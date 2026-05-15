Vihreiden Pitko vastaa keskustalle: “Jyrkkä ei luontotoimille on vastuuton linja”
17.5.2026 17:32:30 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko vastaa keskustan Jouni Ovaskalle, joka kritisoi puolueen vasta julkaisemaa uutta avausta kestävämpään metsien käyttöön liittyen.
Kansanedustaja Jenni Pitko kertoi hiljattain Iltalehdelle Vihreiden uudesta avauksesta metsä- ja vesilain uudistamiseksi luonnonmukaisemmaksi. Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska tyrmäsi ehdotukset välittömästi.
– Ovaskan vastaus paljasti keskustan karvat. Mitään parannuksia luonnolle ei saa metsissä tehdä, vaikka jokainen metsissä aikaansa viettävä näkee luontokadon merkit, kuten vähentyneet linnut. Ovaskan jyrkkä ei luontotoimille metsissä on vastuuton linja, joskaan ei yllättävä sellainen, Pitko sanoo.
Pitko haluaa itse kuunnella metsäkysymyksissä teollisuuden tarpeiden ohella myös suomalaisten huolia. Hänen mukaansa metsissä on muutakin arvoa kuin vain sellusta saatava rahallinen etu.
– Metsäteollisuuden jalostusarvoa tulisi nostaa, ei ripustautua puun polttoon ja selluun, Pitko huomauttaa.
Pitko korostaa, että moni suomalainen metsänomistaja haluaa luonnon voivan nykyistä paremmin. Kiinnostus jatkuvaan kasvatukseen kasvaa, sillä se mahdollistaa metsien käytön esimerkiksi marjastamiseen ja voi olla metsänomistajalle jopa kannattavampaa kuin avohakkuisiin perustuva menetelmä.
– Ovaskalta ovat ehkä jääneet huomaamatta viime vuosien tutkimukset, jotka todistavat monimuotoisten metsien selviävän paremmin tuholaisista. Nyt ei kannata jäädä menneisyyteen kiinni vaan ajatella metsätalouden tulevaisuutta. On myös maaseudun etu, että metsät ja vesistöt pääsevät elpymään, Pitko päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Inka Hopsu: Kotiopetuksen valvontaa on vahvistettava ja ratkaisut on tehtävä lapsen etu huomioiden15.5.2026 14:49:35 EEST | Tiedote
Opetusministeri Anders Adlercreutz on käynnistänyt selvityksen, pitäisikö Suomeen säätää koulupakko tai vahvistaa kotiopetuksen valvontaa. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu katsoo, että kotiopetuksen sääntelyä ja valvontaa on syytä kehittää, mutta täyskiellolle tuskin on perusteita.
Sofia Virta: EU-Alertin käyttöönottoa on aikaistettava ja Venäjä-sanktioita kiristettävä15.5.2026 11:04:11 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan aamun tapahtumat osoittivat sekä Suomen viranomaistoiminnan toimivuuden että järjestelmän puutteet. Virta vaatii EU-Alert-vaaratiedotusjärjestelmän käyttöönoton aikaistamista. Virta esitti saman vaatimuksen jo huhtikuun alussa puheenjohtajien Nato-tentissä.
Vihreiden Hyrkkö: Syntyvyyslukujen taivastelu on turhaa, jos emme tee kaikkea lapsitoiveiden toteutumiseksi13.5.2026 17:13:17 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ehdottaa neljää keinoa toteutumattomien lapsitoiveiden tukemiseksi. Hän kommentoi lisäksi Väestöliiton ehdotusta vauvarahastosta.
Norppien suojelupäätös on pettymys – verkkokalastusta suojellaan enemmän kuin saimaannorppaa13.5.2026 15:45:26 EEST | Tiedote
Hallitus sai vihdoin pitkän odottelun jälkeen päätettyä Saimaan kalastuskieltorajoituksista. Ympäristöministeri Multalan yritys parantaa saimaannorpan suojelua jäi heikoksi ja sekavaksi. Muikkuverkkokieltoa ei saatu pidennetyksi ja yleiselle verkkokalastuskiellolle asetettiin ehtoja, jotka eivät perustu tutkimukseen eikä saimaannorpan suojelustrategiaan.
Vihreiden Tynkkynen ryhmäpuheenvuorossa: Suomen talous ei nouse turpeella ja turkiksilla12.5.2026 14:20:00 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen poikkesi välikysymyskeskustelussa perinteisestä käsikirjoituksesta. Hallituksen arvostelun sijaan hän keskittyi kuvaamaan sitä, millä keinoilla vihreät vahvistaisivat taloutta ja työllisyyttä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme