Vihreät - De Gröna

Vihreiden Pitko vastaa keskustalle: “Jyrkkä ei luontotoimille on vastuuton linja”

17.5.2026 17:32:30 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko vastaa keskustan Jouni Ovaskalle, joka kritisoi puolueen vasta julkaisemaa uutta avausta kestävämpään metsien käyttöön liittyen.

Kansanedustaja Jenni Pitko kertoi hiljattain Iltalehdelle Vihreiden uudesta avauksesta metsä- ja vesilain uudistamiseksi luonnonmukaisemmaksi. Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska tyrmäsi ehdotukset välittömästi.

– Ovaskan vastaus paljasti keskustan karvat. Mitään parannuksia luonnolle ei saa metsissä tehdä, vaikka jokainen metsissä aikaansa viettävä näkee luontokadon merkit, kuten vähentyneet linnut. Ovaskan jyrkkä ei luontotoimille metsissä on vastuuton linja, joskaan ei yllättävä sellainen, Pitko sanoo.

Pitko haluaa itse kuunnella metsäkysymyksissä teollisuuden tarpeiden ohella myös suomalaisten huolia. Hänen mukaansa metsissä on muutakin arvoa kuin vain sellusta saatava rahallinen etu.

– Metsäteollisuuden jalostusarvoa tulisi nostaa, ei ripustautua puun polttoon ja selluun, Pitko huomauttaa.

Pitko korostaa, että moni suomalainen metsänomistaja haluaa luonnon voivan nykyistä paremmin. Kiinnostus jatkuvaan kasvatukseen kasvaa, sillä se mahdollistaa metsien käytön esimerkiksi marjastamiseen ja voi olla metsänomistajalle jopa kannattavampaa kuin avohakkuisiin perustuva menetelmä.

– Ovaskalta ovat ehkä jääneet huomaamatta viime vuosien tutkimukset, jotka todistavat monimuotoisten metsien selviävän paremmin tuholaisista. Nyt ei kannata jäädä menneisyyteen kiinni vaan ajatella metsätalouden tulevaisuutta. On myös maaseudun etu, että metsät ja vesistöt pääsevät elpymään, Pitko päättää.

Avainsanat

metsätmetsätalousluontokato

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye