Vihreiden Pitko vastaa keskustalle: “Jyrkkä ei luontotoimille on vastuuton linja”

Kansanedustaja Jenni Pitko kertoi hiljattain Iltalehdelle Vihreiden uudesta avauksesta metsä- ja vesilain uudistamiseksi luonnonmukaisemmaksi. Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska tyrmäsi ehdotukset välittömästi.

– Ovaskan vastaus paljasti keskustan karvat. Mitään parannuksia luonnolle ei saa metsissä tehdä, vaikka jokainen metsissä aikaansa viettävä näkee luontokadon merkit, kuten vähentyneet linnut. Ovaskan jyrkkä ei luontotoimille metsissä on vastuuton linja, joskaan ei yllättävä sellainen, Pitko sanoo.

Pitko haluaa itse kuunnella metsäkysymyksissä teollisuuden tarpeiden ohella myös suomalaisten huolia. Hänen mukaansa metsissä on muutakin arvoa kuin vain sellusta saatava rahallinen etu.

– Metsäteollisuuden jalostusarvoa tulisi nostaa, ei ripustautua puun polttoon ja selluun, Pitko huomauttaa.

Pitko korostaa, että moni suomalainen metsänomistaja haluaa luonnon voivan nykyistä paremmin. Kiinnostus jatkuvaan kasvatukseen kasvaa, sillä se mahdollistaa metsien käytön esimerkiksi marjastamiseen ja voi olla metsänomistajalle jopa kannattavampaa kuin avohakkuisiin perustuva menetelmä.

– Ovaskalta ovat ehkä jääneet huomaamatta viime vuosien tutkimukset, jotka todistavat monimuotoisten metsien selviävän paremmin tuholaisista. Nyt ei kannata jäädä menneisyyteen kiinni vaan ajatella metsätalouden tulevaisuutta. On myös maaseudun etu, että metsät ja vesistöt pääsevät elpymään, Pitko päättää.