kaikissa puolustushankinnoissa pyritään jo nyt mahdollisimman korkeaan kotimaisuusasteeseen. Tavoitteena on vahvistaa kotimaista osaamista, tuotantoa ja huoltovarmuutta aina silloin, kun se on puolustuskyvyn kannalta tarkoituksenmukaista.

– Jos tarvittavaa suorituskykyä ei ole saatavilla Suomesta, sitä ei jätetä hankkimatta. Suomen puolustusta rakennetaan Suomen turvallisuuden ehdoilla, Autto sanoo.

Autto korostaa, että Kokoomus pitää kotimaisen puolustusteollisuuden kehittämistä erittäin tärkeänä. Puolustusvoimien ja suomalaisten yritysten tiivis yhteistyö vahvistaa sekä huoltovarmuutta että teknologista osaamista.

- Suomen puolustusvoimia arvostetaan liittolaismaissamme ja on tärkeää, että kotimaiset yritykset saavat hyviä referenssejä puolustusvoimilta. Puolustusvoimien tulevien vuosien kuuden miljardin hankinnat ovat kuitenkin vain murto-osa siitä satojen miljardien eurojen eurooppalaisesta puolustustarvikemarkkinasta, johon suomalaisen teollisuuden on päästävä kunnolla kiinni, Autto sanoo.

Ukrainan sota on osoittanut, kuinka keskeinen rooli yksityisen sektorin innovaatioilla on nykyaikaisessa sodankäynnissä. Esimerkiksi drooniteknologia on kehittynyt nopeasti juuri yritysten kehitystyön kautta.

– Siksi myös uusi 300 miljoonan euron Ukrainan-tukipaketti on rakennettu siten, että se vahvistaa samalla suomalaista puolustusteollisuutta ja osaamista, Autto sanoo.

Autton mukaan puolustuspolitiikassa tärkeintä on varmistaa, että Suomi hankkii ne suorituskyvyt, joita maan puolustaminen edellyttää.

– Turvallisuus tulee aina ensin. Se on vastuullisen puolustuspolitiikan lähtökohta, Autto kiteyttää.