Yleisradio Oy

Bulgaria voitti Euroviisut – Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sijoittuivat sijalle 6

17.5.2026 02:13:06 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote

Euroviisujen finaali kisattiin tänään Itävallan Wienissä. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sijoittuivat sijalle 6 kappaleellaan Liekinheitin. Kaksikko sai finaalissa yhteensä 279 pistettä voittajan pistemäärän ollessa 516.

Linda Lampenius x Pete Parkkonen - FINLAND
Sarah Louise Bennett / EBU

Euroviisujen finaalissa esiintyi yhteensä 25 maata, joita Suomen kansa ja raati ruotivat. Suomen ammattilaisraadin pisteet euroviisulähetyksessä julkisti euroviisukokonkari Jaana Pelkonen.

Suomen ammattilaisraadin kokoonpano vuonna 2026 oli:
Erno Kulmala (puheenjohtaja), tuottaja, Yle
Marja Kokko, CEO, Kaiku Entertainment & Nelonen Media Live
Sofia Ruija, tanssija, koreografi
Kari Hynninen, KHY Suomen Musiikki (levy-yhtiö) perustaja
Ella Mäntynen, lauluntekijä, säveltäjä, artisti
Ilkka Wirtanen, tuottaja, lauluntekijä, yrittäjä
Pauliina Lerche, säveltäjä, muusikko, yrittäjä

UMK27 Tampereella 20.2.2027 

Uuden Musiikin Kilpailun seuraava kausi käynnistyy jo elokuussa. Biisihaku on auki 17.–23.8.2026. UMK27-tapahtuma järjestetään Tampereen Nokia Arenalla helmikuun 20. päivä 2027. 

Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö.

