Keskusta kysyy kansalta, pitääkö viiden sentin kolikoista luopua
18.5.2026 13:30:00 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluekokoukselle ennätysmäärä aloitteita.
Keskustan puoluekokoukselle tuli käsiteltäväksi 421 puoluekokousaloitetta. Määrä on 2000-luvun ylivoimaisesti suurin.
Puoluekokoukselle saapuneissa aloitteissa painottuvat muun muassa ihmisten lähipalvelut, koulutuspolitiikka ja talouspolitiikan suunta.
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-ahon mukaan valtava aloitevyöry kertoo, että kiinnostus politiikkaa kohtaan on kasvussa.
– Politiikka on palaamassa politiikkaan. Ääripäiden huutelun sijasta kansa kaipaa selkeitä poliittisia linjauksia öyhöttämisen sijaan, puoluesihteeri toteaa.
Kuluvan vuosituhannen entinen ennätys tehtiin Jyväskylän puoluekokouksessa kaksi vuotta sitten. Tuolloin puoluekokous käsitteli 306 aloitetta. Pienin lukema on Rovaniemen puoluekokouksesta vuodelta 2012, jolloin aloitteita jätettiin vain reilut 120 kappaletta.
Puoluesihteeri Siika-aho kertoo, että Keskusta on avannut verkkosivuillaan kolme aloitetta koko kansan äänestettäväksi. Niissä kysytään kansalaisten suhtautumista viiden sentin kolikoista luopumiseen, kellojen siirtämisen lopettamista ja ilotulitteiden käytön kieltämistä muilta kuin ammattilaisilta.
– Kysymme kansalta, sillä haluamme rakentaa Keskustan linjaa laajasti osallistamalla. Keskustan puoluekokousväki tekee päätökset, mutta kaikille suomalaisille avautuu mahdollisuus sanoa sanansa. Taidamme olla ensimmäinen puolue Suomessa, joka toimii näin, Siika-aho arvioi.
Keskustan juhlapuoluekokous kokoontuu Tampereella 5.–7. kesäkuuta.
Keskustan puoluekokouksen aloitteisiin ja neuvoa-antavaan äänestykseen voit tutustua verkko-osoitteessa Aloitteet ja aloiteäänestys - Suomen Keskusta
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Juha MäättäviestintäpäällikköPuh:+358 40 735 9612juha.maatta@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
