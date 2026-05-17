Liekinheittimen menestys sytytti suomalaisia – Euroviisujen finaali tavoitti lauantaina yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV1:ssä
17.5.2026 11:30:23 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen maailmanvalloitus keräsi suomalaiset ruutujen äärelle.
Eurovision Song Contest 2026 -ohjelma tavoitti Finnpanelin mukaan Yle TV1:n lauantai-illassa yli 2,6 miljoonaa suomalaista. Viisulähetystä seurasi lauantain puolella keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Kaikkia Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenan sekä Yle.fi:n ja Yle-sovelluksen kautta. Finaalia startattiin verkossa lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa.
Suomen edustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius nappasivat finaalissa sijan kuusi.
”Lindan ja Peten show oli upea, ja tiimimme teki valtavasti töitä sen eteen. On ilo huomata, miten moni suomalainen on jännittänyt Liekinheittimen menestystä kotisohvilla ja kisakatsomoissa. Olemme olleet jälleen yhteisen kulttuurielämyksen äärellä”, sanoo Ylen Kulttuuri ja asia -yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs.
Lampeniuksen ja Parkkosen kilpaileminen tiistai-illan ensimmäisessä semifinaalissa tavoitti kotisohvilla miltei 1,8 miljoonaa suomalaista. Lähetystä seurasi tiistain myöhäisillassa keskimäärin 928 000 silmäparia. Verkossa lähetystä startattiin 228 000 kertaa.
Tämän vuoden Euroviisut järjestettiin Itävallan Wienissä. Kisan voitti Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.
Lähde: Finnpanelin TV-mittaritutkimus, kohderyhmänä yli 3-vuotiaat, ja Ylen Datapilvi (startit sisältävät yli 3 sekuntia kestäneen katselun).
Bulgarien vann Eurovisionen – Finlands Linda Lampenius och Pete Parkkonen placerade sig på 6:e plats17.5.2026 02:13:06 EEST | Pressmeddelande
Eurovisionsfinalen avgjordes i dag i Wien, Österrike. Finlands representanter Linda Lampenius och Pete Parkkonen placerade sig på 6:e plats med låten Liekinheitin. Duon fick totalt 279 poäng i finalen, medan vinnaren fick 516 poäng.
Bulgaria voitti Euroviisut – Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sijoittuivat sijalle 617.5.2026 02:13:06 EEST | Tiedote
Euroviisujen finaali kisattiin tänään Itävallan Wienissä. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sijoittuivat sijalle 6 kappaleellaan Liekinheitin. Kaksikko sai finaalissa yhteensä 279 pistettä voittajan pistemäärän ollessa 516.
Bulgaria wins Eurovision Song Contest, Finland's Linda Lampenius and Pete Parkkonen in 6th place17.5.2026 02:13:06 EEST | Press release
The Eurovision Song Contest Grand Final was held today in Vienna, Austria. Finland's representatives Linda Lampenius and Pete Parkkonen placed 6th with their song Liekinheitin.
