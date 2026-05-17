Liekinheittimen menestys sytytti suomalaisia – Euroviisujen finaali tavoitti lauantaina yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV1:ssä

Eurovision Song Contest 2026 -ohjelma tavoitti Finnpanelin mukaan Yle TV1:n lauantai-illassa yli 2,6 miljoonaa suomalaista. Viisulähetystä seurasi lauantain puolella keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Kaikkia Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenan sekä Yle.fi:n ja Yle-sovelluksen kautta. Finaalia startattiin verkossa lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa.

Suomen edustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius nappasivat finaalissa sijan kuusi.

”Lindan ja Peten show oli upea, ja tiimimme teki valtavasti töitä sen eteen. On ilo huomata, miten moni suomalainen on jännittänyt Liekinheittimen menestystä kotisohvilla ja kisakatsomoissa. Olemme olleet jälleen yhteisen kulttuurielämyksen äärellä”, sanoo Ylen Kulttuuri ja asia -yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs.

Lampeniuksen ja Parkkosen kilpaileminen tiistai-illan ensimmäisessä semifinaalissa tavoitti kotisohvilla miltei 1,8 miljoonaa suomalaista. Lähetystä seurasi tiistain myöhäisillassa keskimäärin 928 000 silmäparia. Verkossa lähetystä startattiin 228 000 kertaa.

Tämän vuoden Euroviisut järjestettiin Itävallan Wienissä. Kisan voitti Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.

Lähde: Finnpanelin TV-mittaritutkimus, kohderyhmänä yli 3-vuotiaat, ja Ylen Datapilvi (startit sisältävät yli 3 sekuntia kestäneen katselun).

