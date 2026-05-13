Bulgaria voitti Euroviisut – Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sijoittuivat sijalle 6
17.5.2026 02:13:06 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Euroviisujen finaali kisattiin tänään Itävallan Wienissä. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sijoittuivat sijalle 6 kappaleellaan Liekinheitin. Kaksikko sai finaalissa yhteensä 279 pistettä voittajan pistemäärän ollessa 516.
Euroviisujen finaalissa esiintyi yhteensä 25 maata, joita Suomen kansa ja raati ruotivat. Suomen ammattilaisraadin pisteet euroviisulähetyksessä julkisti euroviisukokonkari Jaana Pelkonen.
Suomen ammattilaisraadin kokoonpano vuonna 2026 oli:
Erno Kulmala (puheenjohtaja), tuottaja, Yle
Marja Kokko, CEO, Kaiku Entertainment & Nelonen Media Live
Sofia Ruija, tanssija, koreografi
Kari Hynninen, KHY Suomen Musiikki (levy-yhtiö) perustaja
Ella Mäntynen, lauluntekijä, säveltäjä, artisti
Ilkka Wirtanen, tuottaja, lauluntekijä, yrittäjä
Pauliina Lerche, säveltäjä, muusikko, yrittäjä
UMK27 Tampereella 20.2.2027
Uuden Musiikin Kilpailun seuraava kausi käynnistyy jo elokuussa. Biisihaku on auki 17.–23.8.2026. UMK27-tapahtuma järjestetään Tampereen Nokia Arenalla helmikuun 20. päivä 2027.
Juhani Lassila, Head of Media
+358 40 541 2365
ext-juhani.lassila@yle.fi
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Riksomfattande priset Snöspaden till Yles Minna Knus-Galán, Ville Juutilainen och Jyri Hänninen13.5.2026 19:58:04 EEST | Pressmeddelande
Yle har belönats med det riksomfattande priset Snöspaden (Lumilapio) för en granskning om en bedrägerifabrik i Georgien och om mästarna i manipulation som verkar där. Undersökningen gjordes i samarbete mellan Yle och en internationell redaktörsgrupp. Priset delades ut till årets bästa innehåll inom granskande journalistik den 13 maj.
Valtakunnallinen Lumilapio-palkinto Ylen Minna Knus-Galánille, Ville Juutilaiselle ja Jyri Hänniselle13.5.2026 19:58:04 EEST | Tiedote
Ylen sekä kansainvälisen toimittajaryhmän yhteistyönä tekemä selvitys Georgiassa toimivasta petostehtaasta ja manipuloinnin mestareista on palkittu valtakunnallisella Lumilapio-tunnustuksella. Lumilapiolla palkitaan vuoden paras tutkiva juttukokonaisuus. Palkinto jaettiin 13.5.
Finlands Linda Lampenius och Pete Parkkonen gick vidare till Eurovisionsfinalen13.5.2026 00:13:41 EEST | Pressmeddelande
Den första semifinalen i Eurovision Song Contest 2026 i Wien har precis avslutats. Finlands representanter Linda Lampenius och Pete Parkkonen gick som väntat vidare till finalen i världens största musiktävling. Finalen avgörs på lördag den 16 maj.
Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät Euroviisujen finaaliin13.5.2026 00:13:41 EEST | Tiedote
Wienin Eurovision Song Contest 2026 -kilpailun ensimmäinen semifinaali päättyi juuri. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät odotetusti mukaan maailman suurimman musiikkikilpailun finaaliin, joka käydään tulevana lauantaina 16.5.
Finland’s Linda Lampenius and Pete Parkkonen through to the Eurovision Grand Final13.5.2026 00:13:41 EEST | Press release
The first semifinal of the Eurovision Song Contest 2026 in Vienna has just ended. Finnish representatives Linda Lampenius and Pete Parkkonen went through to the Grand Final of the world’s biggest music contest next Saturday.
