SDP:n Tuppurainen: Orpon hallitus on itse vahingoittanut julkista taloutta – ja nyt Kokoomus vaatii SDP:tä kertomaan, miten vauriot korjataan
17.5.2026 15:23:06 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen Valkonen on kritisoinut SDP:tä siitä, ettei puolue olisi esittänyt vaihtoehtoa tulevan vaalikauden sopeutuksille. SD-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen näkökulmasta kritiikki on laiskaa harhautusta tilanteessa, jossa juuri kokoomuksen johtama Orpon hallitus on ajanut Suomen julkisen talouden entistä syvempään ahdinkoon.
- On kaksinaismoralistista vaatia oppositiota korjaamaan vaurioita, jonka hallitus on itse ollut tekemässä. Kokoomus lupasi ennen vaaleja kääntää velkaantumisen laskuun. Nyt sama hallitus kiihdyttää velkaantumista kohti 100%rajapyykkiä ja rahoittaa veroalennuksia velaksi, Tuppurainen muistuttaa.
Orpon hallituksen talouslinja on karu: toisella kädellä leikataan julkisista palveluista, sosiaaliturvasta ja tavallisten suomalaisten arjesta, ja toisella kädellä jaetaan rahat veronalennuksina maamme varakkaimmille ja eniten tienaaville sekä suuryrityksille.
- Julkista taloutta on vahvistettava oikeudenmukaisesti. Se tarkoittaa kasvua, työllisyyttä, veropohjan vahvistamista ja sitä, että sopeutuksen taakkaa ei kasata yksin pienituloisten, palkansaajien, eläkeläisten ja palveluista riippuvaisten ihmisten harteille. SDP:n vaihtoehdossa tavallisen palkansaajan sekä pienyrittäjän verotus on hallituksen vaihtoehtoa kevyempää, Tuppurainen kertoo.
Tuppurainen näkee, että erityisen ristiriitaista on, että samaan aikaan kun valtion verotulot ovat laskemassa dramaattisesti, hallitus on laskemassa yhteisöveroa. Tämä kasvattaisi vajetta yli 800 miljoonalla eurolla. Hallitus siis puhuu velkakurista, mutta toimii itse täysin päinvastaisesti.
- “Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee,” sananlaskuissa sanotaan. Jos hallitus olisi keskittynyt edes puoliksi niin paljon kuuntelemaan opposition esityksiä kuin hyökkäämään kaikkea esittämäämme vastaan, voisivat hallituksen taloustavoitteet olla lähempänä toteutumistaan, Tuppurainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
