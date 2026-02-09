Road Mobility Services vahvistaa verkostoaan Pirkanmaalla

19.5.2026 10:00:00 EEST | Road Mobility Services Finland Oy | Tiedote

Vankasta osaamisestaan tunnettu KR Trucks Oy liittyy Road Mobility Services -verkostoon ja tuo vahvistusta konsernin raskaan kaluston huoltopalveluihin Lempäälässä, Tampereen eteläpuolella.

KR Trucks on perustettu vuonna 2017 palvelemaan raskasta kalustoa huolto- ja korjaustarpeissa. Yrityksellä on pääosin isoja asiakkuuksia, joille tuotetaan kaikki palvelut merkistä riippumatta, joko omalla korjaamolla tai siellä missä asiakas tarvitsee apua, hyvin varustellun huoltoauton avulla. Monimerkkipalveluiden lisäksi yritys on myös valtuutettu DAF-, MAN- ja VDL-huolto.

Vahva asiantuntemus sekä painotus vikadiagnostiikkaan ja vaativiin korjauksiin tuovat asiakkaita Pirkanmaan ulkopuoleltakin, kuten pääkaupunkiseudulta, Lahdesta ja Satakunnasta. Yritystä johtavat toimitusjohtaja Kalle Pärssinen, päällirakenteista vastaava Esa Seppi ja korjaamopäällikkö Rami Peltonen ovat vuosien myötä rakentaneet yhdessä tiiminsä kanssa vahvan asiakaslähtöisen toimijan, pitämään raskaan liikenteen pyörät pyörimässä. He kaikki jatkavat lähes 20 henkilöä työllistävän yrityksen johdossa.

Liittyminen Road Mobility Services -verkostoon luo vakaan ja kannattavan liiketoiminnan rakentaneelle yritykselle erinomaiset edellytykset kasvun kiihdyttämiselle, toiminnan kehittämiselle sekä entistä paremmat resurssit vastata asiakkaiden tuleviin tarpeisiin. 

- Road Mobility Services -konsernin ainutlaatuinen laajuus ja palveluntarjonta vakuutti meidät ja tämä on luonnollinen askel kasvattaa toimintaamme. Yrityskaupan ja laajemman verkoston myötä pystymme auttamaan asiakkaita entistä laajemmalla alueella ja kattavammalla palveluvalikoimalla, toteaa Kalle Pärssinen.

Yrityskauppa vahvistaa Road Mobility Services -konsernin asemaa raskaan kaluston huoltopalveluissa erityisesti Pirkanmaan ja Tampereen seudulla, joka on yksi Suomen merkittävimmistä logistiikka-alueista.

- On hienoa toivottaa KR Trucks osaksi Road Mobility Services -verkostoa. Toimintamme vahvistuu edistyksellisillä palveluilla ja yhdistämällä voimamme otamme taas suuren askeleen raskaan liikenteen pitämiseksi liikkeessä strategisesti tärkeällä alueella, toteaa Road Mobility Services -konsernin operatiivinen johtaja ja Suomen maayhtiön toimitusjohtaja Markku Reinikainen.

raskas kalustologistiikkayrityskauppaammattiliikennetiepalvelukuorma-autotammattiautoilu

Tietoa Road Mobility Servicesista

Road Mobility Services on johtava pohjoismainen rengaspalveluiden, huollon, tiepalvelun, hinauksen, perävaunuhuollon ja korjaamopalvelujen tarjoaja kevyille ja raskaille ajoneuvoille. Nopeasti kasvavan verkostomme kautta varmistamme Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, että asiakkaamme – aina suurista logistiikkatoimijoista yksityisautoilijoihin – voivat jatkaa matkaansa mahdollisimman vähäisillä seisonta-ajoilla.

