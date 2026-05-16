SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Kokoomuksen kritiikki menee nolon puolelle
17.5.2026 13:25:53 EEST | SDP | Tiedote
"Kokoomuksen Ville Valkonen valittelee, ettei SDP ole esittänyt vaihtoehtoa tulevan vaalikauden sopeutuksille. Menee kyllä pahemman kerran nolon puolelle, kun samat kaverit, jotka ovat saaneet Suomen julkisen talouden täysin kuralle, kyselevät SDP:lta, että miten tämä Orpon porukan aikaansaama sotku oikein siivotaan. Valkosen puheilla olisi edes hyppysellinen uskottavuutta, jos kokoomuksen johtama hallitus ei ottaisi vaalikauden aikana ennätysmäärää, jopa yli 60 miljardia euroa, velkaa tai jos kokoomus olisi itse kyennyt esittämään edes euron verran toimenpiteitä tulevalle vaalikaudelle", SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.
"On ihan ymmärrettävää, että kokoomus keskittyy kyselemään SDP:n linjauksien perään, kun he eivät itse halua puhua Orpon hallituksen tyrmäävän heikosta talouspolitiikan saldosta ja siitä, miten vieraantunut kokoomus on tavallisten ihmisten arjesta. Orpon hallitus on ollut maassa yli 1000 päivän ajan. Tuloksena on jatkuvasti kiihtyvä velkaralli ja Euroopan korkein työttömyys, ja siitä huolimatta juuri kokoomuksen riveistä kutsutaan työttömiä kotiin nukkumaan jääviksi naapureiksi", Näkkäläjärvi jatkaa.
"Kokoomuksen Valkonen hurskastelee sillä, että velkajarrusta ei voi lipsua. Vain hetki sen jälkeen, kun puolueen tavoiteohjelmassa on linjattu tavoitteeksi miljardien eurojen aukkojen tekeminen veropohjaan. Valkosella taisi tulla hätä, kun kansalle alkoi valkenemaan, että se on juuri kokoomus, joka on ensimmäisenä itse lipeämässä puolueiden välisestä velkajarrusovusta", Näkkäläjärvi päättää.
Yhteyshenkilöt
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työntekijää ei saa rangaista viranomaisohjeiden noudattamisesta - EK:n mielestä pitäisi16.5.2026 11:04:42 EEST | Tiedote
Eilisen Uudenmaan drooniuhan vuoksi osa ihmisistä jäi kotiin, viranomaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti. Nyt EK haluaa tulkita lakia niin ettei työntekijälle tulisi maksaa palkkaa siitä, että he noudattavat turvallisuusohjeita. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mielestä tämä linjaus on työntekijöiden kannalta kohtuuton, palkka kuuluu työntekijälle.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Riikka Purran perussuomalaiset myi hallitushaluissaan Suomen duunarit9.5.2026 15:20:23 EEST | Tiedote
Riikka Purra vaikuttaa kiihdyttäneen itsensä varsinaiseen muistinmenetykseen kuluneesta hallituskaudesta, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman johtaa pankkivaltuuston Yhdysvaltain-matkaa ja osallistuu Torontossa Global Progress Action Summitiin4.5.2026 16:08:52 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja ja eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman johtaa pankkivaltuuston virkamatkaa Yhdysvaltoihin 3.–8.5.2026.
SDP:n pj. Antti Lindtman vappupuheessa: Kolmen askeleen kunnianpalautus työntekijöiden oikeuksille1.5.2026 12:45:00 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman esitti Turussa vappupuheessaan puolueen keskeiseksi tavoitteeksi työntekijöiden oikeuksien kunnianpalautuksen ja hahmotteli reilumpaa suuntaa Suomelle.
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärven vappupuhe Seinäjoella1.5.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi puhui vappupäivänä Seinäjoella.
