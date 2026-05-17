SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen on syytä katsoa peiliin: hallituksen talouslinja kasvattaa velkaa ja kurittaa pienituloisia

Kokoomuksen johtaman hallituksen oma talouslinja on epäonnistunut. Hallitus lupasi taittaa velkaantumisen, mutta Suomi velkaantuu Orpon-Purran hallituksen aikana eniten historiassa. Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan julkinen velka kasvaa kohti sadan prosentin rajapyykkiä, Viitanen muistuttaa.

Kokoomus yrittää rakentaa mielikuvaa, että vaihtoehtoja ei olisi. Se ei pidä paikkaansa. SDP:llä on selkeä, laskettu ja oikeudenmukainen vaihtoehto hallituksen talouspolitiikalle.

SDP:n vaihtoehto lähtee siitä, että julkista taloutta vahvistetaan oikeudenmukaisesti, kasvua ja työllisyyttä tukien. SDP ei hyväksy politiikkaa, jossa tavallisten palkansaajien, lapsiperheiden, eläkeläisten, opiskelijoiden ja pienituloisten arkea kurjistetaan samaan aikaan, kun hallitus tekee veroratkaisuja hyvätuloisten ja suuryritysten eduksi. SDP peruisi muun muassa hallituksen yhteisöveron kevennyksen ja kohdentaisi sopeutustoimet oikeudenmukaisemmin.

– SDP:n linja on, että taloutta ei laiteta kuntoon leikkaamalla kaikkein heikoimmilta samalla, kun velka jatkaa kasvuaan, Viitanen toteaa.

Viitasen mukaan olisi myös tärkeä kuulla Kokoomuksen oma lista ehdotuksista ensi kauden sopeutustoimiksi.

- Tähän mennessä kokoomus ei ole itse esittänyt euroakaan omia toimiaan talouden sopeuttamiseksi ensi kaudella. Tällä kaudella kokoomuksen johdolla velka, työttömyys, konkurssit ja köyhyys ovat lisääntyneet, joten näytöt ovat heikot.



SDP:n linja on selvä: vahvistetaan taloutta oikeudenmukaisesti, ei heikoimpien kustannuksella, Viitanen päättää.





