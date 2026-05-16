Kokoomuksen Vuornos: Ulkomaalaistaustaisten lasten pienituloisuusaste on hälyttävän korkea – perheenyhdistämisen kriteereitä tarkasteltava

”Nykyinen ulkomaalaistaustaisten lasten pienituloisuusaste on lähes viisinkertainen verrattuna kantaväestöön. On kestämätön tilanne, että yli puolet ulkomaalaistaustaisista lapsista asuu pienituloisissa asuntokunnissa. Pienituloisuuden keskittyminen erityisesti ulkomaalaistaustaisiin on omiaan vahvistamaan segregaatiota ja yhteiskunnallista eriytymistä”, sanoo Vuornos.

Vuonna 2015 Suomessa oli 329 562 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Vuonna 2025 ulkomaalaistaustaisia oli jo 646 392. Pienituloisissa perheissä asuvien ulkomaalaistaustaisten lasten absoluuttinen määrä on kasvanut voimakkaasti samaan aikaan.

”Ulkomaalaistaustaisen väestön kasvaessa voimakkaasti, pienituloisuusaste pitäisi saada laskemaan kohti kantaväestön tasoa. Mikäli lasten pienituloisuusaste pysyy näin korkealla, päiväkotien ja koulujen eriytymiskehitys voimistuu erittäin nopeaa tahtia. Se ei ole suomalaisen yhteiskunnan etu, eikä siihen pystytä vastaamaan nykyisillä voimavaroilla”, sanoo Vuornos.

”Kotouttamisessa on onnistuttava paremmin. Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste pitää saada huomattavasti nykyistä korkeammaksi. Myös koulutustaso ja kielitaito on saatava nousuun. Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoudutaan parhaiten työn, kielen ja opiskelun kautta”, jatkaa Vuornos.

Vuornoksen mukaan kehitys kertoo epäonnistuneen kotouttamisen lisäksi siitä, että maahanmuuton rakenne on Suomessa vinoutunut. Vuornoksen mukaan sosiaalietuuksien laskemisesta tuloiksi tulisi luopua perheenyhdistämisessä ja opiskelijoiden perheenyhdistämisen ehtoja tulisi kiristää.

”Nykyisin perheenyhdistämisen toimeentuloedellytykseen lasketaan mukaan esimerkiksi asumistuki ja opintoraha. Toimeentuloedellytyksen pitäisi tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee omilla palkka- tai yrittäjätuloillaan huolehtimaan perheensä elättämisestä Suomessa. On ristiriitaista, että osa sosiaaliturvasta lasketaan mukaan toimeentuloedellytykseen. Näin ei pitäisi olla”, sanoo Vuornos.

”Ulkomaalaistaustaisten lasten pienituloisuusaste pitää saada laskuun. Yksi keino on varmistaa, että uusista tulijoista nykyistä harvempi päätyy pienituloisten joukkoon. Olisi perusteltua, että perheenyhdistämisen kriteereillä ei ainakaan kiihdytetä ulkomaalaistaustaisten lasten pienituloisuusasteen kasvua, vaan päinvastoin pyritään saamaan se laskemaan”, jatkaa Vuornos.