Kokoomuksen Autto Lindtmanille: Puolustushankinnoissa ratkaisee Suomen turvallisuus
16.5.2026 14:18:03 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto muistuttaa, että puolustushankintojen ensisijainen tehtävä on turvata Suomen puolustuskyky. Kotimaisen puolustusteollisuuden vahvistaminen on tärkeää, mutta hankintapäätökset tehdään turvallisuus edellä.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvioi tänään Ilta-Sanomien haastattelussa, että puolustusinvestoinneista suuremman osan tulisi hyödyttää kotimaista kansantaloutta.
Kokoomuksen kansanedustajan ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Heikki Autton mukaan Lindtmanin puhe puolustusmenojen ”ylijäämästä” osoittaa puutteellista ymmärrystä puolustushankintojen ensisijaisesta tarkoituksesta.
– Puolustushankinnoissa lähtökohta on aina Suomen turvallisuus ja se, että saamme jokaisella eurolla mahdollisimman paljon puolustuskykyä. Suomen etu on avoin eurooppalainen puolustusmarkkina, jossa suomalaiset yritykset pääsevät mukaan yhteishankintoihin kaikkialla Euroopassa. Jos Euroopassa käperrytään protektionismiin ja jokainen maa ostaa vain omiltaan, se sulkee markkinoita ja heikentää suomalaisten yritysten mahdollisuuksia. Se, jos mikä, olisi Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle haitallista, Autto sanoo.
Autton mukaan kaikissa puolustushankinnoissa pyritään jo nyt mahdollisimman korkeaan kotimaisuusasteeseen. Tavoitteena on vahvistaa kotimaista osaamista, tuotantoa ja huoltovarmuutta aina silloin, kun se on puolustuskyvyn kannalta tarkoituksenmukaista.
– Jos tarvittavaa suorituskykyä ei ole saatavilla Suomesta, sitä ei jätetä hankkimatta. Suomen puolustusta rakennetaan Suomen turvallisuuden ehdoilla, Autto sanoo.
Autto korostaa, että Kokoomus pitää kotimaisen puolustusteollisuuden kehittämistä erittäin tärkeänä. Puolustusvoimien ja suomalaisten yritysten tiivis yhteistyö vahvistaa sekä huoltovarmuutta että teknologista osaamista.
- Suomen puolustusvoimia arvostetaan liittolaismaissamme ja on tärkeää, että kotimaiset yritykset saavat hyviä referenssejä puolustusvoimilta. Puolustusvoimien tulevien vuosien kuuden miljardin hankinnat ovat kuitenkin vain murto-osa siitä satojen miljardien eurojen eurooppalaisesta puolustustarvikemarkkinasta, johon suomalaisen teollisuuden on päästävä kunnolla kiinni, Autto sanoo.
Ukrainan sota on osoittanut, kuinka keskeinen rooli yksityisen sektorin innovaatioilla on nykyaikaisessa sodankäynnissä. Esimerkiksi drooniteknologia on kehittynyt nopeasti juuri yritysten kehitystyön kautta.
– Siksi myös uusi 300 miljoonan euron Ukrainan-tukipaketti on rakennettu siten, että se vahvistaa samalla suomalaista puolustusteollisuutta ja osaamista, Autto sanoo.
Autton mukaan puolustuspolitiikassa tärkeintä on varmistaa, että Suomi hankkii ne suorituskyvyt, joita maan puolustaminen edellyttää.
– Turvallisuus tulee aina ensin. Se on vastuullisen puolustuspolitiikan lähtökohta, Autto kiteyttää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Valkonen: Lindtman ei voi lykätä vaihtoehtoaan loputtomasti16.5.2026 12:45:43 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on jälleen siirtänyt puolueensa talousvaihtoehdon julkistamista.
Kokoomuksen Kauma: Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi jatkossa ottaa työtä vastaan ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä13.5.2026 17:21:36 EEST | Tiedote
Orpon hallitus uudistaa työkyvyttömyyseläkkeen ja työnteon yhteensovittamista. Uusi joustomalli helpottaa työkyvyttömyyseläkettä saavien mahdollisuuksia tehdä työtä ilman pelkoa siitä, että eläke pienenee tai katkeaa yllättäen.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Saimaannorpan suojelua vahvistetaan – hallitus asettaa selkeän minimitason kannan kasvulle13.5.2026 14:45:10 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä sanoo hallituksen ottavan merkittävän askeleen saimaannorpan suojelussa. Uusi asetus varmistaa, että erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannan on kasvettava riittävän nopeasti myös muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Kannan on kasvettava keskimäärin vähintään neljä prosenttia vuodessa. Jos kasvu jää tämän alle, verkkokalastuksen rajoituksia kiristetään.
Kokoomuksen Castrén: Keliakiaa sairastaville lapsille oma etuus – vanhemmille pidempi oikeus jäädä hoitamaan sairasta lasta13.5.2026 14:24:00 EEST | Tiedote
Orpon hallitus esittää merkittäviä parannuksia keliaakikkojen ja heidän perheidensä asemaan. Alaikäisille keliakiaa sairastaville lapsille ehdotetaan perusvammaistukea gluteenittoman ruokavalion kustannusten kattamiseksi, ja vanhemmille annettaisiin pidempi oikeus jäädä pois töistä hoitamaan vakavasti sairasta lasta.
Kokoomuksen Päivärinta: Oikeus saattohoitoon vihdoin lakiin – jokaisella on oikeus arvokkaaseen kuolemaan13.5.2026 13:40:00 EEST | Tiedote
Orpon hallitus esittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kirjaamista selkeästi lakiin. Muutos vahvistaa jokaisen oikeutta arvokkaaseen ja inhimilliseen elämän loppuvaiheeseen riippumatta asuinpaikasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme