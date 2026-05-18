Kelan palvelut Pellossa muuttuvat

Kelan palvelupiste Pellossa on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa ja puhelimessa.

Kela palvelee lähialueella

Pelloa lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Rovaniemellä osoitteessa Hallituskatu 20. Palvelupiste on avoinna ti–to klo 12–16.

Kelan etäpalvelua saa Osviitta asiointipisteessä Rovaniemellä osoitteessa Koskikatu 19 sekä paikasta riippumattomasti Lapin hyvinvointialueen digipalveluiden kautta www.lapha.fi/digipalvelut.

Etäpalvelussa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia Kela-asioita. Etäpalvelun käyttö on helppoa, ja tarvittaessa asiointipisteessä saa opastusta sen käyttämiseen.

Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa OmaKelassa tai Kelan puhelinpalvelussa. OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä, ilmoittaa muutoksista sekä tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kelan puhelinpalvelussa saa henkilökohtaista neuvontaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelinpalvelu on avoinna arkipäivisin klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Puhelinpalveluun voi soittaa tunnistautuneena OmaKelassa. Puhelun voi soittaa myös ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tehty tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia. OmaKelassa voi lisäksi jättää soittopyynnön kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle.

Lue lisää

Kelan asiakaspalvelu