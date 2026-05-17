SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen on syytä katsoa peiliin: hallituksen talouslinja kasvattaa velkaa ja kurittaa pienituloisia
17.5.2026 19:10:23 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomus on viime päivinä keskittynyt moittimaan SDP:n talouslinjaa. Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitasen (sd.) mukaan on lähes surkuhupaisaa, että kokoomus keskittää kaikki voimansa Sdp:n haukkumiseen samaan aikaan, kun sen omat näytöt tällä kaudella ovat surkeat.
- Kokoomuksen johtaman hallituksen oma talouslinja on epäonnistunut. Hallitus lupasi taittaa velkaantumisen, mutta Suomi velkaantuu Orpon-Purran hallituksen aikana eniten historiassa. Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan julkinen velka kasvaa kohti sadan prosentin rajapyykkiä, Viitanen muistuttaa.
Kokoomus yrittää rakentaa mielikuvaa, että vaihtoehtoja ei olisi. Se ei pidä paikkaansa. SDP:llä on selkeä, laskettu ja oikeudenmukainen vaihtoehto hallituksen talouspolitiikalle.
SDP:n vaihtoehto lähtee siitä, että julkista taloutta vahvistetaan oikeudenmukaisesti, kasvua ja työllisyyttä tukien. SDP ei hyväksy politiikkaa, jossa tavallisten palkansaajien, lapsiperheiden, eläkeläisten, opiskelijoiden ja pienituloisten arkea kurjistetaan samaan aikaan, kun hallitus tekee veroratkaisuja hyvätuloisten ja suuryritysten eduksi. SDP peruisi muun muassa hallituksen yhteisöveron kevennyksen ja kohdentaisi sopeutustoimet oikeudenmukaisemmin.
– SDP:n linja on, että taloutta ei laiteta kuntoon leikkaamalla kaikkein heikoimmilta samalla, kun velka jatkaa kasvuaan, Viitanen toteaa.
Viitasen mukaan olisi myös tärkeä kuulla Kokoomuksen oma lista ehdotuksista ensi kauden sopeutustoimiksi.
- - Tähän mennessä kokoomus ei ole itse esittänyt euroakaan omia toimiaan talouden sopeuttamiseksi ensi kaudella. Tällä kaudella kokoomuksen johdolla velka, työttömyys, konkurssit ja köyhyys ovat lisääntyneet, joten näytöt ovat heikot.
SDP:n linja on selvä: vahvistetaan taloutta oikeudenmukaisesti, ei heikoimpien kustannuksella, Viitanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Tuppurainen: Orpon hallitus on itse vahingoittanut julkista taloutta – ja nyt Kokoomus vaatii SDP:tä kertomaan, miten vauriot korjataan17.5.2026 15:23:06 EEST | Tiedote
Kokoomuksen Valkonen on kritisoinut SDP:tä siitä, ettei puolue olisi esittänyt vaihtoehtoa tulevan vaalikauden sopeutuksille. SD-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen näkökulmasta kritiikki on laiskaa harhautusta tilanteessa, jossa juuri kokoomuksen johtama Orpon hallitus on ajanut Suomen julkisen talouden entistä syvempään ahdinkoon.
SDP:n Suhonen kysyy ministeriltä: Metsureiden työpaikat karkaamassa ulkomaisille – Suomen työ- ja verolainsäädännölle viitataan kintaalla!15.5.2026 09:05:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen on jättänyt kirjallisen kysymyksen valtioneuvoston asianomaisen ministerin vastattavaksi metsäalan työntekijöiden, lähinnä metsureiden, käytön epäselvyyksistä ja edelleen valtiontukien käyttöä rikkoen samalla vero- ja työlainsäädäntöä.
SDP:n Saku Nikkanen: Hallitusohjelmassa luvattiin lisätä poliisien määrää, silti ympäristömme turvattomuuden lisääntyessä poliisin resursseista leikataan15.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Tarve poliisin toiminnalle on kasvava ja turvallisuustilanne on muuttunut, mutta siitä huolimatta hallitus on päättänyt leikata poliisin resurssia. Näin hallitus myös jättää tämän ongelman tulevan hallituksen harteille, toteaa Saku Nikkanen.
SDP:n Perholehto ja Heinäluoma: Kotirauhaa turvataan helpottamalla puuttumista taloyhtiöiden häiriötilanteisiin14.5.2026 09:04:00 EEST | Tiedote
– Liian monessa taloyhtiössä kotirauhaa rikotaan toistuvasti vakavilla häiriöillä, joihin ei ole ollut riittäviä keinoja puuttua. Asunto-osakeyhtiölain uudistus vahvistaa asukkaiden oikeutta turvalliseen ja häiriöttömään kotiin, toteavat ympäristövaliokunnan sd-ryhmän kansanedustajat Pinja Perholehto ja Eveliina Heinäluoma.
SDP:n Helena Marttila: Hallituksen ryhdyttävä ripeästi toimiin eheytyshoitojen kieltämiseksi Suomessa13.5.2026 17:30:01 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Helena Marttila (sd.) vaatii oikeusministeriötä valmistelemaan viipymättä kansallisen lainsäädännön, jolla niin sanotut eheytyshoidot kielletään Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme