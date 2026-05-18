Keskusta kysyy kansalta, pitääkö viiden sentin kolikoista luopua

Keskustan Uusi Suunta Suomelle -ohjelma: “Tavoitteemme on, että Suomi on vuonna 2030 maailman turvallisin maa” 18.5.2026 08:11:26 EEST | Tiedote

“Keskustan visiossa Suomi on maa, jossa voi nukkua yönsä rauhassa ja jossa toivo ja mahdollisuudet ovat aina pelkoa ja uhkia suurempia.” “Tavoitteenamme on, että Suomi on vuonna 2030 maailman turvallisin maa.” “Keskustan Suomi 2030 on maa, joka on lopulta päättänyt olla enemmän kuin osiensa summa – maa, jossa ihmiset kokevat kulkevansa samaan suuntaan, rinnakkain, eivät toisiaan vasten.” Näillä sanoilla Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen summaa puolueen Uusi Suunta Suomelle -ohjelmaa, joka kokoaa Keskustan ratkaisuesitykset Suomen suurimpiin tulevaisuuskysymyksiin.